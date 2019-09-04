День учителя 2019 в Украине: какого числа и что подарить

Когда День учителя 2019 в Украине и как выбрать прикольный подарок учителю – в материале Главреда.
День учителя 2019 Украина отмечает в октябре. Хотя, по большему счету, до него уже недолго осталось.
Когда День учителя 2019
Праздник отмечается в первое воскресенье октября. То есть День учителя 2019 выпал на 6 октября. Помимо Украины чествовать педагогов в этот день будут также в Белоруссии, Латвии и Казахстане.
А вот на оккупированных территориях Украины праздник в этом году сместили на российский манер. День учителя 2019 "ДНР" и "ЛНР" отпразднуют накануне – 5 октября, то есть в международный день учителя (официальное название – Всемирный день учителя), когда отмечает День учителя 2019 Россия.
Читайте такжеЧто изменится с 1 сентября 2019 в школах Украины для детей и родителейК слову, еще один профессиональный праздник этой сферы – День воспитателя 2019 – Украина (как и Россия) отмечает 27 сентября.
Чем удивить учителей на День учителя
Подбирать поздравления и подарки учителям Киев, Львов и другие города начинают заранее.
Оригинальные подарки к Дню учителя связаны с профессиональной тематикой, но весьма деликатны: учителям не дарят алкоголь, нижнее белье, духи и т.п.
Бюджетные подарки на День учителя – это канцелярские наборы или что-то съедобное. Например, набор меда или хорошего чая/кофе.
Также подарок на День учителя классному руководителю или другому любимому педагогу – это может быть:
- футболка с оригинальной надписью (Самому классному учителя, Учителю года и пр.) – это довольно прикольный подарок учителю;
- настольная игра;
- панно на холсте – самодельное и заказанное в интернете;
- именная ваза (надпись можно заказать в ателье или сделать специальной краской самим) для цветов и пр.
А самый универсальный подарок на День учителя – подарочный сертификат.
Поздравления с Днем учителя
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
***
Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,
Добавив вдохновения.
***
2 смс - 113 символов:
Вы учите детей с любовью,
Находите ко всем подход.
Так дай вам Бог добра, здоровья,
Счастливой жизни без невзгод.