Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки

Привітання з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим – партнерам та друзям, своїми словами, вірші, листівки / Соцмережі

З Новим роком привітання обирати ніколи не рано.

Хоч до свята ще півмісяця – і майже стільки ж до католицького Різдва Христового, ще більше – до православного. Проте привітання з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим багато хто починає розсилати заздалегідь.

Зокрема, це стосується колег та партнерів, адже для більшості фірм та компаній період після Різдва 25 грудня – це вже "мертвий сезон", особливо якщо компанія працює із Заходом. Відтак привітання з Новим роком партнерам – в прозі чи віршах, або картинки з новим роком 2020 – час шукати вже зараз.

Главред підготував красиві вітальні листівки з Новим роком українською мовою, душевні привітання з Новим роком 2020 своїми словами, а також офіційні привітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Наші вітання – це не просто слова чи картинки з Новим роком 2020 – це святковий настрій, який можна дарувати будь-якої миті.

А раніше ми також дізналися, що неможна дарувати на Новий рік Щура – читайте у нашому матеріалі Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы. Та з’ясували, коли и як відпочивають українці на свята, й коли доведеться відпрацьовувати за новорічні канікули – читайте у нашому матеріалі По минимуму: сколько украинцы отдыхают на Новый год 2020.

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим прозою

З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

***

Привітання з Новим роком в прозі:

Новий рік – це завжди старт. Початок чогось непередбачуваного і незвіданого. Тому зустрічати його завжди так хвилююче і трохи страшно. Але ми бажаємо, щоб вступивши в Новий 2020 рік, ви знайшли велике щастя, відчули тепло і благодать. Нехай любов і благополуччя будуть вашими вірними супутниками протягом всього року.

***

Привітання з Новим роком – проза:

З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

***

Привітання з Новим роком партнерам в прозі:

Шановні партнери! Прийміть найкращі вітання з нагоди Нового року 2020 та Різдва Христового! Від щирого серця бажаємо вам та колективу міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай Рік новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі, везіння!

***

Привітання з Новим роком своїми словами:

Поздравляю з Новим роком! Бажаю залишити в старому році все, що вас обтяжує і непокоїть. А в новий взяти тільки ті емоції, які приносять справжнє щастя. Збережіть в душі любов, дитячу безпосередність, віру в щасливе майбутнє, атмосферу затишку і дружелюбності. Нехай з вами завжди перебуває впевненість у власних силах, і удача супроводжує повсякденних справах!

***

Смс-привітання з Новим роком:

Шановний партнере! Від імені нашого колективу вітаю Вас з наступаючим 2020 роком та Різдвом Христовим. Нехай Вас біди та незгоди обходять стороною, а Ваші добрі справи повернуться сторицею. З повагою, наша фірма.

***

Привітання з наступаючим Новим роком:

Щиро вітаємо вас і ваш колектив з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо міцного здоров’я, щастя, натхнення в роботі та успіхів у всіх добрих починаннях, та надії на краще майбутнє. Хай Новий рік принесе добробут та благополуччя в вашій сім’ї, мир та затишок у ваш дім, достаток та радість у ваші родини.

***

Привітання з Новим роком Щура (Пацюка):

Бажаю вам в рік Щура побільше практичності і цілеспрямованості, великодушності і світлого розуму, грошових злив і величезної удачі у всіх починаннях! Бажаю трохи любовної сентиментальності, емоційності, крапельку безглуздості і впертості. І неодмінно — виконання всіх заповітних бажань! З Новим роком!

Главред

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим у віршах

З Новим роком Вас вітаю

І у рік новий бажаю

Щастя й радості довкола,

Щоб усе було чудово!

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей плине,

Та здоров’я не покине!

***

Привітання з Новим роком прикольні:

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх – колискою,

Щоб кожна жінка цвіла, як весна,

А кожен чоловік аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорії.

***

Привітання з Новим роком – вірші:

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смачностей в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

***

Оригінальне привітання з Новим роком:

На холодець відправлений П’ятачок,

Він подекуди неабияк насвинячив.

Пророкує нам східний звіздар,

Що щур – символ рідкісної удачі,

Заможності, мудрості земної

Очолить рік 2020-й.

Так нехай же буде про запас припасено

За час влади бестії хвостатої

Багатство почуттів, тепло людей рідних,

Нехай звірятко перше у вправності

Тягає гроші в будинок без вихідних,

Минаючи з пільговим сиром мишоловки,

І розгризає труднощів фундук

Зубами, що гостріше клинків Дамаських,

І щодня в новенькому році

Вам дарує відчуття доброї казки!

Картинки з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим