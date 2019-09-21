С Днем фармацевта: лучшие поздравления и красивые открытки

День фармацевта 2019 празднуют люди этой профессии 21 сентября: праздник из года в год проходит в третью субботу этого месяца.

Поздравление с Днем фармработника в этот день принимают свыше 350 тысяч работников аптек и аптечных пунктов, а также фармацевтических организаций и компаний.

А следом нас ждет Всемирный день фармацевта: этот праздник всегда отмечается 25 сентября.

Главред подобрал самые красивые поздравления с Днем фармацевта на их "професійне свято".

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С Днем фармацевта: поздравления

Поздравления ко Дню фармацевта в прозе:

Дорогой наш фармацевт, поздравляю от всей души хочу с праздником! Пусть твои бесценные знания приносят людям лишь пользу и здоровье, а каждая грамотная рекомендация заканчивается быстрым выздоровлением! Будь просто счастливым человеком, у которого в доме царит уют, а в душе гармония. Поздравляю!

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С Днем фармацевта поздравляем вас сердечно! Пожелаем успехов во всех здоровых начинаниях, здоровья отменного, семейного благополучия и дружной совместной деятельности на благо здоровья украинской нации!

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Короткие поздравления с Днем фармацевта:

Поздравляем всех работников фармацевтической отрасли Украины с их днем! Мы глубокую благодарны за ваши советы и труд. Желаем вам крепкого здоровья, счастья семейного и успехов в профессии.

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Дорогие фармацевты,

Принимайте поздравления,

Вам желаем мы в работе

Колоссального терпения.

Концентрации огромной,

Сил, здоровья непременно,

Чтобы было позитивным

Непременно настроение.

***

У фармацевтов нелегка задача.

Работа их для нас немало значит.

Им про лекарства суждено все знать

И поздравленья наши принимать.

***

Фармацевты в Украине

Все нарядны и милы,

Потому что их денек,

Они вовсе не скверны!

Мы поздравим вас, ребята,

Пожелаем вам добра,

Чтоб работа не мешала

Строить амурные дела!

***

Стихи, посвященные фармацевту:

Разные лекарства

От болезней пьют.

Их в аптечном царстве

Точно выдают.

Смотрят на рецепты,

Бережно хранят.

Часто фармацевты

По ночам не спят.

Их спешим поздравить,

Счастья пожелать,

Горести оставить

И не унывать!

***

Поздравляю с днем прекрасным,

Самый лучший фармацевт.

Жизнь пусть выпишет счастливый,

Яркий, радостный рецепт.

Пожелаю я здоровья,

Дело славное любить,

Гуру порошков, таблеток,

Несомненно, в жизни быть.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть в приятных лишь заботах

Светлые бегут года.

***

Поздравление с Днем фармацевта коллеге:

С Днем фармацевта поздравляем,

Коллегам и друзьям желаем

Благополучия и счастья,

Стабильности и в дни ненастья.

Здоровья вам и вашим близким,

Любви и ярких красок жизни!

Привітання з Днем фармацевта

Щиро вітаємо вас із Днем фармацевтичного працівника! Нехай життя дарує вам спокій та добробут, тепло і щастя в домівках! Зичимо вам здійснення заповітних мрій, усіляких гараздів, оптимізму, вдалих звершень і нових перемог.

***

Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоби довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ми з вами. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки – мудрі і сміливі.

***

Тепло і сердечно вітаю з чудовим святом – Днем фармацевтичного працівника. Щиро бажаю всім вам здоров'я, успіхів, цілеспрямованості та наснаги, особистого щастя і благополуччя. Нехай це свято наповнить ваші серця гордістю за нашу фармацію, нехай збуваються ваші мрії і надії на світле майбутнє України.

***

Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

***

З Днем фармацевтичного працівника! Зичимо всім фармацевтам, виробникам лікарських засобів та ученим подальших успіхів, нових професійних здобутків і процвітання фармацевтичної галузі!