Крымская платформа, дороги и санкции: какими были главные провалы и достижения власти в 2021 году

Среди достижений власти эксперты выделяют запуск рынка земли, деолигархизацию и строительство дорог / Reuters

В 2021 году власть замахнулась на выполнение ряда амбициозных задач - в частности, приняла закон о рынке земли и запустила его в работу, пообещала отремонтировать дороги, обеспечить страну вакцинами от коронавируса, начала применять персональные санкции.

Главред спросил мнения экспертов относительно того, что власти могут причислить к активу своих успехов, а что можно считать крупнейшими провалами года.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Основное политическое достижение власти в 2021 году в том, что Зеленский, несмотря ни на что, остается политиком №1 и сумел сохранить лидерские позиции, хотя за этот год они несколько ослабли.

Из того, что удалось сделать лично Зеленскому - принять закон о деолигархизацию. Несмотря на сопротивление и критику, закон был принят, хотя ни один из украинских президентов, которые также заявляли о необходимости деолигархизации, к институциональному решению проблемы так и не подступились.

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Кроме того, в список достижений можно дописать и Крымскую платформу, потому что Зеленский с ее помощью попытался вернуть Крым в политическую повестку дня.

Да и ремонт дорог, несмотря на то, как это сейчас критикуется, тоже стоит добавить к нынешним успехам власти, поскольку здесь уместно вспомнить, что в отличие от того же Владимира Гройсмана, который в свое время тоже анонсировал капитальный ремонт страны, у Зеленского это не стало просто декларацией и есть реальные результаты. С учетом того, что делают быстро (хотя посмотрим, насколько качественно), в следующем году этот процесс тоже наверняка продолжится.

Также к достижениям власти стоит отнести то, что ей таки удалось сохранить условную экономическую стабильность. Потому что то, что угрожает Украине в начале нового года, могло произойти уже в этом году.

Из минусов - у власти начало разрушаться электоральное ядро. Ушел Разумков, что для президента - серьезная потеря. Конфликт у монобольшинства не исчерпан и несмотря на то, что президент пока сохраняет над ним контроль, есть большой риск того, что в команде "слуг" все же найдут слабые звенья, и тогда мы увидим неприятный результат.

По Донбассу тоже сохраняется состояние "ни мира, ни войны". Благо, что удалось избежать серьезной эскалации, хотя несколько раз за прошлый год Украина была на грани.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с пандемией. Несмотря на то, что проблема с поставкой вакцин была решена, ситуация остается плачевной. Во многом это, конечно, заслуга предыдущих экспериментов с медреформой, когда страна оказалась системно не готова к борьбе с этой напастью, и особенно эту больную точку показало второе полугодие 2021 года. Поэтому теперь остается лишь надеяться на то, что не появится более смертоносный штамм, потому что с Дельтой медицинская система Украины уже не справлялась, и принцип "деньги идут за пациентом" в период пандемии не срабатывает.

Не исчезла и проблема энергокризиса. Кстати, это - тот самый фактор, благодаря которому может произойти "идеальный шторм". Потому что в случае морозов зимой нас ждут очень непростые вторая половина января и февраль, когда придется останавливать предприятия.

Виктор Таран Политолог, кандидат наук по государственному управлению.

Одновременно к достижениям и провалам власти можно отнести то, что происходит с коронавирусом. Мы можем по-разному критиковать власть, но то, что она смогла в этом году обеспечить Украину вакцинами, обеспечить работу больниц прошлой волны - это, безусловно, их заслуга.

Однако в то же время в информационном плане провалена вакцинальная кампания. В результате, у нас более 70% украинцев вакцинированы (это худший показатель в Европе) и сейчас мы дошли до того, что вынуждены выбрасывать вакцины, а не использовать их, потому что люди не вакцинируются и срок годности истекает.

Также позитивом 2021 года можно считать земельную реформу, благодаря чему рынок земли начал двигаться.

Я бы не называл большой заслугой "Большое строительство", потому что оно происходит только потому, что деньги из других важных статей бюджета просто перебросили на это строительство. Убежден, что любая власть действовала бы также и строила в тех же масштабах, если бы она обделила другие сферы.

Еще один негатив - ситуация в украинской армии. Потому что до сих пор оборонный заказ на 2022 год не подписан, армия в этом году имеет большое недофинансирование, в частности, по зарплатам и выплатам для военнослужащих, потому что деньги на это так и не нашли, а это - огромный минус для страны во время войны.

