Новый "майдан" или досрочные выборы: чего ждать Украине осенью

Осенью в Украине могут начаться массовые протесты / УНИАН

Последние несколько месяцев в Украине упорно обсуждают возможность осенней турбулентности в политикуме. Учитывая украинскую политическую традицию, когда именно в осенний сезон проявлялось недовольство граждан, этот процесс выглядит вполне логично. Причем этому способствует целый ряд факторов, начиная от пересмотров тарифов на услуги ЖКХ и заканчивая политической и экономической ситуациями в целом. Большинство экспертов, опрошенных Главредом, убеждены, что недовольством, зреющим в обществе из-за действий властей, могут удачно воспользоваться, однако "майданы" на этот раз вряд ли предвидятся.

Экономический кризис - путь к протестам

Стоит отметить, что факторов, способных вывести украинцев на массовые протесты, за последние месяцы собралось немало, и львиная доля из них лежит в экономической плоскости.

В частности,этому способствуют действия властей в отношении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ведь именно на осень власти запланировали очередной рывок цен на электроэнергию, газ, что, соответственно, неизбежно повлечет за собой рост цен на отопление и горячую воду в разгар отопительного сезона. С учетом того, что в Украине, согласно данным Госстата, задолженность по оплате услуг ЖКХ по состоянию на июнь 2021 года уже составила более 70 миллиардов гривен, в дальнейшем рост тарифов может только ускорить рост неплатежей.

Так, по мнению экономиста Алексея Куща, нынешний "финт ушами" с тарифами на электроэнергию, в ходе которого цены на электричество сначала повысили, а позже несколько снизили, вероятно, был предпринят в целях защиты. "Когда в разгар пандемического кризиса отменили льготный тариф до 100 кВт-ч, а в планах был вообще перевод населения на рыночный тариф (чем могли создать волну новой шоковой терапии), он был сделан для того, чтобы иметь медийный якорь на осень, которым можно было бы хоть как-то оправдывать нынешнюю политику властей", - убежден Кущ.

По его словам, помимо роста цен на электричество (пока только для бизнеса), которое уже анонсировали в Кабмине, в разгар отопительного сезона Украина рискует погрязнуть в очередной "газовой войне" с Россией в связи с отказом последней от фактической прокачки газа по украинской трубе. Как уверяет Алексей Кущ, из-за того, что контракт с Газпромом предусматривает принцип "качай или плати", Россия, пользуясь мощностями газопроводов в обход Украины, может отказаться от прокачки газа по украинской ГТС. А это, в свою очередь, спровоцирует перебои с поставками газа на нужды потребителей (что тоже чревато очередной волной негодования, которое впоследствии может вылиться в протесты).

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Недовольство будет расти

Но помимо экономических предпосылок, как уверяют эксперты, присутствует и ряд косвенных политических факторов, которые в купе с раздражением от экономических решений могут использовать для активизации протестов оппоненты действующей власти.

Во-первых, протестный потенциал могут попытаться "раскачать" в случае имплементации пресловутой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. К тому же стоит упомянуть, что не так давно, во время приезда Ангелы Меркель в Киев, такое требование властям было озвучено, после чего в парламент даже был подан законопроект, который де-факто мог ее закрепить.

Собственно, именно этот повод уже опробовали в середине августа на акции протеста Национального корпуса под Офисом президента. "Идем к ОП, чтобы дать понять власти: нас не сломать репрессиями, давлением, сфабрикованными политическими делами. Мы не допустим реализации предательских договоренностей и капитуляции страны перед Кремлем", - говорили тогда представители организации. Стоит отметить, что тогда акция завершилась также быстро, как и началась.

Читайте такжеСпичка в бочке с бензином: почему осенью протесты в Украине неизбежныЭксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что на Банковой, понимая серьезность ситуации и сопротивление в обществе, идею с имплементацией решили придержать.

"Правый фланг политикума готовился к имплементации формулы Штайнмайера, но этого не будет, так как Зеленский убедился в том, что это "не заходит" в парламенте даже Слугам народа. И поскольку завести эту тему в парламент не удастся, главная политическая тема осени – противостояние попыткам имплементации – не то чтобы снята, но как бы отодвинута в сторону", - говорит политический аналитик Александр Кочетков. И добавляет, что на самом деле какой-то глобальный повод для протестов "правым" может и не понадобиться.

"Активность протестов у нас, как правило, не зависит от серьезности повода. Повод может быть какой угодно – например, кто-нибудь из Слуг народа совершит какое-нибудь очередное трагическое ДТП в пьяном виде, и этого будет достаточно. Главное, что существует в Украине – несоответствие ожиданиям большинства избирателей и курса, который проводит власть во главе с Зеленским. То есть все ждали от него если не пророссийского, то явно миротворческого уклона, но в сегодняшний момент он оказывается в кильватере предыдущей власти и похож на патриотическую пародию Порошенко. Этого от него не ждали как пророссийские избиратели, которые за него активно голосовали, так и правое крыло, так как этим он заходит на их электоральное поле. И это как раз является главной предпосылкой для возмущений", - убежден эксперт.

Досрочные выборы на носу?

В то же время, эксперты сходятся во мнении, что ради недопущения протестов команда Зеленского будет идти на любые решения, чтобы задобрить общество. Например, по мнению Кочеткова, в случае обострения у Зеленского могут рассмотреть сразу несколько вариантов.

"Надо будет поменять кого-то из руководства, включая премьера, в исполнительной власти – это дело пяти минут, если достаточно будет сменить отдельных силовиков, то и в этом никакой проблемы не будет. Будет мало – они легко пойдут на перевыборы Верховной Рады, у них есть такой план, так как все варианты прорабатываются", - говорит Кочетков и добавляет, что накал протестов будет во многом зависеть и от действий силовиков. То есть если те будут идти на конфликт с протестующими, это также может подстегнуть протесты. Но, по мнению Кочеткова, навряд ли Зеленского может ожидать судьба Януковича, которую ему активно пророчат в патриотическом крыле едва ли не с момента инаугурации.

Читайте такжеЗеленский готовится к осениОднако, по мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, кадровые перестановки могут и не спасти, так как тогда может усилиться процесс раскола внутри пропрезидентской партии. И тогда вполне вероятно, власти, пользуясь форой, могут развернуть подготовку к досрочным президентским выборам и запустить очередной избирательный цикл.

"Есть большой риск того, что они пойдут на досрочные президентские выборы. В парламентские я слабо верю, поскольку Зеленский уже не получит того результата, который у него есть. Но президентские очень вероятны, чтобы получить карт-бланш еще на пять лет, потому после этой осени и этих тарифов у Зеленского никаких шансов на второй срок просто нет", - резюмирует Загородний.