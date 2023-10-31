Реальную смерть Путина выдало бы поведение спецслужб, слухи похожи на ИПСО, считает эксперт.

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После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов / Главред

В Сети вновь обсуждают состояние российского диктатора Владимира Путина – ряд блогеров и телеграм-каналов сообщили об остановке сердца.

В интервью Главреду полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов рассказал, какие последствия повлечет за собой смерть Путина, кому выгодны слухи, и что укажет на реальную кончину российского диктатора.

С чем, на ваш взгляд, может быть связана новая волна слухов о состоянии здоровья Путина?

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Я думаю, что она связана, прежде всего, с тем, что Путину уже больше 71 года, и что он всем, грубо говоря, надоел. Потому что человек сидит 24 года на одном и том же месте – он уже пересидел Брежнева, следующий этап – сталинский, ведь Сталин находился у власти 30 лет.

Понятно, что в России так долго не живут. Напомню, что средний возраст мужчин в России – 65-67 лет, а по стране – 72 года, и то, потому что его женщины вытягивают. Все надеялись, что Путин должен был быть обычным российским мужчиной, а он, видите ли, на женщину тянет и живет слишком долго. Наверняка у него есть какие-то проблемы [со здоровьем], хотя я, откровенно говоря, думаю, что они не так серьезны, как того бы хотели некоторые политические оппозиционные деятели. Нужно понимать, что разговор о здоровье Путина – это не только аналитика. Вот я, например, даю аналитику, пытаюсь смотреть на него и говорю, что у него там лучше или хуже. А есть люди, которые занимаются политикой и просто делают, в том числе и политическую, ИПСО – запускают пропаганду для того, чтобы дискредитировать Путина (и, надо сказать, что это им удается). Про Путина были запущены мемы – сначала пуйло (сами понимаете с какой первой буквой), затем про плешивого карлика, позже – про Крошку Цахеса (кстати, это ещё было ещё при Шендеровиче и "Куклах", за что Путин не любил Шендеровича и прикрыл эту передачу потом). И где бы она не возникала, её гнобили и добились до того, что Шендерович уехал из России. Далее был мем про бункерного деда. И он работал, потому что все знают, что Путин сидит в бункере. Даже когда сотрудник ФСО сбежал за границу (их было даже два), он подтвердил нам историю с двойниками и с бункерным дедом, которые сказал, что во всех резиденциях Путина у него одинаковые кабинеты, поэтому он может вообще не вылезать из них кабинетов, и мы никогда не знаем, в каком именно географическом месте он находится – на Алтае, Валдае, в Сочи, Кремле и на Урале. Потом мы все видели, сколько было мемов по поводу его длинного стола, за который он усаживал Макрона, Шольца и прочих иностранных деятелей, а также Герасимова и Шойгу. Мы все смеялись, что сидя за этим столом, он берет морской бинокль, чтобы с большим трудом увидеть, кто сидит на другом конце стола. И, кстати, сейчас была встреча с религиозными деятелями, и возник новый мем из-за квадратного стола с огромным пространством посередине. В отличие от китайцев, туда не стали ставить цветы, потому что когда китайцы ставили цветы, это выглядело, как гроб и какие-то похороны. Это было и в прошлом году, когда Путин ездил на саммит ШОС в Узбекистан. Сейчас, когда Путин выступал в Китай на форуме "Один пояс - один путь", во-первых, все смеялись, что задний фон у него был желто-синий, в цветах украинского флага (и непонятно, то ли китайцы над ним издевались, то ли это произошло по недосмотру), а во-вторых, эта клумба создавала впечатление, что Путин будто выступает на собственных похоронах.

Еще один из мемов, который прицепился к Путину – про двойников. Мол, или Путин на самом деле боится народа и выпускает своего двойника, или он сильно болен и не может показаться на людях, поэтому вместо него выступает двойник.

Эта вещь реально работала – никто не мог поверить, что настоящий Путин приедет в Мариуполь, где не перекроют движение (хотя в Москве, когда едет Путин, город перекрывают на три часа), и сядет за руль автомашины? Кто в это поверит?!

То есть совершенно явно, что у него реально есть двойники. А ФСОшник, который сбежал, рассказывал, что была такая ситуация, когда Путин уехал в аэропорт из Сочи. И он был убежден, что его приятель, который тогда с ним работал, теперь свободен. Он ему звонит и говорит, мол, давай, может, по пиву, пойдем куда-нибудь, на что тот ему ответил, что нет, я сижу на месте. Это означало, что кортеж уехал, а "шеф" никуда не уехал. Хотя всем показали, что Путин вернулся в Москву на самолете.

