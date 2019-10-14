Свято Покрови 2019: привітання прозою, вірші, смс та листівки

14 жовтня – велике церковний свято. Це Покрова Пресвятої Богородиці 2019.

Дехто каже: Покров, маючи на увазі, що омофор (накидка) у Приснодіви Марії один. Але число не має значення, головне – це всенародна любов до цього свята. З давніх часів і до цього дня свято Покрова в Україні відзначають щиро й з трепетом у серці.

Зі святом Покрови привітати намагаються всіх – від дитини до старця. А тому картинки з Покровою Пресвятої Богородиці та привітання з Покровою Пресвятої Богородиці своїми словами – неодмінна частина свята.

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Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці в прозі

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю світлого щастя і блага у житті, бажаю відради душі і радості серця. Нехай Пресвята Богородиця вкриє від лиха та бід, хай кожен день дарує добру надію, мир і любов.

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Читайте такжеПокрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замужСьогодні чудовий день. Сьогодні християни йдуть до церкви, щоб порадіти великому святу та помолитися у День Покрови Пресвятої Богородиці. Ми ставимо свічки за здоров’я та захист наших близьких. Ми згадуємо про Бога у цей день, про те, що матінка Богородиця нас не забуває і дає нам захист. Ми щиро молимося, відчуваючи душевне тепло, і я хочу сказати, що таким повинен бути кожен наш день.

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З Покровою Пресвятої Богородиці вітаю! Нехай ваші молитви будуть почуті, хай кожен день буде особливим, радісним і чудовим і нехай вас ніколи не покине Божа благодать.

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З Покровою! У цей великий день ми бажаємо вашому дому добра, і щоб Пресвята Богородиця укрила вас своїм покривалом від всіх бід, ворогів та смутку. Щоб усі ваші дні були такими ж світлими і ошатними, як сьогоднішнє свято, і щоб свічки добра ніколи не згасали на вашому життєвому шляху.

Привітання з Покровою: вірші

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім'ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

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Бажаю, щоб Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел уві сні

Відповідав твоїм молитвам,

І дарував щасливі дні,

І надихав в життєвих битвах.

***

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Покрова хай дасть любов,

І вкриє від зла і нещастя,

Поділиться з вами добром,

Натхненням і миром, і щастям.

Хоч свято й несе до зими,

Хай сонце теплом ваз зігріє

Покрову святкуємо ми,

І серце тихенько радіє!

Привітання з днем Покрови: смс

У день Покрови Пресвятої Богородиці від щирого серця побажаю вам всіх благ життя і радості душі, святої віри і незгасимої надії, щирої любові і нескінченного щастя, міцного здоров'я і коханих близьких поруч.

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У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

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Хай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!

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Вітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисника України! Щиросердно зичу всім щастя, здоров’я, наснаги у відродженні кращих національних традицій.

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Хай у свято Покрови

Доля стане кольоровою,

І заграють кольорів тони –

Прикрашаючи життя любов’ю.