Все эти положительные достижения - лишь полумеры. Например, Зеленский начинал вводить санкции против Виктора Медведчука и его телеканалов, но до конца они так и не были доведены. Теперь якобы начинается борьба с олигархами, но фактически она идет лишь с Ахметовым, при этом другие себя прекрасно чувствуют. То же и с международной поддержкой - якобы и Крымскую платформу делают, и с Байденом встречается, но потом это ни во что не конвертируется - ни в реальную поддержку, ни в реальное обеспечение.

И такая ситуация наблюдается во многих сферах - якобы что-то позитивное и делается, но оно не доводится до конца. Это какая-то странная власть, которая не умеет дожимать важные проекты. Такое впечатление, что Зеленский как будто снимает одну серию сериала, где показывает, как все хорошо, но не может довести его до конца. И с каждым днем такой полупроцесс становится все более очевидным каждому украинцу.

А на фоне ухудшения социально-экономической ситуации сериальный телевизор постепенно, но все серьезнее начинает проигрывать борьбу реальном полупустом холодильнике, который рискует в ближайшее время остаться даже без электрического питания.

Александр Доний Политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада"

Первое очевидное достижение власти - это попытка объявить борьбу с олигархатом. До этой власти олигархат либо воспитывали и подчиняли, как при Кучме, либо дружили с ним. Зеленский тоже начинал с налаживания отношений, но теперь фактически объявил о борьбе. Не факт, что она будет успешной, но раньше даже на это не решались. В любом случае, борьба с олигархатом - это как признак борьбы с экономической монополией, что является позитивом. Для власти это - успех, ведь это популярная тема.

Второй положительный момент - это удержание ситуации в экономике под контролем. Несмотря на нынешнюю энергетическую угрозу, ожидания от действий власти были значительно хуже. Пока голодных бунтов нет, так что это, бесспорно, позитив. И третий момент - это строительство дорог.

Самый первый политический провал власти - она забыла о 43% поддержки людей во втором туре, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората. То есть она сделала две ставки. Первая - на собственное электоральное ядро, то есть тех, кто голосовал в первом туре. Репрезентанты этого есть, условно говоря, команда 95 квартала во власти или личные друзья Зеленского. Вторую ставку сделали на группу политических оппонентов-тех, кто голосовал за Порошенко. Выходцев из той власти в действующей очень много, наиболее показательный пример - Алексей Арестович.

Политическими посылами как раз была попытка в значительной степени переманить порошенковский электорат. Но этот электорат его и не любит сердцем, и не воспринимает умом. Поэтому в любой момент, несмотря на привлечение любого количества ярких личностей этот электорат выйдет на улицу.

Зато были забыты самые массовые электоральные группы, которые голосовали за Зеленского не сердцем, а умом, как за "другого" президента. Зеленский делал обещания ко второму туру вроде продажи самолета, резиденций, переезда с Банковой или отказа от баллотирования на второй срок. И эта среда избирателей якобы инертна и на нее можно не считаться. Поэтому для власти является неожиданностью (а на самом деле - катастрофой) переход большого количества людей из этой группы в оппозицию, хотя эти люди всячески способствовали приходу Зеленского к власти - кто-то критикой Порошенко или прямой агитацией.

Переход в оппозицию - это знак разочарованности тех 43%. Власть думает, что сейчас вся проблема в медиаплощадке Ахметова, который предоставил слово оппозиции, и что достаточно побороть одного человека и проблема решится. Но проблема значительно глубже, потому что люди чувствуют себя обманутыми, однако власть этого не понимает.

И эта проблема - самая большая для власти, потому что легитимность - не только юридическая величина, но и общественная.

То есть когда падает доверие населения, которое выбирало власть, соответственно, начинает трещать по швам весь государственный аппарат. Чиновники тоже это понимают и начинают переориентироваться, из-за чего решения, которые принимают во властных кабинетах, не реализовываются. И это - самое крупное поражение этого года.

Еще одна, проблема, которая в этом году ударила по власти - это ковид. У властей сначала были проблемы с осознанием, потом - с поставкой вакцин, а в этом году - с информационной кампанией. И поскольку общество до сих пор не преодолело последствий агрессии во время президентской кампании, теперь оно жестко разделилось на противников и сторонников вакцинации, что электорально бьет по власти.

Третья проблема - неготовность к энергетическим проблемам, из-за чего в Новый год мы входим с угрозой таких проблем. Отсутствие компетентности может дать последствия, отражающие проблему с кадрами.