С Днем фармацевта: лучшие поздравления и красивые открытки

Самые красивые поздравления с Днем фармацевта подобрал Главред на их праздник 21 сентября.
День фармацевта 2019 празднуют люди этой профессии 21 сентября: праздник из года в год проходит в третью субботу этого месяца.
Поздравление с Днем фармработника в этот день принимают свыше 350 тысяч работников аптек и аптечных пунктов, а также фармацевтических организаций и компаний.
А следом нас ждет Всемирный день фармацевта: этот праздник всегда отмечается 25 сентября.
Главред подобрал самые красивые поздравления с Днем фармацевта на их "професійне свято".
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С Днем фармацевта: поздравления
Поздравления ко Дню фармацевта в прозе:
Дорогой наш фармацевт, поздравляю от всей души хочу с праздником! Пусть твои бесценные знания приносят людям лишь пользу и здоровье, а каждая грамотная рекомендация заканчивается быстрым выздоровлением! Будь просто счастливым человеком, у которого в доме царит уют, а в душе гармония. Поздравляю!
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С Днем фармацевта поздравляем вас сердечно! Пожелаем успехов во всех здоровых начинаниях, здоровья отменного, семейного благополучия и дружной совместной деятельности на благо здоровья украинской нации!
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Короткие поздравления с Днем фармацевта:
Поздравляем всех работников фармацевтической отрасли Украины с их днем! Мы глубокую благодарны за ваши советы и труд. Желаем вам крепкого здоровья, счастья семейного и успехов в профессии.
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Дорогие фармацевты,
Принимайте поздравления,
Вам желаем мы в работе
Колоссального терпения.
Концентрации огромной,
Сил, здоровья непременно,
Чтобы было позитивным
Непременно настроение.
***
У фармацевтов нелегка задача.
Работа их для нас немало значит.
Им про лекарства суждено все знать
И поздравленья наши принимать.
***
Фармацевты в Украине
Все нарядны и милы,
Потому что их денек,
Они вовсе не скверны!
Мы поздравим вас, ребята,
Пожелаем вам добра,
Чтоб работа не мешала
Строить амурные дела!
***
Стихи, посвященные фармацевту:
Разные лекарства
От болезней пьют.
Их в аптечном царстве
Точно выдают.
Смотрят на рецепты,
Бережно хранят.
Часто фармацевты
По ночам не спят.
Их спешим поздравить,
Счастья пожелать,
Горести оставить
И не унывать!
***
Поздравляю с днем прекрасным,
Самый лучший фармацевт.
Жизнь пусть выпишет счастливый,
Яркий, радостный рецепт.
Пожелаю я здоровья,
Дело славное любить,
Гуру порошков, таблеток,
Несомненно, в жизни быть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть в приятных лишь заботах
Светлые бегут года.
***
Поздравление с Днем фармацевта коллеге:
С Днем фармацевта поздравляем,
Коллегам и друзьям желаем
Благополучия и счастья,
Стабильности и в дни ненастья.
Здоровья вам и вашим близким,
Любви и ярких красок жизни!
Привітання з Днем фармацевта
Щиро вітаємо вас із Днем фармацевтичного працівника! Нехай життя дарує вам спокій та добробут, тепло і щастя в домівках! Зичимо вам здійснення заповітних мрій, усіляких гараздів, оптимізму, вдалих звершень і нових перемог.
***
Професія провізора важлива,
На жаль, без ліків жити неможливо.
У цьому світі, щоби довго жити,
Потрібно щось вколоти, щось попити…
Ліками й добрим словом лікувати
Покликані ми з вами. Так тримати!
Тому здорові будьте і щасливі,
А ваші вчинки – мудрі і сміливі.
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Тепло і сердечно вітаю з чудовим святом – Днем фармацевтичного працівника. Щиро бажаю всім вам здоров'я, успіхів, цілеспрямованості та наснаги, особистого щастя і благополуччя. Нехай це свято наповнить ваші серця гордістю за нашу фармацію, нехай збуваються ваші мрії і надії на світле майбутнє України.
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Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.
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З Днем фармацевтичного працівника! Зичимо всім фармацевтам, виробникам лікарських засобів та ученим подальших успіхів, нових професійних здобутків і процвітання фармацевтичної галузі!