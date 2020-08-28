Торжество демократии для Беларуси может обернуться бедой со своим Донбассом – Андрей Золотарев

Андрей Золотарев / УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Общаясь с читателями, он рассказал, чем могут закончиться протесты в Беларуси, что будет, если Лукашенко останется у власти, чем грозит Украине создание союзного государства России и Беларуси, а также почему рано радоваться нынешнему перемирию на Донбассе.

Представляем стенограмму чата с Андреем Золотаревым.

Mimino: Андрей Владимирович, что думаете об отравлении Навального? Путин решил зачищать поле оппозиционеров полностью, как Лукашенко, чтобы некому было мутить воду?

Андрей Золотарев : Думаю, что не так. Поскольку Навальный абсолютно безопасен для Путина. Навальный в России – это "реестровая оппозиция". Как в Речи Посполитой было реестровое казачество, которое не доставляло больших проблем короне, так и Навальный не доставляет больших проблем Кремлю. Это вполне комфортная для Кремля оппозиция.

Учитывая, что в Кремле много башен, и эти башни время от времени выясняют между собой отношения, то такую "сакральную жертву", как результат какой-то многоходовки, вполне можно предположить.

То есть нити этого загадочного отравления, вероятно, уходят в Кремль.

Однако возможен и другой вариант… Учитывая, что вокруг Беларуси стал кружить небезызвестный шакал Вельзевула Бернар-Анри Леви, можно ожидать всякого – любых "сакральных жертв". В качестве таковой будет преподнесен и Алексей Навальный – шатать режим, так шатать.

Edmon: Какие, на ваш взгляд, самые вероятные версии того, что случилось с Навальным: это дело рук российских спецслужб, провокация Запада или, может, на месте найдут "украинский след"? Если Навальному не удастся выкарабкаться, то какие процессы это может запустить в России?

Андрей Золотарев : А разве убийство Бориса Немцова смогло запустить какие-то процессы в России? Случившееся с Навальным сможет послужить разве что триггером для достаточно мощной антипутинской кампании, в том числе и за рубежом.

Что касается возможности причастия украинских спецслужб к отравлению Навального, то я полностью исключаю такую версию – это просто фантастический вариант.

А вот то, что ниточки могут привести либо к одной из башен Кремля, либо к одной из спецслужб Запада, я считаю вполне реалистичным. Как сценарий "сакральной жертвы", он может использоваться и одной, и другой стороной.

Андрей Золотарев / УНИАН

Terentij: Чем, по-вашему, закончатся белорусские протесты? Есть ли хоть какая-то вероятность, что победит оппозиция? Если у власти останется Лукашенко, то как изменится Беларусь, чем она будет отличаться от той, которую мы видели до 9 августа?

Андрей Золотарев : Беларусь больше не будет такой, какой она была до 9 августа – Лукашенко все-таки утомил белорусское общество.

Как правило, спусковым крючком массовых выступлений служит желание людей жить еще лучше. Тот, кто выживает и борется за кусок хлеба насущного, не бунтует, т.е. нищие не бунтуют. Нужно отдать должное Лукашенко, он сохранил в Беларуси социальное государство. И, как бы там ни было, он, играя на противоречиях Востока и Запада, сумел сохранить остатки социалистической экономики. Когда нам показывают белорусские заводы, за Украину становится обидно. Потому на месте Лукашенко я бы показывал развалины Львовского автобусного завода, харьковских предприятий – есть что показать и сравнить, чтобы люди понимали свой выбор.

Экономический ресурс существования режима Лукашенко, экономический базис подорван. Россия уже не сможет столь щедро инвестировать в экономическую поддержку Беларуси. Потому в дальнейшем отношения Минска и Москвы приобретут куда более прагматичный характер, что не преминет сказаться и на уровне жизни белорусов.

Потому белорусы в ближайшей перспективе будут жить хуже при любом сценарии: в одном случае это падение уровня жизни произойдет плавно, а в другом – обвально.

Вероятность победы оппозиции всегда существует, как существовала вероятность того, что украинский Майдан мог закончиться поражением и разгромом, будь на месте Януковича другой человек и на месте украинской оппозиции другие люди. У нас существовал нормальный вариант выхода из кризиса тогда – подписанное сторонами соглашение: Янукович бы через год ушел. Но – ребятам не терпелось дорваться до кормила власти, не взирая ни на что. Даже ценой потери территорий, кровопролитной войны, экономического обвала государства…

Читайте такжеПиррова победа Лукашенко: что будет с Беларусью, если батька останетсяВ Беларуси вероятность такого сценария ниже. У Лукашенко есть поддержка Востока: ведь выборы в Беларуси признали Си Цзиньпин, Эрдоган и Путин – с такими тылами Александр Григорьевич чувствует себя более чем уверенно. Это стало очень заметно в последние дни: если многотысячные акции протеста стали для Лукашенко шоком, он, судя по всему, не знал, что делать и не мог выстроить коммуникацию, то в последние дни он пришел в чувство, оправился от нокаута и пока никуда уходить не собирается.

Поэтому вероятность того, что Лукашенко останется больше, чем вероятность того, что победит оппозиция.

Однако все равно это – начало конца эпохи Лукашенко. Скорее всего, Россия будет готовить трансферт власти – плавно и без массовых потрясений. Но она будет искать, делая ставку на более прогнозируемую и комфортную для себя кандидатуру.

Пока что Беларусь разрывают Восток и Запад. И в нынешних условиях Беларусь, скорее, вынужденно двинется на сближение с Россией.

Tomas: Евросоюз вводит санкции против Лукашенко, какие-то страны закрывают для него въезд... Но, скажите, по-вашему, батька боится чьих-либо санкций, кроме России и Китая, которые уже поздравили его с победой? Каким будет эффект от этих антилукашенковских санкций?

Андрей Золотарев : Эффект будет нулевой. Лукашенко уже абсолютно адаптировался к жизни под санкциями. Ведь санкции вводились еще до выборов, причем Украина по глупости поддержала их. То есть жить в режиме санкций Лукашенко не привыкать.

Ну, а то, что Тихановскую Евросоюз признал президентом Беларуси… Знаете ли, не всякий Хуан Гуайдо.

Junior: Быть может, шестой подряд президентский срок выглядит несколько экстравагантно. Но, если белорусы поддадутся марионеточной оппозиции, то, скорее всего, они потеряют все. Наверное, белорусы должны уметь сделать выводы из печального опыта украинцев, которые в результате Майдана-2014 уничтожили себя и свою страну. А что вы скажете?

