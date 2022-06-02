Сто дней войны в Украине. Когда победа и чего ждать от Путина: мнения экспертов

Когда закончится война в Украине / Коллаж: Главред

Война в Украине подходит к 100-дневному рубежу. Войска оккупантов пытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также окапываются на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях.

Эксперты, опрошенные Главредом, утверждают, что горячая фаза войны в Украине может растянуться, по меньшей мере, до конца этого года – все будет зависеть от интенсивности поставок западного вооружения. При этом параллельно Россия будет пытаться удержать уже захваченные территории и даже попытается сделать их предметом торга как с Украиной, так и со странами Запада, чтобы добиться хотя бы частичного снятия санкций. Потому что останавливаться на достигнутом Путин явно не планирует.

Олег Жданов Военный эксперт, полковник запаса

Дай бог, чтобы горячую фразу войны с Россией мы смогли закончить до конца 2022 года. Ведь поставки вооружений с Запада далеко не те, которые мы ожидали. Украине дают лишь самое необходимое, чтобы она могла просто держать ситуацию под контролем на фронте.

По этой причине мы до сих пор ведем оборонительную операцию и не перешли в контрнаступление. Если поставки оружия таки будут запущены, и к середине лета мы получим его в достаточных объёмах, то во второй половине лета мы сможем начать контрнаступление.

Вот только Россия все это время тоже не сидит на месте, а готовится. И мы не знаем, какие резервы она успеет собрать за это время. Как бы мы ни хвастались и ни кичились тем, что в российской армии полнейшая деморализация, солдаты разбегаются и всё прочее, но кто-то же против нас сражается, кто-то же на нас наступает, кто-то же держит позиции, не давая нам продвигаться вперёд.

Что касается возможного итога войны, то материковую Украину нам нужно освобождать полностью, до государственной границы.

Крым – отдельная история. Этот вопрос нужно решать военным (вооруженным) путём. Если Генштаб ВСУ сочтёт приемлемым соотношение потерь и успехов при вооруженном освобождении Крыма, то нужно действовать так. Если же наш Генштаб скажет, что цена освобождения Крыма военным путем будет слишком высокой, то вопрос придётся решать дипломатически.

Военный путь освобождения Крыма и не только его лучше потому, что наша дипломатия очень слаба, а западная – очень продажна. В результате дипломатического решения будет одно – Минск-3. Ведь Россия – монстр в переговорном процессе. Если мы уйдём в переговорный процесс, Россия нас просто там "забьёт". Так что для Украины дипломатический путь – это путь к поражению.

Если же Запад не предоставит Украине оружие, нас ждёт Минск-3. При этом российские войска останутся на тех рубежах, на которых они стоят сегодня.

Что же касается России, то для нее война в Украине может иметь несколько вариантов последствий, начиная от самого худшего – частичного развала Российской Федерации, когда несколько субъектов могут отколоться от нее, и до смены российской политической элиты.

Смена власти в России – это основное, чего ожидают Соединенные Штаты. США рассчитывают, что в результате этой войны в России должен произойти дворцовый переворот. Если переворот произойдёт, и новая пришедшая в РФ к власти политическая сила согласится на все условия Запада, то он нас тут же "сольёт", и ему будет неважно, на каком рубеже остановятся наши войска. В таком случае наши интересы с американскими разойдутся, как в море корабли.

Как бы парадоксально это ни звучало, Украине сейчас выгоднее, чтобы вместо Путина к власти в России пришёл такой же "ястреб", как и он. То есть нам нужно либо успеть, пока Путин у руля, выйти на государственные границы, либо надеяться, что к власти в РФ придет такой же человек, как Путин, например, Патрушев. Мы сможем использовать это в свою пользу – для восстановления территориальной целостности Украины. Но это опять-таки при условии, что нам дадут оружие.

Однако есть и другой вариант – вариант Б, который развивается параллельно с вышеописанным вариантом А. Если вариант А – про США, геополитическая задача которых сбросить Россию, максимально ослабить её нашими руками, а с нами уже как получится, то вариант Б – это про Великобританию, которая видит разрешение этого конфликта совсем по-другому.

Британия продвигает идею союза Триморье, что очень беспокоит США. В этом плане наблюдается некая конкуренция между Великобританией и США. Если США, не дай бог, отвернутся от своего первоначального плана, то есть полного разгрома России на территории Украины, то Британия может подхватить этот флаг и сыграть в свою игру, тем самым усиливая себя на международной арене. Обратите внимание, Британия постоянно стимулирует Штаты. Когда США начали играться с ленд-лизом – голосуем или не голосуем, британцы сказали, что дают вооружение Украине, мол, первые Гарпуны уже едут в Украину, а также анонсированы поставки бронемашин. После этого Америка тут же проголосовала за ленд-лиз.

