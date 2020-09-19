Прикольные картинки с Днем фармацевта и поздравления своими словами

День фармацевта - поздравления с Днем фармацевта и открытки прикольные

День фармацевта 2020 отмечают в один день с другим чудодейственным праздником – Михайлове чудо. Дело в том, что с Днем фармацевта поздравления дарят в третью субботу месяца – и в этом году праздники как раз совпали.

На День фармацевта поздравления – короткие, но емкие, полные признательности и душевности – 19 сентября принимают работники организаций и компаний, чья деятельность связана с лекарствами: аптек и фармакологических фирм. А буквально через несколько дней мы будем дарить им поздравления на Всемирный день фармацевта, который фиксировано отмечается 25 сентября.

Лучшие поздравления с Днем фармацевта – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и открытки – подобрал Главред на праздник 19 сентября.

Прикольні привітання з Днем фармацевта українською мовою

Короткие поздравления с Днем фармацевта – в прозе, стихах и смс

Поздравляю с праздником, фармацевт! И желаю, чтоб жизнь выписала тебе рецепт на бесконечное счастье и "хронический" достаток в кошельке!

***

Поддерживать здоровье,

Расшифровать рецепт

С особенной любовью

Поможет фармацевт.

И мы ему ответим,

А может и споем:

Ты – лучше всех на свете

На поприще своем!

***

Для тебя всегда понятен

Каждый сложный нам рецепт.

С днем твоим я поздравляю,

Умный, славный фармацевт.

Пожелаю я здоровья,

Счастье в жизни личной.

На работе лишь успехов,

Денежки наличной.

***

Поздравляю с Днем фармацевта! Здоровья и долголетия, хороших отношений с любимыми, успехов в трудах и везения!

***

Фармацевтов поздравляем,

Счастья искренне желаем,

И любви, и вдохновенья,

И вселенского везенья!

***

Примите поздравления с Днем фармацевта! Желаем вам, чтобы вы были отлично подкованы в своей работе, чтобы умели давать грамотные рекомендации посетителям и всегда были в почете!

***

С Днем фармацевта поздравляю,

Успеха вам врачебного желаю.

Изобрести лекарство для везенья,

И самому найти же в нем спасенье.

***

С Днем фармработника! Желаю радоваться жизни и ценить свою работу, ведь вы действительно помогаете людям стать здоровыми!

***

Поздравляем дружно

Рыцаря аптек.

Очень-очень нужный

Этот человек.

Фармацевт все знает

И подскажет нам.

Пусть же доверяет

Преданным сердцам!

***

Здоровье не купишь – он все понимает

И в день фармацевта его поздравляют.

Желаем успехов, удачи с любовью,

И самое главное – это здоровья.

Открытки с Днем фармацевта и картинки