Не стало создатели комиксов Marvel Стэна Ли

Стэн Ли / Reuters

На 96 году жизни в своем доме скончался легендарный создатель серии комиксов, писатель и бывший президент компании Marvel Стэн Ли.

Сообщается, что при первых признаках ухудшения самочувствия Стэна Ли его родные вызвали скорую помощь, однако знаменитый автор комиксов скончался сразу после прибытия в больницу, сообщает Daily Mail.

В феврале 2018 бывшего президента Marvel уже госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями в больницу Cedars-Sinai. Позже врачи сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось.

Напомним, ранее в США не стало президента популярнейшего фестиваля комиксов и поп-культуры Comic-Con Джона Роджерса.