Андрей Золотарев : Белорусы раньше часто уверяли меня: "У нас не будет так, как в Украине". На это я им отвечал: "У вас будет так, как было у нас. Потому что, если вас позовут в Европу, и вы решите идти туда, то запомните, что на пути в Европу никто кормить не обещает. Посмотрите, что за пять лет случилось с остатками промышленно-индустриального потенциала Украины, и поймите, что у вас будет гораздо хуже, потому что у Украины, по крайней мере, есть зерно, руда, металл и сырьевой экспорт, который помогает сводить концы с концами. У вас же этого нет. Потому вариант торжества демократии для вас может обернуться большой бедой со своим Донбассом в виде Витебской и Могилевской областей. Надо ли это вам?".

Другое дело, что Лукашенко не вечен. Хотя сегодня, если взять чисто внешнюю сторону, Беларусь куда ближе к Европе по внешнему антуражу, чем нынешняя Украина. Потому белорусам важно суметь договориться без разрывания страны и мордобоя. Все-таки Беларусь заслуживает лучшего, чем стать жертвой выяснения геополитических отношений между Востоком и Западом.

Валянцін: Скажите, к какому "закручиванию гаек" готовиться белорусскому народу, если Лукашенко удержится? Что будет он творить, чтобы не допустить подобных протестов впредь? Что ждет проявившихся на этих выборах и протестах оппозиционеров? Что ждет тех силовиков, которые не побоялись сжечь свою форму или отправить на помойку погоны?

Андрей Золотарев : Вы же видите, что рабочие, которые присоединились к забастовке, написали заявления об отпуске – и на следующий день их пропуски были заблокированы. Там открыто троллят таких оппозиционеров, говоря, что в Беларуси избыток рабочих мест. В принципе, это правда. Ведь Лукашенко так боролся с безработицей, игнорируя тот факт, что на предприятиях работников больше, чем надо.

Думаю, что будут увольнения как рабочих, поддержавших забастовку (судя по всему, локаут будет в ближайшие дни), так и увольнения работников СМИ и силовых структур, которые были заподозрены в неблагонадежности.

Что касается действий в отношении оппозиции, то, думаю, на уж очень жесткий вариант Лукашенко не пойдет. Скорее всего, это будет делаться тихой сапой, как было в конце 90-х. А тогда ситуация для Лукашенко была куда более серьезная: это был только первый президентский срок Лукашенко, и формировалась очень мощная оппозиция Лукашенко, включая силовиков. Но все помнят, что стало с экс-министром внутренних дел Беларуси Юрием Захаренко, который заявил, что будет выполнять конституцию, а не тайные указания Лукашенко, и экс-председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Виктором Гончаром – они просто исчезли. Возможно, с нынешней белорусской оппозицией будет нечто подобное.

На полицейский аппарат Лукашенко не будет жалеть ресурсов. Более того, в отличие от Януковича, он продемонстрировал поддержку правоохранителям в дни протестов, в частности, раздал награды.

Кроме того, мы видели, что происходило в Беларуси с интернетом в первые дни протестов – наверное, определенную помощь в зачистке информационного пространства оказали китайцы, т.е. великий китайский Firewall будет привнесен и на белорусскую почву. Судя по всему, в Минске работают еще и китайские специалисты – для них это ценный опыт, учитывая их кейс с Гонконгом. Потому и китайцы, помимо россиян, подставят Лукашенко плечо.

Кстати, Украина от этого может выиграть. Во всяком случае, если судить по заявлениям белорусских айтишников. Лукашенко сумел создать неплохие условия для IT-индустрии в Беларуси. Яркий пример – World of Tanks, в который любят играть великовозрастные мальчики и который заработал полмиллиарда долларов. Многие белорусы-айтишники предпочтут в сложившейся ситуации Украину. Возможно, спустя некоторое время и разобравшись, они уедут дальше, но трудовая миграция из Беларуси неизбежна. Ведь им нужен не только хороший кусок масла, который можно намазать на хлеб, но и чувство самоуважения, чтобы "не быць скотам", как пел Михалок.

Так что Беларусь может ожидать "большой исход". Там и так за последние 10-15 лет население на полмиллиона сократилось. Правда, темпы депопуляции в Беларуси все равно ниже, чем в Украине. Но фактор подавления протестов может стимулировать эмиграцию из страны.

Андрей Золотарев / УНИАН

Тамара (Житомир): ЗМІ повідомляють, Лукашенко привів армію в бойову готовність на кордоні з ЄС. До чого готується і що збирається робити цей божевільний диктатор?!

Андрей Золотарев : Лукашенко в жодному випадку не двине білоруські танки через білорусько-польський кордон або на Литву. Але це ознака того, що він не збирається здаватися і буде битися до останнього. Тож все, що він робить із армією зараз – це дія-попередження: якщо буде потрібно, він задля придушення протестів задіє і збройні сили.

Tomas: Байден поддержал белорусский протест и Светлану Тихановскую. На что позиция кандидата в президенты США может повлиять? Значит ли это хоть что-то для Беларуси?

Андрей Золотарев : Ясно, что Тихановская в одной связке с господином Цепкало. Она прямо говорила о том, что она – лишь временный президент, а через несколько месяцев нужно будет провести новые выборы в Беларуси.

Американские демократы проводят более глобальную политику, нежели республиканцы. Хотя есть исключения вроде Маккейна, который во внешнеполитических вопросах куда ближе к демократам, нежели к республиканцам. Но в целом команда Трампа – это, скорее, изоляционисты. Если на выборах в США победит Байден (а вероятность этого достаточно высока), то демократы, судя по всему, будут протежировать Цепкало в случае ухода Лукашенко.

Хотя, если в выборах будет участвовать и Бабарико, то у него шансы на победу гораздо больше. Бабарико – газпромовский банкир, и этим все сказано. К тому же, Цепкало не публичен, и его рейтинг на несколько порядков ниже, чем у Бабарико.

Zorro: Верите ли вы в самостоятельность Тихановской, а также стихийность и исключительную народность белорусского протеста? Не торчат ли уши Запада из всей этой истории? А также поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями по поводу совместного фото Тихановской с Бернаром-Анри Леви...