Генерал СВР – группа людей и человек, который скрывает свое лицо и данные. Я сам не знаю, как его зовут – даже когда мы готовимся к эфирам, я всегда его называю Виктор Михайлович (речь идет о Викторе Ермолаеве, которому, по некоторым данным, якобы принадлежит канал. - Главред). Я не знаю, где он находится – мы с ним переписываемся и делаем эфир только по Скайпу. Кроме того, Валерий Дмитриевич Соловей, бывший профессор МГИМО, у которого тоже очень активный собственный канал. Оба эти канала запускали идею о болезни Путина – например, о том, что у него рак, и что вместо него выходит двойник. И конкретно этот канал запустил историю с остановкой сердца Путина. Эта история прошла через все мировые медиа – где-то ее критиковали, где-то просто цитировали, где-то с ней даже соглашались. Она уже наделала очень много шума, после чего усатому пресс-секретарю Путина Пескову пришлось выйти на публику и в очередной раз оправдываться, что у Путина все нормально со здоровьем, и у него нет никаких двойников. Но поскольку Песков постоянно врет, то ему никто не поверил. И когда он вышел и сказал, то это, наоборот, усилило сомнения, потому что если Песков говорит "да", это означает "нет". Если Песков сказал, что у Путина все отлично со здоровьем, то на самом деле все в швах и абсолютный провал.

Самое главное другое. Даже если все это неправда (давайте исходить из того, что это просто ИПСО и троллинг), и на самом деле он жив-здоров. Но для него это абсолютно убийственная вещь, потому что Пескову опять пришлось выходить на публику и оправдываться. То есть получается, что теперь, когда появляется Путин, никого не волнует, что он говорит – в основном идет разговор о том, двойник это или нет, и здоров он или умирает. То есть на самом деле я считаю, что это ИПСО со стороны этих телеграм-каналов, хотя они на полном серьёзе убеждены в своей информации. Это их право. Но в любом случае, даже если это неправда, это работает, потому эти мемы прилипли к Путину, и теперь он уже либо плешивый карлик, либо пуйло, либо бункерный дед, либо двойник, либо мертвый Путин, который восстает из гроба и пытается что-то сказать.

А это значит, что президент Российской Федерации Путин делегитимизирован. Все, нету этого президента. Хотя на самом деле не только это сыграло свою отрицательную роль для него. Не менее убийственной вещью для Путина был поход Пригожина по Москву. Путин сбежал, его не было, его никто не вышел защищать.

А кому выгодны такие ИПСО, о которых вы говорите? Кто может их запускать – российские элиты или сам Путин?

Это выгодно огромному количеству людей. Во-первых, всем тем, кто ненавидит Путина. Вы правильно сказали, что есть определенные элиты, которые потеряли из-за этой войны огромные деньги, возможность их тратить за границей, попали под санкции и так далее. То есть, конечно, есть олигархи, которые сейчас зарабатывают огромные деньги на войне. Им его смерть невыгодна, и они будут держаться за Путина до последнего.

Но все равно есть две трети российского олигархата, который потерял от этой войны. Который, безусловно, мечтает о том, чтобы Путина хватила кондрашка. Они, может быть, не готовы устраивать никаких революций или государственных переворотов, но если его хватит кондрашка, они все достанут большие бутылки водки из морозильника или шампанское и устроят большой праздник.

Во-вторых, всем оппозиционным силам, которые тоже ненавидят Путина и, естественно, хотят, чтобы его режим закончился. А поскольку этот режим персональный, то, безусловно, смерть самого Путина во многом определит уже смерть его режима.

В-третьих, Украине, потому что Путин персонально ведет войну, и мы понимаем, что его исчезновение может стать ключевым фактором для прекращения боевых действий, вывода войск РФ из Украины, выплаты репараций, признания вины Российской Федерации, выдачи государственных преступников и так далее. И даже если это просто породит какой-то бардак в России – гражданскую войну или что-то еще – это все равно выгодно Украине, потому что тогда Россия не сможет держать 400 тысяч человек с танками, пушками и минометами на украинском фронте.

И, конечно, это выгодно западному миру. Вернее, какой-то его части, потому что там есть люди, которые ставят на Путина (вроде Трампа, Орбана или Фицо).

