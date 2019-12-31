З прийдешнім Новим роком 2020 – привітання та прикольні картинки

З прийдешнім Новим роком 2020 – відкритки та поздоровлення з наступаючим Новим роком / 1zoom.ru

Вітати з прийдешнім Новим роком 2020 саме час, адже свято вже сьогодні. Раніше ми вже публікували Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки. І сьогодні для вас ще одна порція святкової радості та снігової мрійності.

Привітання з прийдешнім Новим роком ніби наближують мить, коли можна буде забути про роботу, борги та тягарі обіцянок й обов’язків – хоча б на час. Зі снігом чи без, за мандаринами та салатами чи пісними стравами, з ялинкою чи під конфетті – Новий рік з дитинства залишається для нас святом чуда та надії.

Поздоровлення з наступаючим Новим роком цього дня звучать чи не з самого ранку. Відкритки з Новим роком Щура та просто прикольні картинки заполоняють менеджери та електронні поштові скриньки. Скачати привітання з Новим роком можна й на нашому сайті.

Також ми підготували для своїх читачів привітання з Новим роком 2020 в прозі, у віршах та коротеньких смс. Тобто все, щоб рідні та друзі відчули казку свята якомога скоріше.

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З прийдешнім – Привітання з Новим роком в прозі

Через декілька годин Новий рік 2020 вступить у свої права. Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих посмішок та оригінальних подарунків. А ще – замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим!

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Привітання з Новим роком своїми словами:

Давайте в 2020 році жити без проблем. Нехай кожного з нас чекають лише приємні моменти і позитивні події. Нехай реалізуються поставлені цілі, робота сперечатися в руках, а близькі люди радують своєю любов’ю і турботою. З Новим роком вас, з новим щастям!

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Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год КрысыХай сніжинки тебе обсипають, хай біліють вії твої! З Новим роком тебе поздоровляю! З роком щастя, надій і любові!

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Нехай в Новому Році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!

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Прикольні привітання з прийдешнім Новим роком:

На порозі рік Щура! Нехай він виконає всі твої мрії, а добрий Дід Мороз наповнить не тільки цю чарівну ніч, а й усі дні 2020 року яскравими моментами і захоплюючими пригодами.

Вірші-привітання з Новим роком для дітей та дорослих

Рік Новий в казковий час

Хай здивує щастям Вас,

Рік добра і рік кохання,

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові,

Світла й радощів багато,

Щоб життя було як свято!

***

Хай ніч казкова радість принесе,

Ялинка ніжно мерехтить вогнями.

Та буде щастя вам понад усе

З любов’ю, щирим гумором, піснями.

А в хаті стане світло і тепло,

Так затишно і гарно що є сили.

Щоб в році новому завжди везло,

Були усі здорові та щасливі!

***

Високосний рік, звичайно,

Випробування для всіх.

Щур нехай у всьому допоможе,

Принесе нехай успіх.

Жити активно, сміливо, яскраво

З щуром в парі вам бажаю,

З Новим роком, з новим щастям

Від душі вас вітаю!

***

З Новим роком в добрий час

Дід Мороз іде до нас,

А до тебе хай завітає

З тим, що серце забажає.

Хай принесе тобі у хату

Щастя й радості багато.

Хай здоров’я повний міх

Покладе на твій поріг!

Відео-поздоровлення з Новим роком

Прикольні картинки з наступаючим Новим роком