Андрей Золотарев : Бернар-Анри Леви – это, как я говорил выше, шакал Вельзевула, абсолютно инфернальная личность. На месте Лукашенко я обратил бы внимание на то, что возле Тихановской появился Бернар-Анри Леви, потому что на белорусских протестах могут появиться и снайперы…

Если у кого-то есть знакомые во французской интеллектуальной среде, поинтересуйтесь – этому персонажу дадут исчерпывающую негативную оценку. Бернару-Анри Леви больше внимания должны уделять спецслужбы, а не эксперты. Не хочу делать ему рекламу.

Что касается Тихановской, то мне ее по-человечески жаль: она оказалась бо́льшим человеком, чем наши "трое из ларца", которые стояли на сцене Майдана (это абсолютные отморозки, которым все по-барабану: пусть по колено в крови, но главное – дорваться до корыта и власти).

А Тихановская оказалась более человечной, но совершенно неподготовленной фигурой, которую использовали в качестве картонной дурилки.

Понятно, что она – не лидер. Понятно, что за ее спиной стоят куда более разбирающиеся и продвинутые в политике люди. У Запада есть и другие фигуры на продвижение - например, Валерий Цепкало.

Вмешательство Запада в ситуацию в Беларуси – есть. Многие говорят, что Майдан – это переворот, совершенный на деньги олигархов и Запада, однако, будем откровенны: если бы у него не было общественной поддержки и не было протестного движения, ничего бы не получилось. А протестное движение образовалось, и это факт: без организации, без серьезной материальной поддержки сотни тысяч киевлян выходили на улицы.

В Беларуси – аналогичная ситуация. Там есть усталость от Лукашенко, и в Минске он непопулярен. За Александра Григорьевича – периферия, село, маленькие города, а также Могилевская и Витебская области, Орша. Но в Минске для него ситуация 50/50.

К тому же, очевидно, что те молодые люди, которые запустили Телеграмм-канал NEXTA Live, не самостоятельны: папа одного из них работает на белорусско-польском канале, который вещает с территории Польши – Белсат. Что бы там ни говорили, но двое молодых людей не в состоянии обеспечить работу Телеграмм-канала так, чтобы он обновлялся ежеминутно.

Слабость западных политтехнологов в том, что очень многое делается по протоколу, по шаблону. В Беларуси разве что госпожа Нуланд не раздавала печенье по шаблону… Технологически очень много общего с тем, что происходило в Украине.

Читайте такжеЛукашенко нарывается на войну на два фронтаНо есть два отличия от украинского Майдана. Первое – забастовка. Возможно, сработали с лидерами профсоюзов на предприятиях, но забастовки оказались неприятным сюрпризом для Лукашенко.

Второе – рассеянность протеста. Первая попытка собраться в одном месте, которая была предпринята в первый день, была жестоко подавлена. Целью избыточного применения силы была задача запугать. Но дальше рассеянная тактика протестов стала очень удачной: мои информаторы, которые в те дни находились в Беларуси, говорили о том, что силовиков это очень выматывает, когда протесты в разных точках города.

Но в остальном правил бал протокол.

Андрей Золотарев / УНИАН

Mika: Якщо зараз Лукашенко утримається при владі, то скільки ще він зможе насолоджуватися президентством, невже до кінця каденції? І чи погоджуєтеся ви з тим, що Білорусі доведеться заплатити суверенітетом за те, щоб "бацька" лишився?

Андрей Золотарев : Беларуси в любом случае придется рассчитаться собственным суверенитетом. Если победит белорусская оппозиция в нынешнем виде, то суверенитет уйдет Западу. Будет то же самое, что в Украине: иногда возникают сомнения, зачем нам улица Банковая, если столько решается на улице Танковой, где находится Посольство США? Нам уже объясняют, когда нам избирать судей, какая у нас должна быть правоохранительная и судебная системы, что мы можем и чего не можем потратить на социальные нужды, какая у нас должна быть медицина… Это – классическое внешнее управление.

Если останется Лукашенко, то суверенитет уйдет России.

Ни первый, ни второй вариант не является оптимальным. Выгода геополитического положения Беларуси состоит в том, что она является мостиком между Востоком и Западом. И такой вариант для нее – лучший.

Другое дело, что экономический базис иссякает, и Россия сделает все, чтобы Беларусь оказалась в сфере ее влияния – это может привести к тому, что страну просто разорвет. Вероятность этого не велика, но такой риск существует.

Пока что наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Лукашенко, чтобы досидеть свой шестой президентский срок, будет дрейфовать в сторону Москвы.

Однако не думаю, что Лукашенко сможет удержаться у власти всю каденцию. Заболеет, здоровье подведет или что-то еще случится… Кремлю невыгодно держать Александра Григорьевича слишком долго. Возможно, Лукашенко будет излишне мощным раздражителем, и проще будет найти куда более приемлемую фигуру, которая не будет вызывать такого отторжения у Запада и белорусского общества, и провести рокировку. Такой вариант вполне вероятен.

Если перевести эту ситуацию на быт, то это напоминает анекдот про еврея и раввина – "купи козу, продай козу". Александр Григорьевич будет как та коза: спустя какое-то время его уберут, но, думаю, кардинально вряд ли что-то изменится.

polit_ua: Чим небезпечне для України створення союзної держави Росії та Білорусі? І чи не стане Україна наступною, кого спробують затягнути в цей новий СРСР?

Андрей Золотарев : Згоден, що створення союзної держави матиме потужні геополітичні наслідки. Навряд чи Україну потягнуть до СРСР-2, але наслідки для неї будуть серйозні. По-перше, знову виникне загроза того, що Україну можуть спробувати розірвати: "Залиште собі захід і Галичину, а схід віддайте нам – від Одеси і до Харкова". Цей варіант дуже ймовірний.

Закінчать розбиратися з Білоруссю – займуться Україною. І це може статися вже цієї осені: у листопаді-грудні українським питанням у Кремлі займуться впритул.

Чому саме восени? Бо у нас назріває "ідеальний шторм", коли можлива і політична криза, і соціально-економічна, і погіршується проблема боргів і виникає ризик дефолту. За таких умов державу почне хитати.

А якщо Петро Олексійович і "сотоварищи" спробують Зеленського "відмайданити", то це буде ідеальний момент для Росії, аби піти "когось захищати".

Helga: Какими будут украинско-белорусские отношения в случае,

а) если у власти останется Лукашенко?

б) если победят протестующие и придет к власти оппозиционер?

Как Украине выстраивать свои отношения с этим соседом, если останется батька – после того, как он отвесил такую пощечину Киеву, обманув с вагнеровцами?

