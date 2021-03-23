"Лысая" сырьевая колония: чем Украине грозит отмена моратория на вывоз леса

В Украине уже через полгода могут отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в ЕС / УНИАН

В Украине заговорили о снятии моратория на экспорт необработанной древесины в страны Евросоюза. О такой возможности недавно заявил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, Украина уже уведомила ЕС о том, что отмена запрета может произойти в течение полугода в связи с принятием соответствующего законопроекта в парламенте.

"Мы сообщили им нотой, что за полгода примем закон. Это законопроект №4197-1 о рынке древесины. Логика очень проста: сначала мы обеспечиваем прозрачность на внутреннем рынке, чтобы не было оснований для манипуляций", - сказал Качка.

Однако на деле, убеждены эксперты, опрошенные Главредом, инициатива правительства может обернуться для государства негативными последствиями – как экологическими, так и репутационными.

Отмена моратория на вывоз леса: о чем законопроект

Документ предлагает установить единые правила для заключения всех договоров купли-продажи древесины (кроме продажи для социальных нужд и потребностей государства: госзакупок и потребностей нацбезопасности и обороны). Заключать такие договора планируется по результатам электронных аукционов.

Предлагают прописать и понятие "лесного портала" – сайта, на котором будет храниться информация о лесном хозяйстве Украины. С его помощью предлагается осуществлять мониторинг, национальную инвентаризацию, разделение лесов на категории, вычисления и утверждение расчетной лесосеки, вести Государственный лесной кадастр, а также разрабатывать, утверждать и согласовывать материалы лесоустройства.

Появление законопроекта – последствие решения арбитража по спору между Украиной и ЕС, которым официальный Киев обязали пересмотреть ранее действующий мораторий на экспорт всей древесины (кроме сосны) в необработанном виде, действующий с 2015 года.

Кроме этого моратория, в Украине вот уже 16 лет действует и запрет на экспорт лесо- и пиломатериалов из десяти ценных древесных пород (акации, берези, вишни, груши, ореха, каштана, тиса ягодного, черешни, явора, можжевельника), который ЕС считает противоречащим Соглашению об ассоциации.

На радость европейскому лобби

Эксперты сходятся во мнении, что предлагаемый законопроект в первую очередь защищает интересы европейского лобби в Украине и самой украинской власти.

"На разрешении вывоза древесины наживается множество европейских бизнесов в Европе. Экспорт леса – один из серьезных источников теневого дохода, который нынешняя власть использует для поддержки своих политических целей. В этом случае мотивы власти и Запада, к которому мы сейчас внимательно прислушиваемся, совпадают. С одной стороны, европейцы требуют отмены запрета вывоза леса-кругляка под условия выдачи нам очередных траншей, а с другой – это выгодно нашей власти, которая будет "греться" на теневых потоках. Ведь если разрешат официально вывозить какую-то часть, то неофициально леса будут вывозить вдвое, а то и втрое больше", - рассказал Главреду политический аналитик Александр Кочетков .

Читайте такжеЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-круглякаЭкономический эксперт Алексей Кущ убежден, что ЕС иметь Украину в качестве сырьевого придатка:

"Европейцы хотят сохранять свои леса, но чтобы при этом работала их мебельная промышленность. Значит, им нужно сырье, прежде всего, для мебельных комбинатов, построенных вдоль границы Украины в Румынии, Польше, Словакии и Германии. И Украина для них – идеальный донор леса".

Эксперт добавляет, что европейцы видят в украинском моратории двойное дно. Пока внутри страны лес вырубается и перерабатывается, пусть и нелегально, пиломатериалы свободно экспортируются в Европу, но при этом становятся значительно дороже.

Директор Киевского эколого-культурного центра, эколог, Заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко считает, что на самом деле Евросоюзу не слишком и нужен украинский лес, так как Европа и так получает древесину из Финляндии, РФ, Беларуси. "Там нет проблемы с древесиной. Это инспиририруют лесопромышленники Украины, которые заинтересованы в продаже леса", - убежден Борейко.

Чем Украине грозит принятие законопроекта

В будущем принятие законопроекта может аукнуться Украине политическими последствиями.

Читайте такжеРубить карпатский лес на продажу – это все равно, что топить печь гривнами"Каждая подобная уступка в ущерб собственным интересам понижает рейтинг уважения к нам как к государству. Потому что так мы понижаем уровень своей самооценки и к нам начинают относиться более наплевательски, не слушая нас, например, в вопросах Крыма или Донбасса", - сказал Кочетков. И добавил, что если мораторий отменят, то вряд ли общество станет против этого протестовать - более того, возможны протесты против запрета вывоза леса, так как на этом и зарабатывают в западных областях.

Кроме того, отмена моратория или хотя бы его ослабление грозит Украине увеличением вырубки лесов.

"Так как лес-кругляк за границей стоит дороже, чем в Украине, то, естественно, будет увеличена рубка леса, которого в Украине и так осталось мало. А рубки, в свою очередь, уничтожают не только леса, но и способствуют осушению болот, рек и наводнениям в Карпатах", - констатирует Владимир Борейко.