Даже если британская помощь будет единственной, которую Украина будет получать, этого уже будет достаточно для противостояния России. Британцы не согласны ни на какой Минск-3, им нужна цельная Украина и полный разгром России.

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что шансы Украины на победу сейчас 50/50.

Юрий Касьянов генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ, блогер

Сказать сейчас, когда завершится война в Украине, я не готов, поскольку это будет зависеть от многих факторов: от наших грамотных и неграмотных действий на войне, стойкости наших солдат, талантливости наших полководцев, мобилизации всего общества, западной помощи и, конечно, от противника – России. Что бы мы ни делали, должны помнить, что противник – не дурак, прогнозирует, готовится, действует. Соответственно, завершение войны зависит не только от нас.

В любом случае, война закончится только тогда, когда Украина одержит победу. Других вариантов нет и не может быть, потому что поражение для нас подобно смерти. Для России поражение тоже подобно смерти, но смерти не РФ в целом, а путинского режима. Наша война с Россией однозначно закончится гибелью режима Путина. И то, что мы наблюдаем сегодня, станет последней реинкарнацией Российской империи в истории России, и нынешняя война будет последней между Россией и Украиной.

Впрочем, война в Украине вряд ли затянется на годы. Для того, чтобы война длилась годами, воюющие страны должны обладать достаточно автономной экономикой, которая может работать как вещь в себе. Российская экономика неспособна существовать в вакууме, то есть под санкциями. Она сильно интегрирована в мировую и зависит от взаимодействия с другими странами. Так, отказ от российских углеводородов приведет к тому, что экономика РФ просто погибнет. А запрет на экспорт в Россию технологий, критически важных для военного производства, приведет к тому, что по нам просто перестанут бить российские ракеты и над нами прекратят летать российские самолёты – для производства всего этого активно используются западные комплектующие и технологии. Так что Россия не выдержит войну на годы.

А вот Украина – при помощи антипутинской коалиции государств – может. Сейчас мы наблюдаем уникальный случай, такое сложно припомнить в истории – массированная помощь со стороны западных союзников, когда поставляется все: оружие, боеприпасы, зарплаты бюджетникам и военным – все. Это невероятная поддержка, которой не было даже у Советского Союза в годы Второй мировой войны.

А помогают страны Запада Украине потому, что мы стали форпостом всей западной цивилизации и сдерживаем дикие азиатские орды оболваненных кремлёвской пропагандой людей. США заинтересованы в ослаблении путинской России, и Украина заинтересована в том же.

Была ведь и ельцинская Россия, которая принесла Украине независимость фактически на блюдечке во время путча, а теперь мы должны отвоевывать свою независимость у путинской России. Разные России...

Читайте такжеСкоро Кремль истошно завопит: как Россия теряет аргумент, объясняющий аннексию КрымаНа рубеже ста дней войны нам нужно не гадать, когда закончится война, а нужно делать все необходимое для ее завершения. Например, ту же оборонку перевести нужно наконец на военные рельсы. Но мы берём у Запада оружие, часть которого вполне могли бы производить у себя.

Война однозначно закончится победой Украины – освобождением всех территорий, оккупированных Россией. Невозможно просто вернуться к тем границам и линиям разграничения, что были до 24 февраля – пролито слишком много крови. Война сейчас вошла в очень жёсткую фазу, которую здесь, в Киеве, многие не видят и не понимают, что отход российских войск от Киева ещё не говорит об окончании войны.

Войска РФ вновь могут вернуться к Киеву, если мы дадим слабину там, на юге и востоке. Россия ведь не отказалась от цели завоевать всю Украину.

Соответственно, для того, чтобы война закончилась нашей победой, должна произойти ликвидация военного потенциала России, то есть разгром ее вооруженных сил. Это наша первая и основная задача. Понятно, что мы не можем ликвидировать ядерный потенциал РФ, но мы можем перемолоть наземные и воздушные российские силы до такого состояния, когда они уже не могут дальше продолжать войну и вести наступательные действия. Возможно, это случится в нынешних фронтовых линиях… После этого сможет начаться работа дипломатии, когда российский истеблишмент поймет, что дальнейшее продолжение войны будет означать не только то, что Украина освободит все свои территории, но и назревание большого бунта в самой России. Тогда РФ окажется перед выбором – наносить ли ядерный удар для того, чтобы хоть чем-то воевать, потому что ничего другого у нее уже не останется, или не наносить.

Впрочем, всегда будет сохраняться угроза, что после нашей победы Россия за несколько лет или десятков лет восстановит свои силы, войска и пожелает реванша. Так случится, если Россия не изменится, если не потерпит поражение империя. РФ должна вернуться, по крайней мере, в состояние ельцинской России, которая тяготела к европейским ценностям и придерживалась демократических норм. Для нас основная задача – добиться поражения империи, ее гибели.