Андрей Золотарев : С одной стороны, "пощечина" была демонстративной, но с другой – одно уголовное дело по этим "33 богатырям", которых задержали в Минске… К сожалению, наша правоохранительная система в таком состоянии, что я, окажись на месте белорусского лидера, возможно, не спешил бы с выдачей этих людей России, но и Украине бы их точно не отдал. На основании чего мы требовали выдачи этих людей? На основании "дерьмо-сайта" Миротворец? Все же взрослые люди, а потому должны понимать, что так дела не делаются. Для выдвижения подобных требований нужно иметь четкую правовую аргументацию, чего не было. Потому-то и Запад весьма спокойно отнесся к передаче вагнеровецв России: откуда прилетели, туда и отправили. Конфликт исчерпан.

Однако осадочек в белорусско-украинских отношениях, безусловно, останется. Но Киеву нужно было думать раньше. В частности, глупым решением с нашей стороны было присоединиться к санкциям против Беларуси. Окружение Лукашенко давно нагнетало информацию о том, что Киев "играет в двухрядку". Хотя год назад после победы Зеленского в Минске позитивно оценивали это событие и считали, что украинско-белорусские отношения получат новый импульс и куда более благоприятные условия, чем при Порошенко. Но, увы, эти надежды не оправдались...

Останется у власти Лукашенко, у Беларуси с Украиной будет добрососедство, но без поцелуев. Если придет Бабарико – тоже будет мир без поцелуев. Если – кто-то из прозападных, будет много шума и громких дружественных заявлений, но не больше, в сухом экономическом остатке ничего не будет. Ведь в этом случае в Беларуси начнется экономический обвал, скорее всего, произойдет остановка базовых предприятий. Некоторые у нас мечтают: "Будут разрывать Беларусь – может, и мы оторвем кусочек". Но я в этом очень сомневаюсь.

Андрей Золотарев / УНИАН

Михайленко Л.: Лукашенко пригрозил ЕС и Украине за "разжигание беспорядков". В каких заявлениях или действиях Киева Лукашенко мог усмотреть разжигание беспорядков в Беларуси Украиной, если практически все заявления украинской власти о событиях в Беларуси абстрактные, мягкие и беззубые? Чем Лукашенко может проучить Украину, если что?

Андрей Золотарев :Судя по всему, в окружении Лукашенко доминирует версия о том, что история с вагнеровцами была провокацией СБУ, т.е. та версия, которую озвучивает Соловьев и Симоньян – российские пропагандисты.

Плюс время от времени белорусские силовики во время протестов задерживают людей с удостоверением в кожаной обложке СБУ, т.е. своя "визитка Яроша".

Плюс последние заявления Киева и непризнание выборов в Беларуси.

Все это убедило Лукашенко в том, что Украина находится в одной лодке с Польшей, Литвой и другими странами ЕС, а, значит, не признает итоги выборов. А раз так, то – "злые вы, уйду я от вас".

Фунтик: Нужно ли переносить минские переговоры из Минска после событий в Беларуси?

Андрей Золотарев : Пока ребром этот вопрос не стоит, но все к этому идет.

polit_ua: Пане Андрію, наскільки тривалим та міцним є, з вашої точки зору, нинішнє перемир’я на Донбасі? Як би там не було, але воно зберігається, ТКГ з оновленим складом українських перемовників договорилася про розведення сил ще на чотирьох ділянках – що далі? Ми справді повільно, але рухаємося в напрямку до миру, чи радіти ще зарано?

Андрей Золотарев : Радіти ще зарано. Треба віддати належне, команда президента не опустила рук, і діалог продовжується, не зважаючи на всі складності.

Те, що зараз ми маємо найбільш тривале перемир’я за останні роки і що йдуть перемовини з приводу розведення сил по нових ділянках – це хороша ознака.

Інша справа, що восени ситуація може змінитися, тому у мене стриманий оптимізм з цього приводу. Гуманітарні питання завжди були маркером, який вказував на потепління чи погіршення відносин. Так от зараз у гуманітарному напрямку діалог розвивається непогано. Все-таки є надія, що перемир’я триватиме і надалі.

Левко: Як оцінюєте дебют Кравчука в ТКГ? Якщо з Кучмою так-сяк рахувалися, говорили, то як, по-вашому, протилежна сторона сприйматиме "пенсіонерський десант" у переговорній групі?

Андрей Золотарев : Пенсіонер усе-таки статусний. :) Нам би дожити до таких років у такій гарній фізичній та інтелектуальній формі, як Леонід Макарович. До Леоніда Макаровича, як до президента, у мене було дуже багато питань, у тому числі неприємних для нього, але як політик він – безумовно, важковаговик.

Добре те, що він хоча б не буде нагнітати й загострювати і так непрості перемовини, як це робила пані Геращенко (вона, як на мене, фактично займалася деструкцією переговорів у Мінську).

Читайте такжеУкраинская армия как беззубый лев: что не так с перемирием на ДонбассеДля нас важливо, щоб друга сторона не нав’язувала нам ідею про те, що ключ від миру лежить не в Москві, а в Києві, а також що Київ – це частина проблеми, і що він винен у тому, що триває збройне протистояння.

Потрібно, щоб якась поважна особа з Києва сказала про те, що ми не можемо відмовитися від Мінських угод, але і виконати їх не можемо. А далі буде заморожування конфлікту на тривалі роки. Я гадаю, що придністровський варіант, коли є сталі економічні стосунки та зовнішня торгівля Придністров’я через Молдову, в Україні неможливий.

Андрей Золотарев / УНИАН

Fargo: Как бы вы прокомментировали введение Зеленским в ТКГ Витольда Фокина? Чем обусловлено такое решение, почему власть не дает отдохнуть на пенсии экс-государственным деятелям Кравчуку и Фокину? Кадровая катастрофа, которая (при всем уважении что к одному, что ко второму) заставляет власть доставать из нафталина персонажей, которых, казалось, мы никогда больше не увидим на госслужбе?Поможет ли привлечение к переговорам пенсионеров оживить почти мертвый формат?

Андрей Золотарев :Абсолютно справедливо подмечены серьезные кадровые проблемы "зеленой" команды – мы видим полное отсутствие скамейки запасных. Потому власть и вынуждена обращаться к таким людям, как Кравчук и Фокин.

Скорее всего, Фокин оказался в переговорной группе по инициативе Леонида Макаровича: Фокин – понятный человек для него, с которым они говорят на одном языке, и он будет чувствовать себя с Фокиным комфортно. В политике это немаловажно. Кравчук – матерый и прожженный политик и прекрасно знает, что рядом должны быть "свои". Фокин для него – "свой".

