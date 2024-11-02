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Почему вредно заправлять автомобиль "до краев": водители будут удивлены

Мария Николишин
2 ноября 2024, 14:18
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Водителям сказали, стоит ли всегда заправлять авто "до полного".
Почему вредно заправлять автомобиль 'до краев': водители будут удивлены
Что может навредить авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Можно ли заправлять авто "до отказа"
  • Что может привести к затоплению абсорбера

Многие автомобилисты считают, что лучше заправлять топливный бак "до отказа", чтобы максимально отсрочить следующую поездку на АЗС. Но не вредит ли это авто? Об этом пишет издание "Твоя машина".

Эксперты отметили, что есть мнение, что заправлять "полный бак" для автомобиля вредно, поскольку слишком высокий уровень топлива может привести к затоплению абсорбера, установленного в верхней части бака, который предназначен для поглощения паров и газов.

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Издание добавляет, что по словам механика, он и его коллеги с такой проблемой сталкиваются редко, но это не значит, что проблемы нет.

Дело в том, что для повреждения адсорбера нужно, чтобы в него топливо попадало систематически и в больших количествах.

Гораздо опаснее ситуация, когда топливо из переполненного бака попадает в систему вентиляции. Это приводит к повышению давления внутри и неравномерной работе двигателя - пропусков зажигания и потери мощности.

Однако, проблема исчезает сама собой, как только уровень топлива в баке сокращается до оптимального значения.

Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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