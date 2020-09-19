Прикольные картинки с Днем фармацевта и поздравления своими словами

Лучшие поздравления с Днем фармацевта – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и открытки – подобрал Главред.
День фармацевта 2020 отмечают в один день с другим чудодейственным праздником – Михайлове чудо. Дело в том, что с Днем фармацевта поздравления дарят в третью субботу месяца – и в этом году праздники как раз совпали.
На День фармацевта поздравления – короткие, но емкие, полные признательности и душевности – 19 сентября принимают работники организаций и компаний, чья деятельность связана с лекарствами: аптек и фармакологических фирм. А буквально через несколько дней мы будем дарить им поздравления на Всемирный день фармацевта, который фиксировано отмечается 25 сентября.
Лучшие поздравления с Днем фармацевта – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и открытки – подобрал Главред на праздник 19 сентября.
Прикольні привітання з Днем фармацевта українською мовою
Короткие поздравления с Днем фармацевта – в прозе, стихах и смс
Поздравляю с праздником, фармацевт! И желаю, чтоб жизнь выписала тебе рецепт на бесконечное счастье и "хронический" достаток в кошельке!
***
Поддерживать здоровье,
Расшифровать рецепт
С особенной любовью
Поможет фармацевт.
И мы ему ответим,
А может и споем:
Ты – лучше всех на свете
На поприще своем!
***
Для тебя всегда понятен
Каждый сложный нам рецепт.
С днем твоим я поздравляю,
Умный, славный фармацевт.
Пожелаю я здоровья,
Счастье в жизни личной.
На работе лишь успехов,
Денежки наличной.
***
Поздравляю с Днем фармацевта! Здоровья и долголетия, хороших отношений с любимыми, успехов в трудах и везения!
***
Фармацевтов поздравляем,
Счастья искренне желаем,
И любви, и вдохновенья,
И вселенского везенья!
***
Примите поздравления с Днем фармацевта! Желаем вам, чтобы вы были отлично подкованы в своей работе, чтобы умели давать грамотные рекомендации посетителям и всегда были в почете!
***
С Днем фармацевта поздравляю,
Успеха вам врачебного желаю.
Изобрести лекарство для везенья,
И самому найти же в нем спасенье.
***
С Днем фармработника! Желаю радоваться жизни и ценить свою работу, ведь вы действительно помогаете людям стать здоровыми!
***
Поздравляем дружно
Рыцаря аптек.
Очень-очень нужный
Этот человек.
Фармацевт все знает
И подскажет нам.
Пусть же доверяет
Преданным сердцам!
***
Здоровье не купишь – он все понимает
И в день фармацевта его поздравляют.
Желаем успехов, удачи с любовью,
И самое главное – это здоровья.