Свято Покрови 2019: привітання прозою, вірші, смс та листівки

Як на Покров Пресвятої Богородиці привітати зі святом рідних і друзів, підкаже Главред.
14 жовтня – велике церковний свято. Це Покрова Пресвятої Богородиці 2019.
Дехто каже: Покров, маючи на увазі, що омофор (накидка) у Приснодіви Марії один. Але число не має значення, головне – це всенародна любов до цього свята. З давніх часів і до цього дня свято Покрова в Україні відзначають щиро й з трепетом у серці.
Зі святом Покрови привітати намагаються всіх – від дитини до старця. А тому картинки з Покровою Пресвятої Богородиці та привітання з Покровою Пресвятої Богородиці своїми словами – неодмінна частина свята.
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Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці в прозі
Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю світлого щастя і блага у житті, бажаю відради душі і радості серця. Нехай Пресвята Богородиця вкриє від лиха та бід, хай кожен день дарує добру надію, мир і любов.
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Читайте такжеПокрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замужСьогодні чудовий день. Сьогодні християни йдуть до церкви, щоб порадіти великому святу та помолитися у День Покрови Пресвятої Богородиці. Ми ставимо свічки за здоров’я та захист наших близьких. Ми згадуємо про Бога у цей день, про те, що матінка Богородиця нас не забуває і дає нам захист. Ми щиро молимося, відчуваючи душевне тепло, і я хочу сказати, що таким повинен бути кожен наш день.
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З Покровою Пресвятої Богородиці вітаю! Нехай ваші молитви будуть почуті, хай кожен день буде особливим, радісним і чудовим і нехай вас ніколи не покине Божа благодать.
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З Покровою! У цей великий день ми бажаємо вашому дому добра, і щоб Пресвята Богородиця укрила вас своїм покривалом від всіх бід, ворогів та смутку. Щоб усі ваші дні були такими ж світлими і ошатними, як сьогоднішнє свято, і щоб свічки добра ніколи не згасали на вашому життєвому шляху.
Привітання з Покровою: вірші
Хай Матір Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім'ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
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Бажаю, щоб Божа Мати
Тебе завжди оберігала,
Щоб не дала тобі страждати
І благодаттю покривала.
Щоб світлий ангел уві сні
Відповідав твоїм молитвам,
І дарував щасливі дні,
І надихав в життєвих битвах.
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Пречиста Свята Покрово –
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
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Покрова хай дасть любов,
І вкриє від зла і нещастя,
Поділиться з вами добром,
Натхненням і миром, і щастям.
Хоч свято й несе до зими,
Хай сонце теплом ваз зігріє
Покрову святкуємо ми,
І серце тихенько радіє!
Привітання з днем Покрови: смс
У день Покрови Пресвятої Богородиці від щирого серця побажаю вам всіх благ життя і радості душі, святої віри і незгасимої надії, щирої любові і нескінченного щастя, міцного здоров'я і коханих близьких поруч.
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У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров’я
І благодать з любов’ю!
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Хай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!
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Вітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисника України! Щиросердно зичу всім щастя, здоров’я, наснаги у відродженні кращих національних традицій.
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Хай у свято Покрови
Доля стане кольоровою,
І заграють кольорів тони –
Прикрашаючи життя любов’ю.