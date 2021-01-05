Почему в Украине разрастаются "тарифные майданы" и чем они закончатся

Протест в Лубнах из-за подорожания газа / Соцсети

​На днях жители города Лубны Полтавской области перекрыли трассу международного значения Киев-Харьков в знак протеста против повышения цен на газ. Но, как рассказали Главреду эксперты, история в Лубнах – далеко не последняя.

"Тарифные майданы" в Украине рискуют стать обыденностью.

Что произошло

Утром понедельника, 4 января, вблизи села Засулье в знак протеста около 300 человек (по подсчетам местной полиции) заблокировали трассу Киев-Харьков, в результате чего образовалась 20-километровая пробка в обе стороны. Причиной протестов стали полученные накануне местными жителями платежки за газ, в которых, помимо вдвое повышенных тарифов на распределение газа, оказались и излишние начисления. В частности, тем пользователям, которые отапливают свое жилье газом, насчитали по 299 "лишних" кубометров, из-за чего каждому из них пришлось бы доплачивать, помимо и без того немалого счета за газ, около 900 гривен сверху.

Читайте такжеС новой кабалой! Какие тарифы вырастут в 2021 годуЭто обстоятельство стало причиной аналогичных протестов в конце декабря 2020 года. Тогда, помимо Лубнов, акции протеста также проходили и в других населенных пунктах Полтавской области – в Пирятине, Гребинке и Оржице люди приходили под офис "Лубныгаза" и к зданиям местных администраций.

Но после первой волны протестов в Лубныгазе, который рассылал платежки, решили попытаться снизить градус негодования местных жителей – тогда лишние кубометры назвали технической ошибкой. Как сообщили в компании, ранее полученные платежки отозвали и взамен пообещали прислать новые в аккурат перед протестами – с 4 по 6 января.

Подорожал не только газ, но и доставка

Напомним, что с 1 января 2021 года газоснабжающие компании Украины подняли цену на газ для населения. Так, Нафтогаз в январе поднял цену голубого топлива почти на гривну за кубометр по сравнению с декабрьской ценой - до 7,22 гривен. На 1,6 гривны, до 8,82 гривны за куб, ценник увеличился и у подразделения компании "Энера" в Сумах, Чернигове, Виннице и других городах. Рекордно дорогой газ у Львовэнергосбыта – почти 11 гривен.

Но подорожал не только газ, но и его доставка.

Сами газовщики объясняли необходимость поднятия стоимости доставки подорожанием газа, затратами на ремонты сетей и ростом минимальной зарплаты, в результате чего тарифы на транспортировку, которые в конце прошлого года НКРЭКУ утвердила для газораспредельительных компаний, в зависимости от региона увеличились от 6 до 110%.

Кстати, в случае с "Лубныгаз" подорожание составило 101%.

Ловушка для президента

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает, что проблемой правительства, причем не только в вопросе повышения тарифов, является недостаточность коммуникации.

Читайте такжеКак поменять поставщика газа и сколько можно сэкономить"Населению необходимо было объяснять, с чем связано это повышение тарифов. Появлялась лишь отрывочная информация о том, что с нового года будут приходить две платежки – отдельно плата за газ как энергетический ресурс и отдельно за его доставку. Если раньше облгаз был и поставщиком, и курьером по доставке газа, то теперь в результате процедуры разделения бизнеса это два разные субъекта. Однако в большинстве случаев конечный бенефициар остался тем самым – он спрятан где-то в офшорной компании, а фамилия его, как правило, Фирташ. Для Полтавщины все эти новшества, в том числе рост тарифов на газ и его доставку, выглядят дико, потому что это второй регион после Харьковщины по добыче газа в Украине. Более трети газа, который добывается в Украине, добывается именно на Полтавщине. Жители этой области, естественно, обескуражены, почему так: у них рядом в области добывается газ, однако сейчас для них он становится очень дорогим", - рассказал Гончар.

Как объяснили Главреду эксперты, протесты в Лубнах – только первые из многих. К слову, на похожую акцию в соцсетях уже призывают выходить и жителей других городов. В частности, в селе Мамаевцы Черновицкой местные жители тоже блокировали отрезок международной трассы "Черновцы-Снятин" и написали коллективное письмо президенту и Кабинету министров.

А в группе Фейсбук Купянский Гром один из местных жителей призвал перекрывать трассу Купянск-Харьков.

В Купянске Харьковской области, как и в Лубнах призывают перекрывать трассу из-за повышения цены газа / Скриншот

"Мы вплотную приближаемся к черте, когда украинцы попросту махнут рукой и перестанут платить коммуналку. Тогда начнется кризис неплатежей, когда люди будут чисто физически не в состоянии ее оплатить. Протестные акции против повышения тарифов на газ, которые начались в Полтавской области, могут возглавить оппозиционные политики. И в таком случае в Украине начнется "тарифный майдан", - объяснил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев .

Соглашается с коллегой политический и экономический эксперт Тарас Загородний . Он считает, что пока акции локальные, поскольку сейчас разгар праздников, и многие украинцы еще не видели новых платежек и не осознали, сколько им придется платить:

Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку"Протесты будут нарастать, и Лубнами их география вряд ли ограничится. У нас уже стоят на Майдане ФОПы, которые первыми прочувствовали прелесть турборежима и ерунды, которую напринимал парламент. Теперь протестуют и перекрывают трассу в Полтавской области потребители газа. Далее в уже существующие протесты могут влиться и митинги льготников".

Эксперты сходятся во мнении, что сдержать протест и не допустить его перерастания в "тарифный майдан" могли бы, во-первых, решения президента, которые бы умерили аппетиты монополистов. Например, если бы был решен хотя бы вопрос безумного повышения зарплат в Нафтогазе.

"От президента люди хотят справедливости. Они далеки от понимания того, где чьи выгоды - люди видят цифры у себя в платежках, и эти цифры неподъемные для них. Естественно, недовольство всем этим будет адресоваться власти, прежде всего, президенту, потому что украинская политика – лидерская ("мы тебя выбрали, мы тебе доверили – ты за все происходящее и отвечаешь")", - добавил Золотарев.

Во-вторых, успокоить людей можно было бы путем кадровых перестановок - смены состава Кабмина и досрочных выборов парламента.

"Один из главных постулатов в политике: вовремя найди виноватого, иначе виноватым будешь ты. Однако не ясно, на кого можно заменить Шмыгаля. Зеленский может продолжить играть в Гончарука-2, Гончарука-3, но так ситуацию не вытянуть. Нужен сильный и волевой лидер, который сможет решить проблему, у кого есть опыт работы в кризисных ситуациях. Теоретически на премьерский пост мог бы потянуть Порошенко, но он точно не согласится, Палица, у которого есть управленческий опыт, а также Тимошенко. Юлия Владимировна пытается активно прессинговать Зеленского и показывает, что власть проиграла всё, что могла. Однако, как только она станет премьером, в ту же минуту перестанет быть президентом Зеленский", - отмечает Загородний.

Что касается разгона парламента, то по мнению Загороднего, этот вариант – более рискованный, потому что так Зеленский потеряет контроль над ним и тогда ему придется идти на переговоры о создании коалиции со своими политическими противниками.

Анастасия Кучкина, Надежда Майная