Так что, думаю, это была не инициатива Зеленского, а предложение Кравчука.

Фокин – не столько политик, сколько хозяйственник. Причем он проявил себя как довольно неплохой премьер. Годы, когда он был "у руля", были периодом экономической катастрофы, но бахнуло у нас помягче, чем у соседей. В отсутствии профессионализма его не обвинишь.

Какая функция этой пары? Отодвинуть пресловутые "красные линии", чтобы момент, когда переговоры упрутся в тупик, случился не в ближайшие недели, а отсрочился хотя бы на месяцы. Поскольку при плохой игре тупик в переговорах может обозначиться в ближайший месяц, а при хорошей – получим еще какую-то временную фору.

Это время нужно для того, чтобы на нас, помимо тех проблем, которые ждут осенью, не свалился дефолт по вопросу мира. Если это случится на фоне выборов, то ясно, по кому будет нанесен удар… Зеленскому это точно не надо, ведь это один из базовых вопросов, на которых держался его рейтинг. Если произойдет дефолт по вопросу мира, это существенно отразится на уровне поддержки Владимира Александровича.

Timofeev: Какова вероятность обострений на Донбассе? Не так давно звучали заявления из разряда "Путин-нападёт" – это пугалки или реальная перспектива? И надо ли в этом смысле переживать югу Украины, в частности, Херсону?

Андрей Золотарев :Насчет ближайших месяцев переживать не стоит. Переживать нужно будет, если начнется повторение событий 2013-2014 годов, т.е. если в Киеве начнет штормить. Тогда югу нужно будет беспокоиться.

А так, не думаю, что Путин нападет.

"Путин-нападет" – это выдуманный пропагандистский прием. Адекватные люди прекрасно понимали, что Путин не нападет. Не надо ему это. По одной простой причине – в Кремле свято верят: "Украинцы и без нас сами прекрасно справятся: сами положат остатки экономики, снова начнут выяснять друг с другом отношения... Поэтому торопить события не следует".

Кроме того, не будем забывать, что в "ЛНР" и "ДНР" образовалась своя квазиэлита, которая заинтересована в состоянии "ни мира, ни войны". Как есть целая партия "ни мира, ни войны" у нас, причем с целой инфраструктурой и информационной обслугой… Ведь если представить, что Украина смогла договориться с Россией о "мире без поцелуев", то, выходит, исчезает дальнейший смысл существования таковых.

Точно так же и в "ЛДНР" прекрасно понимают, что появление любой дорожной карты и любой устойчивый мир будет значить, что этим людям нужно собирать чемоданы и уезжать подальше от Донецка и Луганска. Потому там тоже есть те, кто заинтересован в сохранении нынешнего статус-кво.

При этом большой войны не хочет никто, но и полного мирного урегулирования – тоже.

Vasiliy: Когда РФ от нас отстанет и будет заниматься своими клозетами, а не "лезть свиным рылом в калашный ряд"?

Андрей Золотарев :Никогда.

Нынешняя Украина активно используется во внутриполитическом российском дискурсе – мол, "хотите, чтобы было так же, как в Украине?". В России полно своих проблем. Есть фасад – Москва, Петербург и Екатеринбург – города, которые живут неплохо. Но есть и российская глубинка, где проблемы не только с клозетами, но и со всем остальным.

Однако никуда не делась имперская идея. Большая шахматная доска – геополитика. Как Мексика обречена жить рядом с США, так и Украина обречена жить рядом с Российской Федерацией. И мы – в зоне геополитических интересов России.

Что от нас требуется в такой ситуации? Правильным ответом было бы построить экономику, общество и, в целом, такую страну, в которой хотелось бы жить и из которой не бежали бы люди. Это был бы лучший ответ.

Но пока Украину приводят в пример как "остров невезения" – "что они ни делают, не идут дела". К тому же, время от времени мы сами даем прекрасные поводы, чтобы другие могли говорить: "Вы что, хотите, чтобы было как в Украине? Тогда поддерживайте оппозицию". Т.е. это активно используется для легитимации российской власти.

Поэтому украинская тема из российских новостей не исчезнет никогда. Даже если предположить фантастический вариант – вместо Путина придет к власти кто-то другой, вряд ли его политика будет сильно отличаться. Тот же Навальный – посмотрите на его отношение к украинскому вопросу. В чем он лучше? Российская оппозиция такая же великодержавная, как и власть.

Андрей Золотарев / УНИАН

Валерьян: Если можно, вопрос о России... Какова, на Ваш взгляд, вероятность развала Российской Федерации или утраты ею отдельных территорий: Сибири, Курил..? Что показал Кремлю пример Хабаровска? Почему, в отличие от протестов в Москве или Питере, Хабаровск так долго бунтует?

Андрей Золотарев :Хабаровску дают возможность побунтовать в расчете на то, что спустя какое-то время протест выдохнется. Этот протест оказался неприятным сюрпризом – Москва слишком далеко, и из Кремля очень многого не видно. Да и российская политическая элита живет в другом измерении. Потому события на Дальнем Востоке стали неприятной неожиданностью для Москвы.

Тем не менее, протесты в Хабаровске вряд ли приведут к каким-либо кардинальным последствиям.

Возможность развала России была в начале 90-х, когда был "парад суверенитетов". Тогда Ельцин в Татарстане сказал: "Берите суверенитета столько, сколько сможете переварить". Но – сорвали стоп-кран. Соединенным Штатам вполне по силам было запустить этот процесс, но, учитывая то количество ядерного, химического, бактериологического оружия, опасных производств и прочих "ништяков", которые находятся на территории РФ, США предпочли иметь дело с понятным и прогнозируемым злом, а не столкнуться с неизвестностью.

Во второй половине 90-х государственные институт РФ начали укрепляться. Центр стал постепенно ограничивать количество вольностей и забирать свое. Согласно конституции, Россия является федерацией, но, если сравнивать Чечню и Якутию, то у них совершенно разные статусы и возможности.

Поэтому на сегодняшний момент возможность развала Российской Федерации является абсолютно гипотетической.

Да и не дай бог, потому что, если начнет валиться такое сооружение, как РФ, Украина рискует быть похороненной под его обломками. Ядерное оружие, достаточно многочисленные вооруженные силы (ведь даже осколок российской армии будет побольше украинской)… Для Украины это был бы если не апокалиптический, то очень тяжелый сценарий.

