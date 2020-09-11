В школу и на работу - только с прививками: чем опасен новый законопроект

В Украине могут запретить посещение школ и рабочих мест без медосмотров и прививок / Leczenie NTM

Народный депутат партии Слуга народа Евгений Шевченко внес в Верховную Раду законопроект 4058 о системе общественного здравоохранения и эпидемического благополучия населения". Документ уже вызвал большой ажиотаж, так как, среди прочего, предлагает улучшать эпидемиологическую ситуацию путем контроля над прохождением медосмотров и обязательной вакцинации. А это, по мнению экспертов, опрошенных Главредом, является нарушением прав граждан и попыткой подготовки к принудительной вакцинации на фоне нынешней эпидемии коронавируса.

Без прививок - никуда

Согласно тексту законопроекта, документом предлагается внести ряд изменений в действующее законодательство, касающееся здравоохранения – в частности, вернуть в законодательную базу понятия инфекционного контроля и эпидемиологического расследования вспышек инфекций.

Под инфекционным контролем подразумевается проведение профилактических прививок, перечень которых на уровне государства будет определять Минздрав как центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует госполитику в сфере здравоохранения и его подразделения в областях.

Решение о проведении профилактической вакцинации на местах будут принимать главные эпидемиологи областей.

Читайте такжеМОЗ рекомендуют добавить еще одну обязательную прививку - кому и когда делатьОдни из основных изменений, которые предлагаются этим документом – введение обязательных профилактических медосмотров и соблюдение графика вакцинации для учеников и рабочих профессий, которые могут способствовать распространению инфекций.

Так, согласно документу, прием детей в образовательные учреждения проводится при наличии заключения семейного врача о возможности пребывания ребенка в коллективе, которое могут выдавать только при прохождении им медосмотра, а также если ребенок привит согласно календарю прививок и не контактировал с зараженными инфекционными болезнями.

Если прививок нет, то ребенка не допустят к посещению учебных учреждений. В случае, если прививки были сделаны с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, посещать школу или детский сад ребенок сможет по решению консилиума соответствующих врачей.

В случае с медосмотрами, то, их должны будут в обязательном порядке проходить:

работники предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли,

работники водопроводных сооружений,

лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждений,

объектов коммунально-бытового обслуживания,

других предприятий, работа которых связана с обслуживанием населения и может способствовать распространению инфекционных заболеваний, пищевых отравлений.

Сотрудники этих предприятий, согласно проекту закона, должны будут проходить как предварительные (до принятия на работу), так и периодические медосмотры. Также проект указывает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, работники вышеперечисленных предприятий также будут проходить и внеплановые медосмотры.

Еще одно новшество – возможность введения карантина по решению Кабмина на основании представления от главного эпидемиолога Украины.

Контроль над эпидемией

По словам одного из участников авторской группы по подготовке законопроекта, экс-главного санитарного врача Украины, старшего научного сотрудника института общественного здоровья имени А.Н. Марзеева НАМН Святослава Протаса, законопроект направлен на восстановление и усовершенствование системы противоэпидемической защиты государства.

"Он предусматривает передачу инспекционной функции на муниципалитеты, поскольку государство не в состоянии обеспечить полный контроль – это должен делать каждый на своей территории. Этот документ – попытка создать современную, эффективную и действенную систему санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - рассказал Главреду Святослав Протас.

Читайте такжеПрививка БЦЖ спасет от жуткого коронавируса: врач назвал одно условиеПротас уточняет, что сегодня запрет посещать садики, школы и работы, не имея прививок или при наличии инфекционного заболевания уже предусмотрена действующим законодательством, однако, проблема в том, что законы не выполняются из-за отсутствия уполномоченных лиц.

"Изменения, которые предлагаются, предусматривают изменение норм под ту систему, которая сейчас существует и определить ответственных лиц по контролю над эпидемиологической ситуацией. То есть сделано все, чтобы норма закона заработала на практике", - сказал Протас.

Нарушение закона

Однако эксперты считают, что подобные требования нарушают права человека.

"Вакцинация является добровольной, не может быть какого-либо принуждения в этом. Условие о принятии на работу или учебу только при наличии справки об обязательной вакцинации является нарушением положений Конституции Украины, Кодекса законов Украины о труде, а, соответственно, и права человека на труд, на образование, что является нарушением принципа равенства прав", - объяснил Главреду юрист в области медицинского права Геннадий Шабас.

Эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая отмечает, что документ дает возможность переложить ответственность за эпидемиологическую ситуацию с власти на население.

"С одной стороны, противоэпидемическая логика в законопроекте есть, поскольку детский сад, школа и вуз являются местами длительного пребывания детей, людей, и нужно, чтобы невакцинированные не представляли угрозы. С другой стороны, этот принцип является абсурдом, поскольку вакцинация и является защитой. То, что автор хочет навязать - только принудительная выкачка средств, поскольку ребенка вакцинируют прежде всего для того, чтобы защитить его самого. Если родители не хотят вакцинировать ребенка, они имеют на это право. Но как налогоплательщики они имеют право и на детский сад, и на школу. Поэтому проект содержит дискриминационные нормы, которые вряд ли найдут поддержку в демократическом правовом государстве. Тем более, в украинских реалиях дешевле будет купить справку без фактической вакцинации", - поясняет Брудницкая.

В то же время, эксперт обращает внимание на другую проблему, которая может появиться, если законопроект примут.

Читайте такжеВыяснилось, можно ли делать плановые прививки во время пандемии"Справки - не основная цель законопроекта. Основная содержится в правке к статье 29, где речь идет об установлении карантина Кабмином по представлению Главного эпидемиолога Украины. Если вспомнить непростые процессы (соревнования за госзакупки, реальную власть, за рычаги воздействия) в Минздраве, речь идет о появлении дубля министра здравоохранения - главного санитарного врача. Он будет иметь более широкие полномочия и более узкую ответственность по сравнению с министром здравоохранения. Такие полномочия предоставят ему прямое влияние на госзакупках по тендерной процедуре, о чем много месяцев мечтает экс-руководитель МОЗ Ульяна Супрун, которую, не исключено, поддерживают отдельные лица из профильного парламентского комитета", - считает Брудницкая.

Между тем, сам депутат Шевченко отмечает, что не видит в поданной им инициативе никаких нарушений.

"Этот законопроект, в первую очередь, направлен на порядок. Эта дефиниция о детях один в один перенесена из действующего закона о защите населения от инфекционных заболеваний. Поэтому, то, что сейчас все говорят о принудительной вакцинации и в чем меня обвиняют - это хайп, так как все и так уже действует", - заявил депутат в комментарии Главреду.