Анатолий Октисюк политический эксперт аналитического центра Democracy House Вариантов дальнейшего развития ситуации в Украине может быть несколько. Первый и наиболее вероятный – заморозка этой войны. Условно говоря, Россия скажет, что она победила, Путин объявит о завершении "спецоперации" – мол, все цели были достигнуты. После чего Россия сделает консервацию – окопается на захваченных территориях. Тем более, РФ, например, на юге хочет аннексировать территории и присоединять их к "рублевой зоне", провести паспортизацию и т.д. Единственный плюс для Украины в случае аннексии территорий на юге в том, что это окончательно положит все в один пакет – и Крым, и Донбасс, и Запорожье, и Херсон. И тогда уже не будет никаких дипломатических возможностей говорить о том, чтобы какие-то из этих территорий оставить России. Именно поэтому Россия отвоевывает украинские территории, создает там свои базы, заводит на них войска и требует от Украины договариваться. Если точнее – "принять новую реальность", как говорит Песков. Конечно, Украина такой вариант не поддерживает, потому что ей это невыгодно, ведь мы хотим деоккупировать территории. Потому это будет означать продолжение активной фазы войны – и мы, и россияне будем воевать и наступать. Второй вариант – продолжение войны, в течение которой Украина будет пытаться отвоевать захваченное, а Россия – завоевать еще больше. То есть, например, захватить всю Запорожскую область, в перспективе – и Одесскую, Николаевскую, чтобы отрезать Украину от моря. Но в таком случае это будет война на истощение – в какой-то момент дойдет до того, что ни Украина, ни РФ не смогут наступать. В результате может появиться определенная линия столкновения, где бои будут продолжаться очень долго. То есть тогда может появиться новое АТО – вместо двух регионов будет пять-семь и дополнительно будут осуществляться ракетные удары. А это де-факто вернет нас в 2014-2015 годы, когда у нас будет наполовину замороженный конфликт с угрозой в любой момент развернуться в полномасштабный. В это время Россия будет накапливать ресурсы, а Украина – еще больше милитаризироваться. Третий вариант (и наиболее желанный для нас) предполагает изменение системы в России, а также смерть Путина, дезинтеграцию государства, его распад и возможность восстаний. Но этот же вариант пока что наименее вероятен. Читайте такжеТрусы учат смелых, или Как Запад подталкивает Путина к третьей мировойКак долго при таких условиях может длиться горячая фаза, сейчас, пожалуй, не скажет никто. Все может закончиться летом или через 10 лет. Украина восемь лет жила с войной на Донбассе, но всерьез общество стало воспринимать ее только тогда, когда она дошла до окраин Киева. То же самое может произойти и теперь, потому что очень много неизвестных. В частности, мы не знаем, какими будут поставки западного вооружения и какими будут их объемы, что будет с украинской экономикой, ведь, кроме оружия и армии, нужна работающая экономика, не устанет ли общество от войны и т.д. Ресурсы для ведения войны у России будут – у нее есть оружие, люди, и критических расходов на ведение войны у нее нет. И когда россияне перейдут в режим обороны, это потребует еще меньше резервов, а оборону они смогут держать даже за счет местных сатрапов, которые на них будут работать. К тому же, они в случае аннексии будут вынуждены держать здесь регулярную армию и даже заводить сюда солдат-срочников. Главный риск, ныне существующий для РФ – нефтяное эмбарго и полное отключение банковской системы от SWIFT. Но над этим нужно работать, потому что пока что российская экономика "в плюсе" за счет высоких цен на энергоносители.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

Ход войны в ближайшее время будет зависеть от ситуации на фронте. Здесь позиция простая, и украинское руководство ее не скрывает – Украина настроена одержать военную победу, потому что только она на данном этапе предполагает освобождение оккупированных территорий. Любой другой вариант будет неприемлем для украинских граждан.

Но для этого Украина должна получить соответствующий уровень помощи Запада. Для того, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление, мы должны получить гораздо больше вооружений. Именно об этом недавно говорил Зеленский в Давосе, ведь только в артиллерии на Донбассе преимущество России в 20 раз больше.

Поэтому Украина ожидает, что ленд-лиз заработает в полном объеме и позволит за несколько месяцев принципиально изменить ситуацию в контексте соотношения сил и вооружений, что позволит Украине перейти в контрнаступление и разгромить вражеские войска. Это, в свою очередь, заставит Россию признать это. Сейчас в Украине военное положение продлено до конца лета и, соответственно, уже осенью можно будет говорить о результатах этой деятельности.