Фрументий:Скажите пожалуйста, возможно ли экономическое воскресение Украины без сотрудничества с РФ? Эксперты дают самые разные, подчас противоположные, оценки. Пока ясно – связи с ЕС малоэффективны, а Китай далеко.

Андрей Золотарев : Нет, это невозможно. Поскольку Россия даже в условиях, когда она – страна-агрессор, остается крупнейшим инвестором и торгово-экономическим партнером Украины. Да, ее доля падает. Но если ее полностью отключить, то последствия будут плачевными для нас.

К сожалению, наши патриоты, которые много и красиво говорили об энергетической независимости, в офисах олигархов активно получали нефтегазовые доллары. Ведь нефть и газ – это президентский и олигархический бизнес. Очень многие наши политические силы патриотического толка взращены как раз на этих деньгах. Но их это не смущало. Когда в 90-е годы при относительно низких ценах на газ можно было заняться энергосбережением и сокращением потребления газа, это было невыгодно – на этом зарабатывались деньги.

Сейчас мы не можем ответить себе на вопрос, что нам делать с Донбассом. Мы говорили о реинтеграции, но при этом фактически при Порошенко проводили политику выталкивания Донбасса из Украины. Я имею в виду и экономическую блокаду, и ущемление в правах живущих на неподконтрольных территориях.

Мы говорим об аграрной супердержаве, но при этом пускаем по ветру земельный ресурс, а это – последнее, что осталось. Продавать землю в условиях кризиса – это то же, что закладывать в ломбард бабушкино серебро: ты сможешь это сделать только один раз и больше его никогда не увидишь.

Мы не можем себе ответить, куда идем. А для корабля, который не знает, куда плывет, ветер не будет попутным.

Не учитывать фактор России – безумие. Но и обзаводиться альтернативными вариантами сотрудничества с Юго-Восточной Азией и Ближним Востоком (чем должна была заниматься наша экономическая дипломатия), у нас как-то не спешили.

А Европе нужна только дешевая рабочая сила, рынок сбыта и поставки сырья.

Андрей Золотарев / УНИАН

Анатолий, Киев: Из тех, кто уже заявил о своих мэрских амбициях насчет Киева, кто способен выиграть у Кличко, или, в принципе, ему победа гарантирована?

Андрей Золотарев :Победа никогда никому не гарантирована. Выиграть у Кличко мог бы кто-то из хозяйственников. А таких у нас трое кандидатов: экс-глава Киевской городской администрации Александр Попов, бывший мэр Равы-Русской Ирина Верещук и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

К сожалению, оппоненты Кличко упустили время. Если уж собирались валить Кличко, то начинать борьбу нужно было еще год назад – год назад нужно было выводить фигуру-альтернативу, показывая другое будущее Киева и указывая на то, что Кличко является лишь ширмой, за которой раньше был "ночной мэр" Столар, сейчас персонажи за ним немного поменялись, но дерибан города продолжается. И это видно, в частности, по качеству работы коммунальных служб, по постоянно прорывающим асфальт "фонтанам"... Понятно, что ситуация в Киеве лучше, чем в областных центрах. Но даже Харьков, по сравнению с Киевом, выглядит поухоженнее, более цивилизованным и более европейским. Возможно, у Виталия Кличко в команде не очень любят Киев, иначе бы к городу относились по-другому…

Читайте такжеБитва за Киев: кто станет следующим мэром столицыВыборы мэра – это двухтуровые выборы: если в первом туре голосуют за кого-то, то второй тур – это всегда состязание антирейтингов и выбор "меньшего зла". Если бы кто-нибудь работал на свержение Кличко, то шла бы системная накачка антирейтинга действующему городскому голове, а во втором туре искали бы такую кандидатуру, которая могла бы собрать разношерстный электорат оппонентов Кличко.

Пока ситуация у Кличко лучше, чем была год назад, поэтому вероятность его переизбрания высока хотя бы потому, что Кличко для массы киевлян является "своим".

Если рейтинг Попова, который был мэром после Черновецкого, еще в бытность Януковича, не поднимается выше 15%, сколько бы денег ни вкидывали в его раскрутку. То рейтинг Кличко, что бы он ни делал, какие бы ни были провалы (как с пешеходным мостом), не опускался ниже 28% – ему прощают, потому что он "свой".

Перебить Кличко могла бы альтернативная фигура, которая демонстрировала бы профессионализм и не вызывала отторжения у основной массы киевлян. Тот же Кучеренко, если бы им занялись год назад (хотя его тяжело назвать харизматичной фигурой, является крепким профессионалом), мог бы выйти на лучшие позиции.

Пальчевский по ряду опросов на втором месте. Но я не вижу системности. Пальчевского, скорее, интересует раскрутка на общеукраинский уровень и вероятные досрочные парламентские выборы. Об этом говорит то, что плакаты Пальчевского мы видим, например, в Одессе и соседних с Киевской областях – если человек баллотируется на пост мэра Киева, то зачем вешать бигборды по всей стране? Так что стратегическая цель у Пальчевского несколько иная, нежели перебить Кличко.

Сергей Притула может рассчитывать лишь на то, что он проведет в Киевсовет фракцию Голос. Это – максимум. У Кличко он выиграть не сможет.

Анатолий, Киев: Как вы считаете, насколько Зеленский и "слуги" останутся довольны результатом местных выборов? И чем будут неудобны власти победители от других политсил на местах, в регионах?

Андрей Золотарев : Если отталкиваться от нынешней ситуации, когда у Слуг народа вообще нет представительства, то, что бы они ни получили на этих выборах, все можно будет трактовать как победу. Я согласен с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, который говорил, что нужно было завершить блицкриг – и вслед за досрочными парламентскими выборами провести местные выборы тоже. Молниеносный ошеломляющий удар в виде парламентской кампании был нанесен по старым элитам, и идея "добить" еще и региональные элиты на местных выборах имела рациональное зерно. Да, кто-то возражал – дескать, нет правовых оснований… Но когда это кого-то у нас смущало, когда речь шла о политической целесообразности? Местные выборы в прошлом году прошли бы под лозунгом "Все с пляжа!" и закончились бы триумфальной победой "слуг народа". Это позволило бы сформировать вертикаль от местных советов, провести в ряде городов своих мэров. Допустим, в том же Днепре на фоне скандала вокруг моста рейтинг Филатова опустился до самой нижней отметки – в тот момент гипотетическая фигура от "слуг", no name, безо всякой кампании проигрывала бы всего в несколько процентов, чисто на рейтинге Зеленского. А если бы была еще хоть какая-то выраженная кампания…

Но – поезд ушел.

