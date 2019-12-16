Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки

Главред підготував красиві вітальні листівки з Новим роком українською мовою, а також привітання з Новим роком та Різдвом Христовим у прозі та віршіх.
З Новим роком привітання обирати ніколи не рано.
Хоч до свята ще півмісяця – і майже стільки ж до католицького Різдва Христового, ще більше – до православного. Проте привітання з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим багато хто починає розсилати заздалегідь.
Зокрема, це стосується колег та партнерів, адже для більшості фірм та компаній період після Різдва 25 грудня – це вже "мертвий сезон", особливо якщо компанія працює із Заходом. Відтак привітання з Новим роком партнерам – в прозі чи віршах, або картинки з новим роком 2020 – час шукати вже зараз.
Главред підготував красиві вітальні листівки з Новим роком українською мовою, душевні привітання з Новим роком 2020 своїми словами, а також офіційні привітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Наші вітання – це не просто слова чи картинки з Новим роком 2020 – це святковий настрій, який можна дарувати будь-якої миті.
А раніше ми також дізналися, що неможна дарувати на Новий рік Щура – читайте у нашому матеріалі Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы. Та з’ясували, коли и як відпочивають українці на свята, й коли доведеться відпрацьовувати за новорічні канікули – читайте у нашому матеріалі По минимуму: сколько украинцы отдыхают на Новый год 2020.
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим прозою
З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!
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Привітання з Новим роком в прозі:
Новий рік – це завжди старт. Початок чогось непередбачуваного і незвіданого. Тому зустрічати його завжди так хвилююче і трохи страшно. Але ми бажаємо, щоб вступивши в Новий 2020 рік, ви знайшли велике щастя, відчули тепло і благодать. Нехай любов і благополуччя будуть вашими вірними супутниками протягом всього року.
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Привітання з Новим роком – проза:
З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!
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Привітання з Новим роком партнерам в прозі:
Шановні партнери! Прийміть найкращі вітання з нагоди Нового року 2020 та Різдва Христового! Від щирого серця бажаємо вам та колективу міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай Рік новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі, везіння!
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Привітання з Новим роком своїми словами:
Поздравляю з Новим роком! Бажаю залишити в старому році все, що вас обтяжує і непокоїть. А в новий взяти тільки ті емоції, які приносять справжнє щастя. Збережіть в душі любов, дитячу безпосередність, віру в щасливе майбутнє, атмосферу затишку і дружелюбності. Нехай з вами завжди перебуває впевненість у власних силах, і удача супроводжує повсякденних справах!
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Смс-привітання з Новим роком:
Шановний партнере! Від імені нашого колективу вітаю Вас з наступаючим 2020 роком та Різдвом Христовим. Нехай Вас біди та незгоди обходять стороною, а Ваші добрі справи повернуться сторицею. З повагою, наша фірма.
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Привітання з наступаючим Новим роком:
Щиро вітаємо вас і ваш колектив з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо міцного здоров’я, щастя, натхнення в роботі та успіхів у всіх добрих починаннях, та надії на краще майбутнє. Хай Новий рік принесе добробут та благополуччя в вашій сім’ї, мир та затишок у ваш дім, достаток та радість у ваші родини.
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Привітання з Новим роком Щура (Пацюка):
Бажаю вам в рік Щура побільше практичності і цілеспрямованості, великодушності і світлого розуму, грошових злив і величезної удачі у всіх починаннях! Бажаю трохи любовної сентиментальності, емоційності, крапельку безглуздості і впертості. І неодмінно — виконання всіх заповітних бажань! З Новим роком!
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим у віршах
З Новим роком Вас вітаю
І у рік новий бажаю
Щастя й радості довкола,
Щоб усе було чудово!
Хай пухнастий білий сніг
Грошей сипле на поріг,
Хай веселим рік цей плине,
Та здоров’я не покине!
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Привітання з Новим роком прикольні:
Щоб ви міряли гривні мискою,
А діточок своїх – колискою,
Щоб кожна жінка цвіла, як весна,
А кожен чоловік аби жив до ста!
Будьте веселі й багаті,
Як осінь на Прикарпатті,
Будьте такі здорові,
Як зима у Чорногорії.
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Привітання з Новим роком – вірші:
З Новим роком, з щастям новим!
Хай веселим, та чудовим
Буде рік, що наступає,
Негаразди всі минають,
Радість буде в домі й свято,
Та й гостинчиків багато,
Смачних смачностей в подолі,
Подаруночків від долі,
Незабутніх вражень більше,
Світлих радостей частіше!
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Оригінальне привітання з Новим роком:
На холодець відправлений П’ятачок,
Він подекуди неабияк насвинячив.
Пророкує нам східний звіздар,
Що щур – символ рідкісної удачі,
Заможності, мудрості земної
Очолить рік 2020-й.
Так нехай же буде про запас припасено
За час влади бестії хвостатої
Багатство почуттів, тепло людей рідних,
Нехай звірятко перше у вправності
Тягає гроші в будинок без вихідних,
Минаючи з пільговим сиром мишоловки,
І розгризає труднощів фундук
Зубами, що гостріше клинків Дамаських,
І щодня в новенькому році
Вам дарує відчуття доброї казки!