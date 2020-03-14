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Безысходность, кровь и постапокалипсис - рецензия на комикс Россомаха: Старик Логан

Дмитрий Видоменко

журналист

14 марта 2020, 10:00

Классический комикс нулевых о легендарном мутанте Россомахе вышел в свет на украинском языке.

Росомаха: Старик Логан
Росомаха: Старик Логан / Marvel Comics

Издательство MAL'OPUS в минувшем году потрудилось на славу в плане выпуска по лицензии для украинского читателя известных и популярных комиксов Marvel: "Перчатка бесконечности" Старлина, "Гражданская война", "Тайное вторжение" Бендиса, и, конечно, "Россомаха: Старик Логан" Марка Миллара и Стива Мак-Нивена  – максимально альтернативной истории легендарного когтистого мутанта Джеймса "Логана" Хоулетта (ака Россомаха).

Вкратце о сюжете: полвека прошло после того как суперзлодеи презрели былые распри, придумали опасный план и победили практически всех супергероев. А затем поделили США на несколько частей. Такое себе новое Средневековье. Росомаха, некогда максимально грозный герой и один из лидеров Людей Икс, решивший больше никогда не выпускать свои адамантиевые когти, влачит с семьей жалкое фермерское существование в бывшей Калифорнии. Которой заправляют превратившийся в криминального авторитета Халк и его до предела мерзкие потомки.

Концы с концами у старика Логана не сходятся категорически, он задалживает Халкам денег. Что чревато максимально жестокой смертью для него и семьи. Но тут на горизонте маячит бывший Мститель - седовласый Клинт Бартон (Соколиный Глаз). Он предлагает Логану заработать деньжат и помочь доставить ему срочный груз в Новый Вавилон (бывший Вашингтон, где Красный Череп построил свой Четвертый Рейх в миниатюре). Ничего хорошего сделка не сулит, но экс-Росомахе выбирать не из чего. Он соглашается и сюжет начинает свой бешеный ход.

Росомаха. Старий Лоґан
Росомаха. Старий Лоґан

Марк Миллар отправную идею для "Старика Логана" взял из своего более раннего арсенала. Об успешном заговоре суперзлодеев против супергероев с последующим разделом мира он с успехом писал в начале 2000-х в комиксе "Особо опасен" (того самого, от которого не оставил почти ничего при экранизации с Джеймсом МакЭвоем и Анджелиной Джоли россиянин Тимур Бекмамбетов). А в 2008-м Миллар со всем размахом применил эту идею к ареопагу героев/злодеев Marvel, щедро спрыснув постапокалиптикой в духе трилогии Джорджа Миллера о Безумном Максе, добавив вестернов с Клинтом Иствудом и потоков крови (которые позволил ему разлить рейтинг 18+).

В течение долгого и сложного пути Логана и Бартона в комиксе авторы показывают максимально отвратные остатки постапокалиптических США – по всем канонам жанра. Разруха, бедность, рабский труд, беспредел злодеев. Но привлекает очень интересная трактовка образа Логана и трудно не задаться вопросом – окончательно ли "похоронен" Россомаха (как он о том твердит постоянно)? И что такого жуткого произошло пятьдесят лет назад – в ночь, когда супергерои проиграли (раз Россомаха превратился в разбитого и сломленного Логана?)

Росомаха. Старий Лоґан
Росомаха. Старий Лоґан

"Старик Логан" отлично написан и нарисован, почему и читается на одном дыхании. А способности Миллара придумывать самые жестокие и безумные экшен-сцены позавидует любой режиссер боевиков. И это не говоря о том, что художник Стив Мак-Нивен сделал все, чтобы рисунок "Старика Логана" по максимуму сочился кинематографичностью.

В общем, неудивительно, что Хью Джекман для своего последнего выхода в роли Росомахи в киновселенной Людей-Икс студии Fox взял за основу именно этот комикс ( и сумел убедить продюсеров-перестраховщиков снять фильм с максимально взрослым форматом). Фильм вышел отличный - правда, от творения Миллара, по недоброй традиции, на экране осталось немного.

С технической стороны издание Старика Логана от MAL'OPUS сделано блестяще. Нет вопросов ни к переводу от Максима Калиниченко, ни к качеству бумаги/печати. Все в порядке и с дополнительными материалами – эскизами Мак-Нивена, а также постерами и  альтернативными обложками от других художников.

Росомаха: Старик Логан
Росомаха: Старик Логан / Marvel Comics

Росомаха: Старий Лоґан

Авторы: Марк Миллар, Стив Мак-Нивен
Оригинальное название: Wolverine: Old Man Logan
Издатель: MAL’OPUS
Первый издатель: Marvel 
Переплет: твердый 
Дата выход: 2019
Страниц: 224
Формат: 17х26 см
Язык: Украинский

комиксы Россомаха Старик Логан Marvel Марк Миллар Стив МакНивен MAL’OPUS Росомаха. Старий Лоґан
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