Сейчас основной конфликт предстоящих выборов – это конфликт центра и региональных элит. Как поступить "зеленой" команде? Если они пустят все на самотек и начнут бодаться с региональными элитами, проигрыш может быть разгромным.

Если же в ближайшее время (в принципе, тенденция к этому есть) Зеленский начнет верховую кампанию, вернется к тому образу и позиционированию, которые были у него год назад, еще раз пересмотрит фильм "Слуга народа", вернется к образу Голобородько и подкрепит его какими-то действиями. Плюс если будут достигнуты компромиссы с региональными элитами. Тогда, возможно, в командном зачете по стране у Слуги народа будет первое место, но, в целом, они проиграют региональным элитам. Но проиграть можно по очкам, а можно – вчистую. Мне кажется более прагматичным вариант, когда Слуга народа получит хорошие позиции в местных органах власти в регионах. Но момент, когда "слуги" могли победить тотально, упущен.

Андрей Золотарев / УНИАН

Есть регионы, где будет абсолютно прогнозируемая ситуация. Допустим, со стопроцентной вероятностью могу утверждать, что в Чернигове будет переизбран мэром Атрошенко, а его квазипартия "Родной дом" получит монобольшинство. Скорее всего, монобольшинство будет в Харькове у блока Кернеса "Успешный Харьков", а сам Кернес благополучно переизберется.

Бойня будет в Днепре, где три клана будут бороться за контроль над ресурсами хоть и не первого, но и не второго города страны: 8-миллиардный бюджет – есть за что побороться в условиях оскудевающего корыта украинской экономики.

Бойня будет и в Одессе, учитывая значение этого города.

Велики шансы, что и Труханов, и Филатов останутся мэрами. Также мэры Тернополя и Ивано-Франковска, скорее всего, победят триумфально. Помимо этого, еще на один срок останется Садовой.

По моим прогнозам, Слуга народа в ключевых городах-миллионниках не сумеет провести свои кандидатуры – момент упущен. Но, в целом, Слуга народа может занять первое место в командном зачете.

Второе место, наверняка, будет у ОПЗЖ.

Также хорошо сейчас набирает поддержку Батькивщина (пошел рост рейтингов Тимошенко по сельским округам и аграрной глубинке).

Открытием этих выборов может стать Партия Шария – благодаря недальновидным действиям некоторых "клинических патриотов" и персон во власти, которые начали "кошмарить" политическую силу Шария. В политтехнологии есть прием "вызывать огонь на себя": если власть на подъеме, ее рейтинг растет, она может сбивать своих оппонентов даже силовыми приемами, порой игнорируя закон и мораль. И власти это прощается. Но, когда рейтинг стагнирует либо демонстрирует тенденцию к снижению, для власти было бы оптимально молчать или "душить в объятиях", но никак не вступать в конфликт. Нужно отдать должное министру юстиции Малюське, который абсолютно адекватно оценил ситуацию: нет никаких законных оснований для запрета Партии Шария.

Кроме того, будет бенефис всевозможных квазипартий: "Родной дом", "Доверяй делам", блоке Кернеса и т.д. Не будет, правда, той партии мэров, о которой так много говорили – сейчас это партия Корбана и Филатова: как по мне, это партия не местного самоуправления, а партия самоуправства. Этот проект вряд ли станет общенациональным.

На перспективу региональные элиты будут обречены создать, если не проект Партия регионов-2, то какую-то реальную партию местного самоуправления, которая будет артикулировать возросшие амбиции и возможности региональных элит. Это перспектива ближайших трех-пяти лет.

Пётр: Решится ли Зеленский на роспуск Рады? Почему медлит? Или вопрос уже не стоит на повестке дня, учитывая обвалившие рейтинги его политсилы?

Андрей Золотарев :Нет никаких планов относительно переноса выборов, поскольку власть прекрасно понимает, что весной ситуация может быть куда хуже, чем осенью этого. И что они от этого выиграют?

Такие разговоры велись в конце июня, но это был элемент принуждения депутатов к мирному политическому поведению, чтобы они излишне не фрондировали. Потому что у многих депутатов от СН "выросла корона" на голове, и свое прохождение в Верховную Раду они стали приписывать своим талантам, исключительным способностям, забывая, что они обязаны этим запредельно высокому рейтингу Зеленского и счастливому стечению обстоятельств. Их нужно было как-то привести в чувство. Очевидно, таким инструментом для приведения их в чувство и стали разговоры и инсайды о возможности досрочных парламентских выборов.

Серьезно говорить о возможности досрочных выборов можно будет по итогам осени. Итоги выборов могут быть такими, что этот вопрос перейдет в актуальную повестку дня.

Однако "идеальный шторм" способен привести не только к досрочным парламентским выборам, но и к политическим катаклизмам большого масштаба.

Nino: Если информация о том, что вся эта история с вагнеровцами, задержанными в Беларуси, была проваленной операцией украинских спецслужб, окажется правдой, то какие последствия это может и должно иметь для отдельных персонажей во власти? Насколько правдоподобной вам вообще кажется такая версия?

Андрей Золотарев :Версия о предательстве со стороны Ермака при попустительстве Зеленского мне кажется неправдоподобной. У нас есть "эксперт по всем вопросам", главред известного сайта, который может писать на любую тему, у него есть осведомители и в ФСБ, и в Моссад, и в ЦРУ, он все знает… Но иногда складывается ощущение, что он покурил травки.

Версия о том, что вагнеровцы попали в Беларусь в результате операции украинских спецслужб – как раз тот случай.

Хуже – другое. В украинской внутриполитической борьбе команда экс-президента Порошенко начала использовать то, что сыграло на руку российской версии произошедшего.

На самом деле, я думаю, никакого предательства не было. Ведь решение о посадке всегда принимает капитан самолета. Но ведь капитан мог бы просто вернуться в Минск, а не сажать самолет на территории Украины. Тогда, получается, надо было вербовать еще и капитана.

С этой версией масса нестыковок. Она – классический пример того, как "сову натягивают на глобус".

Потому могу лишь порекомендовать не читать некоторые изрядно пожелтевшие сайты.

tim-tim: Как осенняя волна коронавируса может повлиять на украинские выборы осенью? Могут ли выборы быть отложены, учитывая, что в нашей стране, по сути, не отработана практика удаленного голосования?

