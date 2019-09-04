День учителя 2019 в Украине: какого числа и что подарить

4 сентября 2019, 00:14

Когда День учителя 2019 в Украине и как выбрать прикольный подарок учителю – в материале Главреда.

День учителя 2019 – когда отмечает Украина и бюджетные подарки на День учителя
День учителя 2019 – когда отмечает Украина и бюджетные подарки на День учителя

День учителя 2019 Украина отмечает в октябре. Хотя, по большему счету, до него уже недолго осталось.

Когда День учителя 2019

Праздник отмечается в первое воскресенье октября. То есть День учителя 2019 выпал на 6 октября. Помимо Украины чествовать педагогов в этот день будут также в Белоруссии, Латвии и Казахстане.

А вот на оккупированных территориях Украины праздник в этом году сместили на российский манер. День учителя 2019 "ДНР" и "ЛНР" отпразднуют накануне – 5 октября, то есть в международный день учителя (официальное название – Всемирный день учителя), когда отмечает День учителя 2019 Россия.

Читайте такжеЧто изменится с 1 сентября 2019 в школах Украины для детей и родителейК слову, еще один профессиональный праздник этой сферы – День воспитателя 2019 – Украина (как и Россия) отмечает 27 сентября.

Чем удивить учителей на День учителя

Подбирать поздравления и подарки учителям Киев, Львов и другие города начинают заранее.

Оригинальные подарки к Дню учителя связаны с профессиональной тематикой, но весьма деликатны: учителям не дарят алкоголь, нижнее белье, духи и т.п.

Бюджетные подарки на День учителя – это канцелярские наборы или что-то съедобное. Например, набор меда или хорошего чая/кофе.

Также подарок на День учителя классному руководителю или другому любимому педагогу – это может быть:

  • футболка с оригинальной надписью (Самому классному учителя, Учителю года и пр.) – это довольно прикольный подарок учителю;
  • настольная игра;
  • панно на холсте – самодельное и заказанное в интернете;
  • именная ваза (надпись можно заказать в ателье или сделать специальной краской самим) для цветов и пр.

А самый универсальный подарок на День учителя – подарочный сертификат.

Поздравления с Днем учителя

учитель

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

***

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

***

2 смс - 113 символов:

Вы учите детей с любовью,

Находите ко всем подход.

Так дай вам Бог добра, здоровья,

Счастливой жизни без невзгод.

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праздник День учителя Украина
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