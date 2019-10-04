День вчителя 2019: яскраві привітання від батьків, від дітей та колег

День вчителя 2019 Україна святкує 6 жовтня. Тобто цієї неділі, тому святкові концерти та збори в школах пройдуть або вже сьогодні, у робочу п'ятницю, або в понеділок (7 жовтня).

Це час, коли "шкільні мами" приймають привітання з Днем учителя від учнів, від батьків, своїх колег та керівництва. Красиві слова для вчителя готує місцева влада. Душевні слова і добрі побажання діти намагаються доповнити зворушливими малюнками, красивими картинками і листівками на День вчителя.

Главред зібрав для українських педагогів кращі ідеї привітання з Днем вчителя 2019.

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Привітання з Днем вчителя в прозі

Вітаю з Днем вчителя та хочу побажати впевненості, витримки, міцного здоров’я та міцних сил. Нехай Ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж, нехай Ваші учні будуть слухняними та спроможними на великі перемоги, нехай Ваше серце зустрічає кожен день з доброю надією, нехай Ваша душа з кожною миттю познає смак щастя.

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Найкращі вітання – ті, що йдуть від щирого серця. Щоб надихнути вас на створення привітання для любого вчителя, наводимо декілька прикладів прозових вітань. Їх можна використовувати в якості шаблону – доповнювати, змінювати, модифікувати.

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Привітання з Днем вчителя від батьків:

Кожен проведений вами урок - це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. І в цей золотий осінній день ми вам бажаємо завжди залишатися на тій педагогічної вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай вас цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво.

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Побажання вчителю від дітей:

Вітаємо з Днем вчителя. Від самих веселих першокласників прийміть найдобріші привітання. Бажаємо Вам любові до роботи, посмішок близьких людей і дітей. Нехай Ваші уроки будуть найцікавішими, а Ваші учні – найздібнішими. Успіхів Вам і удачі, чудесних ідей і досягнення мети!

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Привітання з Днем вчителя директора школи:

З Днем вчителя, наш славний директор. Бажаємо Вам здоров'я і благополуччя, удачі та натхнення, а також щоденного потоку неймовірних сил, терпіння і чудових ідей. Нехай наша школа на чолі з Вами процвітає, приймає здібних і талановитих першокласників, випускає цілеспрямованих і освічених абітурієнтів. Залишайтеся бравим нашим командиром і просто гарною людиною, який відкритий для кожного з нас.

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Привітання з Днем вчителя колегам:

Тільки колега зрозуміє, як важливо, щоб професійні досягнення були відзначені. Добре б, якщо б це було не тільки у День вчителя. Тому бажаю натхнення, нових вершин, творчих успіхів у вихованні та педагогіці. Нехай задумане збувається, плани виконуються, і прийде до вас здоров'я і благополуччя.

Привітання з Днем вчителя: вірші

У першу неділю жовтня

У вас професійне свято.

Сюди ми прийшли сьогодні

Сердечно вас привітати.

Від перших навчальних кроків

До випуску й атестату

Одинадцять довгих років

Для нас ви — як мами й тата.

Тож буде хай день безхмарним

У ваше прекрасне свято.

Працюєте ви не марно,

І можете святкувати.

***

Я вітаю вчителів

З днем таким святковим.

Щастя буде хай у вас

Лиш стовідсотковим.

Радують нехай вас діти

Гарними знаннями.

Буде сповнене життя

Ясними лиш днями.

***

Учитель — це наша совість,

Взірець у житті єдиний.

Без нього життєва повість

Не пишеться у людини.

Сьогодні вітання щирі

Ми вам принесли з любов'ю.

Живіть у добрі і мирі!

Хай буде міцним здоров'я!

***

Ти — учитель,

Ти — сіяч недремний

І невтомний мудрий садівник.

Знаєш ти предивні таємниці,

Розум твій розпалює вогонь.

Лікар ти, котрий лікує душі

І до сонця повертає всіх,

Капітан — у морі, а на суші —

Ти наставник юних, молодих.

Ти — коваль, поет і будівничий,

Добротворець і дозорець ти.

До дітей тебе веде і кличе,

Світлий образ нашої мети.

І в день такий урочистий, святковий

Дозвольте вашу працю вшанувать.

І квіти всі, принесені сьогодні,

Від всього серця вам подарувать.

З Днем учителя: привітання короткі

Я вітаю вчителів

З днем таким святковим.

Щастя буде хай у вас

Лиш стовідсотковим.

***

Нехай у ваших шкільних буднях будуть старанні учні, цікаві уроки, позитивні моменти, дружній колектив, повага і вдячність за знання!

***

Кожен день дітей стрічає,

На уроках їх навчає.

Математики і букв

І усіх складних наук.

Я учителем горжуся,

Анітрохи не боюся!

Хоч і старший він за нас –

Дружить з ним увесь наш клас!

Привітання з Днем вчителя по предметах

Привітання учителю мови:

Бажаємо, щоб діти грамотно писали диктанти

І коми і тире щоб не пропускали,

Щоб знали всі правила і винятки.

І щастя бажаємо вам, без сумніву!

***

Привітання вчителю математики:

Без математики не можна прожити,

Не зможеш навіть в магазин сходити.

Спасибі, що нас навчили рахувати:

Ділити, множити, вирішувати рівняння.

Бажаємо, зарплата щоб додавалася,

Здоров’я щоб тільки примножувалося,

Проблеми бажаємо поділити на два,

А біди і зовсім перетворити в нуль.

***

Привітання вчителю англійської мови:

Англійська мова зараз повинен знати кожен –

Він міжнародний і дуже важливий.

І хто, як не ви, все пояснить нам виразно,

Щоб кожне слово нам стало зрозуміло.

Ми вам вдячні за кожен урок,

За pencil і table, і за five o’clock.

"Happy teacher’s day!" – ми вас вітаємо.

Вам нових успіхів і щастя бажаємо!

***

Привітання вчителю хімії:

Предмет ваш дуже актуальний,

І серед нас він дуже популярний.

І просимо вас: ви нас не лайте,

Коли заносить нас у хмари.

Ви нас, будь ласка, вибачайте:

"Котелок" не завжди варе…

***

Привітання вчителюінформатики:

З Днем вчителя, наш чудовий викладач інформатики. Хто володіє інформацією, той володіє світом, а хто вміє правильно цю інформацію використовувати і ховати від сторонніх очей, той взагалі молодець! Спасибі Вам за все секрети інформатики. Ми Вам бажаємо здоров'я, благополуччя, сил, успіху і мільйони терабайт для щасливих моментів життя!