Читайте такжеЧто даст Украине ленд-лиз от СШАЕсли же поставок оружия не будет, это будет означать затягивание войны и тогда ситуация станет значительно менее прогнозируемой. Но есть один важный фактор – санкции против России, о которых украинская власть говорит постоянно. Наиболее действенные – это эмбарго на энергоресурсы РФ. В первую очередь – на нефтяные как основной источник российских доходов. С газом ситуация несколько сложнее, ведь все понимают, что сначала нужно диверсифицировать потоки, но также нужно, чтобы и Европа планомерно отказывалась от российского газа в кратчайшие сроки.

Все это, вместе с транспортными ограничениями, такими как запрет на заход российских кораблей в европейские порты, нанесет болезненный удар по экономике РФ и снизит возможности России продолжать эту войну. Если все это реализуется, Украина одержит военную победу, после чего ее придется формализовать.

При этом затягивание конфликта не будет означать капитуляцию Украины, потому что она в этом не заинтересована. С другой стороны, это будет предусматривать усложнение ситуации в мире, с точки зрения поставок продуктов питания и того, что мир будет погружаться в кризис.

Именно на это и рассчитывает Россия – она хочет максимально тянуть время, принуждать всех к бессодержательным переговорам. Потому что российское руководство понимает, что военной победы в том виде, в каком оно ее представляло, Россия уже не одержат. Поэтому российские войска будут и дальше наступать, уничтожать украинские города и пытаться таким образом заявить о своих очередных победах. Но кардинально это ситуации не изменит.

Юрий Шулипа Директор Института исследования российской агрессии

Горячая фаза войны скоро закончится – сейчас идут самые сильные бои за окружение таких крупных городов как Лисичанск, Северодонецк и отчасти на Запорожском и Изюмском направлениях.

Россияне уже выдыхаются и теперь через свою многочисленную агентуру "полезных идиотов" на Западе Москва предлагает ультиматум Зеленскому. А именно – признать за РФ Крым, а также независимость Донецкой и Луганской областей как отдельных государств, а также Херсонскую и той части Запорожской области, которые находятся под временной оккупацией России.

В обмен на это заключается капитуляционное для Украины соглашение о перемирии, после чего, с точки зрения Путина, наступит вооруженный конфликт низкой интенсивности подобно тому, который был на Донбассе с весны 2014 года.

Также Путин будет пытаться хотя бы частично снять санкции для того, чтобы максимально поставить российский ВПК на военные рельсы и в течение трёх лет поставить под ружье более двух миллионов россиян путем мобилизации, увеличить объем российских вооружений и по мере готовности начать широкомасштабную войну в Европе с полным захватом Украины и стран Балтии – тех стран, которые были указаны в ультиматуме России к НАТО.

По результатам на полях сражений в Украине Киев может стать вторым центром влияния после Берлина и первым центром влияния на постсоветском пространстве после Москвы. К слову, именно по этой причине Германия и Франция не хотят видеть Украину в НАТО и ЕС. Ведь они хотят оставить статус-кво и продолжать балансировать, как сейчас, они боятся потерять свой статус держав-лидеров ЕС.

Поэтому сейчас украинскому руководству не нужно подписывать никаких капитуляционных соглашений, а следует дождаться надлежащего пополнения ВСУ различными западными вооружениями и начать освобождать все захваченные Россией территории, в том числе Крым.

Задача Украины – выйти не к рубежам 24 февраля, а к тому дню, когда Путин оккупировал Крым.

То есть Украина в ближайшие месяцы должна нанести России военное поражение – только после этого в РФ может возникнуть политический кризис и ее территориальный распад. Потому что любое сепаратное соглашение с Россией повлечет за собой более серьезную войну.

С учетом объемов и скорости поставок западных вооружений, внутренней мобилизации и обучения военнослужащих, вполне возможно, в конце ноября текущего года Украина сможет отвоевать оккупированные территории, за исключением Крыма. Крым также можно освободить в течение двух-трех месяцев, то есть к началу весны 2023 года, за счет БПЛА и западных систем РСЗО и ракетных комплексов.

Более того, силы обороны Украины также будут перемалывать российских захватчиков и при недостатке наступления РФ будут устраивать очередные "чернобаевки" или же новые атаки на остров Змеиный.

Если в ближайшее время Украине удастся ликвидировать более 20 тысяч оккупантов, то есть суммарно до 50 тысяч человек, у России обвалятся фронты – ей не хватит живой силы для того, чтобы удерживать оборону, и тогда на всех возможных направлениях они могут отступить. Но сделать это нужно как можно скорее, потому что противних на всех захваченных территориях приступил к выстраиванию эшелонированной обороны. То есть он окапывается, готов удерживать территории за счет боевых действий и не намерен возвращать их Украине.

Тем более, особых последствий для России не предвидится – Путин продолжает продавать газ, нефть Евросоюзу и получать прибыль в размере 1 млрд долларов в день, а этих средств ему хватит для того, чтобы, как минимум, через три года подготовиться к войне с Европой.