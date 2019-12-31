З прийдешнім Новим роком 2020 – привітання та прикольні картинки

Прикольні привітання з прийдешнім Новим роком – листівки та побажання своїми словами, проза й вірші – зібрав Главред напередодні наступаючого Року Щура.
Вітати з прийдешнім Новим роком 2020 саме час, адже свято вже сьогодні. Раніше ми вже публікували Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки. І сьогодні для вас ще одна порція святкової радості та снігової мрійності.
Привітання з прийдешнім Новим роком ніби наближують мить, коли можна буде забути про роботу, борги та тягарі обіцянок й обов’язків – хоча б на час. Зі снігом чи без, за мандаринами та салатами чи пісними стравами, з ялинкою чи під конфетті – Новий рік з дитинства залишається для нас святом чуда та надії.
Поздоровлення з наступаючим Новим роком цього дня звучать чи не з самого ранку. Відкритки з Новим роком Щура та просто прикольні картинки заполоняють менеджери та електронні поштові скриньки. Скачати привітання з Новим роком можна й на нашому сайті.
Також ми підготували для своїх читачів привітання з Новим роком 2020 в прозі, у віршах та коротеньких смс. Тобто все, щоб рідні та друзі відчули казку свята якомога скоріше.
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З прийдешнім – Привітання з Новим роком в прозі
Через декілька годин Новий рік 2020 вступить у свої права. Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих посмішок та оригінальних подарунків. А ще – замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим!
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Привітання з Новим роком своїми словами:
Давайте в 2020 році жити без проблем. Нехай кожного з нас чекають лише приємні моменти і позитивні події. Нехай реалізуються поставлені цілі, робота сперечатися в руках, а близькі люди радують своєю любов’ю і турботою. З Новим роком вас, з новим щастям!
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Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год КрысыХай сніжинки тебе обсипають, хай біліють вії твої! З Новим роком тебе поздоровляю! З роком щастя, надій і любові!
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Нехай в Новому Році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!
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Прикольні привітання з прийдешнім Новим роком:
На порозі рік Щура! Нехай він виконає всі твої мрії, а добрий Дід Мороз наповнить не тільки цю чарівну ніч, а й усі дні 2020 року яскравими моментами і захоплюючими пригодами.
Вірші-привітання з Новим роком для дітей та дорослих
Рік Новий в казковий час
Хай здивує щастям Вас,
Рік добра і рік кохання,
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було як свято!
***
Хай ніч казкова радість принесе,
Ялинка ніжно мерехтить вогнями.
Та буде щастя вам понад усе
З любов’ю, щирим гумором, піснями.
А в хаті стане світло і тепло,
Так затишно і гарно що є сили.
Щоб в році новому завжди везло,
Були усі здорові та щасливі!
***
Високосний рік, звичайно,
Випробування для всіх.
Щур нехай у всьому допоможе,
Принесе нехай успіх.
Жити активно, сміливо, яскраво
З щуром в парі вам бажаю,
З Новим роком, з новим щастям
Від душі вас вітаю!
***
З Новим роком в добрий час
Дід Мороз іде до нас,
А до тебе хай завітає
З тим, що серце забажає.
Хай принесе тобі у хату
Щастя й радості багато.
Хай здоров’я повний міх
Покладе на твій поріг!