Китаю, кстати, это не выгодно. Потому что Китай поставил на Путина – ему выгоден слабый Путин, который будет "длиться вечно". И когда Си Цзиньпин приезжал в Москву, он начал с того, что сказал Путину, что надеется, что его переизберут на очередные 6 лет. Cи Цзиньпину, конечно, нужен слабый Путин, потому что он может из него вить веревки сколько угодно. Он может пользоваться дешевым российским сырьем, и делать с Путиным абсолютно все выгодные Китаю телодвижения.

Что, по-вашему, может указать на то, что Путин действительно умер? Могут ли проявиться какие-то косвенные признаки, которые бы указали, что его действительно не стало?Может как-то поведение каких-то служб поменяется, либо пропагандисты как-то иначе начнут себя вести?

Пропагандисты будут последними, кто об этом узнает. Меняется техническая работа служб, которые обеспечивают безопасность президента.

Если вдруг у Путина случилась кондрашка на Валдае, то люди, которые живут в окрестных деревнях, должны были увидеть какое-то необычное движение – машины с мигалками, вертолеты, которые летают туда-сюда. Этого не скроешь.

В разведке это называется "демаскирующие признаки". Допустим, есть секретное производство – вы можете закопать завод в землю и таким образом попытаться его скрыть от спутников. Но всё равно у любого такого производства есть демаскирующие признаки, и тренированный глаз может их опознать. Соответственно, было бы интересно сейчас посмотреть, в каком режиме живут Лубянка, кремлевские больницы, администрация президента РФ. Изменилось ли что-то, и есть ли какое-то движение, не совсем нормальное по сравнению с обычными днями. Другое дело, что я сижу во Франции, и у меня возможности проверить это нету. Можно посмотреть какие-то камеры наблюдения, но ранее это было сложно сделать. Потому что, допустим, можно было бы сказать, как себя ведут себя самолеты, стал ли больше летать президентский отряд, но проблема заключалась в том, что в Москве был снегопад, и было парализовано движение, как автомобильное, так и авиационное. Вот это смазало картинку, и мы не можем до конца сказать, было ли это спровоцировано тем, что Путин реально умер, и там все переполошились, или это из-за того, что просто была плохая погода.

В связи с этим у меня возникает вопрос – как долго спецслужбы могут скрывать факт смерти Путина?

Формально, если есть двойники, то можно скрывать сколько угодно долго. То есть до тех до тех пор, пока эти двойники смогут выдавать себя за Путина. Можно вообще заменить Путина на двойника. У нас есть анекдот (хотя это даже реальность) – в Париже есть тринадцатый квартал, где живут азиаты – вьетнамцы, китайцы, тайцы, лаосцы. Для европейцев они все на одно лицо, и у них сложные фамилии. Потому говорят, что там много людей, которым далеко за 100 лет – 120, 130, хотя вроде бы так долго люди живут не часто. Просто потому, что такое впечатление, что по одному паспорту живут уже несколько поколений. И когда они приходят в полицию, кто их отличит друг от друга? Такая же ситуация может, грубо говоря, возникнуть и с двойниками, после чего Путин будет Кощеем Бессмертным и жить до 120 лет. Но не дай бог, конечно, потому что это будет ужасно.

Если говорить серьезно, все это будет можно делать так долго, как существует консенсус внутри элиты. Если консенсус достигнут, то элита просто объявит о смерти, и дальше по Конституции премьер-министр заменяет президента и новые выборы. А вот если в этой элите нет консенсуса, то тогда они не захотят объявлять, чтобы Мишустин, грубо говоря, не стал исполняющим обязанности президента и не получил каких-то преференций за эти 90 дней.

Тогда возможно захотят (допустим, Патрушев) подсунуть нам двойника, который скажет, что он хочет не Мишустина вместо себя, а кого-то другого. И вот это, кстати, будет демаскирующий признак. То есть, если вот сейчас внезапная смена премьер-министра, то это будет уже интересная вещь и будем ее обсуждать.

Вы сказали, что элиты внутри РФ пока не готовы развивать внутренние конфликты. Что ждет Россию после, и как это повлияет на ход войны в Украине?

На самом деле, никто ничего не знает, потому что в России нет социологии. То, что в последнее время делает Кадыров со своим сыном, и Путин поддерживает все эти дела, указывает на то, что все идет к гражданской войне, причем не только политической, но и идеологической и религиозной. Поэтому, к сожалению, Россию ждут сложные времена.

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

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