Андрей Золотарев :Гипотетически выборы могут быть отложены, если вся страна перейдет в "красную зону". Но более вероятно, что ужесточение карантина произойдет после выборов. Ведь выборы у нас выпадают на межсезонье осени-зимы, когда и без коронавируса люди обычно начинают болеть.

Однако идея о переносе выборов мне кажется не лучшей.

Коронавирус, безусловно, повлияет на эти выборы. Ведь, к примеру, невозможно проводить массовые мероприятия, а один из ключевых элементов выборов – это кампания "лицом к лицу", встречи с кандидатами, поскольку люди всегда хотят посмотреть на того депутата или мэра, которого они избирают. Естественно, это сильно бьет по полевой кампании. Политтехнологам придется ломать голову, как это компенсировать и за счет чего.

Очевидно, будет больше телевидения, больше соцсетей. Ведь даже в возрастной группе 60+ на 25% увеличилось количество пользующихся гаджетами, т.е. они приобщаются к цифровому миру. И это тоже придется учитывать политтехнологам.

К тому же, тема медицины будет топовой. Ведь все увидели, что "американская санитарка" госпожа Супрун оставила нам руины медицины, добила эту сферу окончательно своей системой "деньги бегут за пациентом, но никак его не догонят". В ситуации, когда от медицины требуются мобилизационные возможности, она оказалась совершенно не готова. Выиграли семейные врачи и отдельные категории медиков, но, в целом, медицинская реформа проиграла, и это очевидно.

Андрей Золотарев / УНИАН

AntoNina: Может ли власть осенью снова отправить всю Украину на жесткий карантин?

Андрей Золотарев : Да, может. Хотя, мне кажется, что, даже если заявят о жестком карантине, по факту мы получим "адаптивный карантин".

Во-первых, у украинцев сформировалось убеждение, что карантин – это тот случай, когда лекарство хуже самой болезни, т.е. лучше рисковать и умереть от коронавируса, чем умереть от голода.

Во-вторых, явочным порядком и с помощью полиции придется принуждать вводить карантин мэров отдельных городов, а те, выставляя себя защитниками интересов населения своих городов, будут противиться этому… Это создаст дополнительные конфликтные линии, что команде Зеленского нужно меньше всего.

Paulina: Чи може Китай понести відповідальність за ту "радість", яку подарував світу – коронавірус і паралізоване життя всієї планети?

Андрей Золотарев :Ответственность – вряд ли. А вот репутационный ущерб Китаю, безусловно, будет нанесен: все китайское будет нести негативную коннотацию довольно долго. Экономические последствия будут серьезными для Китая, учитывая, что он пытается прорваться в сфере компьютеров, цифровой техники и автопрома. Однако Китай первым попал под удар коронавируса и первым выбрался из-под него. Если в США ущерб от пандемии сравнивают с ущербом от Великой депрессии, то у Китая пока что ситуация получше. Но экономической войны США и Китая никто не отменял, и противостояние этих стран будет обостряться.

Кстати, не получилось бы так, что США, подтягивая Россию к альянсу против Китая и в борьбе против Китая, сделают широкий жест Кремлю: "Кемская волость? Украина? Да пусть забирают на здоровье, мы-то думали, господи!".

Booklia: Какими будут американо-украинские отношения, если победит на выборах в Штатах Трамп и если победит Байден? Не будет ли любой из них, кто бы ни победил, пытаться держаться от Украины подальше, потому что от нее слишком много проблем для американских президентов и политиков?:)

Андрей Золотарев : Вы сами же ответили на свой вопрос.

У демократов более подготовленная команда: она лучше знает украинскую ситуацию, ее клиентела в Украине весьма обширна, плюс грантоедское племя. То есть им есть, с кем работать, они знают ситуацию и более подготовлены, чем республиканцы.

Но, думаю, у Байдена остался осадочек от "пленок Деркача". Потому фактор "хочешь неприятностей – свяжись с Украиной" будет работать.

А Трамп вряд ли простит ту ситуацию, которая возникла после его разговора с Зеленским.

Booklia: Говорят (Washington Post говорит), что на днях Трамп в Твиттере опубликовал "пленку Деркача" с разговором Байдена и Порошенко, где речь шла об отставке Шокина из-за Burisma. Что это значит для Украины? Ее снова будут ли использовать американцы на выборах?

Андрей Золотарев :Тема украинской коррупции демократов будет подниматься в преддверии выборов в США. Но, как политтехнолог, могу вам сказать, что на американского избирателя гораздо большее впечатление произвели обвинения в сексуальных домогательствах в отношении Тары Рид со стороны Байдена, чем украинская коррупция. Если грабят каких-то туземцев, американского обывателя это мало волнует – его больше взволнует факт кражи денег американских налогоплательщиков.

Кстати, был неплохой вектор для информационной атаки на Байдена, касавшийся вопросов американской помощи, который может "выстрелить". А то, что семейство Байденов вело какие-то дела в Украине, что Шокина, "зарвавшегося туземца", подошедшего вплотную к отношениям Злочевского с семейством Байдена, "белый господин" тут же снял – это американцам неинтересно.

В целом, все это – просто дополнительная иллюстрация полуколониального статуса Украины.

Картина маслом: когда Петр Порошенко, чемпион по краснобайству, еще и оказался чемпионом по лицемерию – оптом и в розницу торговал государственным суверенитетом, ведя себя в разговоре с Байденом абсолютно по-лакейски. "Винница стайл"… И, увы, это недоразумение оказалось в кресле президента.

semen_senia: Каким вам видится будущее Евросоюза: грозит ли ему развал или потеря каких-то членов? Италия всячески намекает, что последнее точно грозит...

Андрей Золотарев : Это гипотетический сценарий из серии "развалится ли Россия". Конфликты в Евросоюзе, безусловно, есть. Смело могу прогнозировать, что к тому моменту, когда Украина будет готова вступить в Евросоюз, он уже развалится. Когда это случится, сказать сложно.

Да, богатый север в ЕС не хочет содержать бедный юг. Да, юг обвиняет север в экономическом диктате, бюрократизации и т.д. – проблем хватает. Но завтра Евросоюз не развалится.

Хотя и то, что ЕС не просуществует почти 70 лет, как СССР, я вам могу гарантировать. Его век будет несколько короче. Его развал, скорее, явится следствием экономических противоречий, переходом мира к шестому технологическому укладу, т.е. объективным следствием тех процессов, которые сегодня происходят в мире.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского, УНИАН