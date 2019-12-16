  1. Главная
  3. Поздравления

Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки

16 декабря 2019, 06:14

Главред підготував красиві вітальні листівки з Новим роком українською мовою, а також привітання з Новим роком та Різдвом Христовим у прозі та віршіх.

Привітання з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим – партнерам та друзям, своїми словами, вірші, листівки
Привітання з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим – партнерам та друзям, своїми словами, вірші, листівки / Соцмережі

З Новим роком привітання обирати ніколи не рано.

Хоч до свята ще півмісяця – і майже стільки ж до католицького Різдва Христового, ще більше – до православного. Проте привітання з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим багато хто починає розсилати заздалегідь.

Зокрема, це стосується колег та партнерів, адже для більшості фірм та компаній період після Різдва 25 грудня – це вже "мертвий сезон", особливо якщо компанія працює із Заходом. Відтак привітання з Новим роком партнерам – в прозі чи віршах, або картинки з новим роком 2020 – час шукати вже зараз.

Главред підготував красиві вітальні листівки з Новим роком українською мовою, душевні привітання з Новим роком 2020 своїми словами, а також офіційні привітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Наші вітання – це не просто слова чи картинки з Новим роком 2020 – це святковий настрій, який можна дарувати будь-якої миті.

А раніше ми також дізналися, що неможна дарувати на Новий рік Щура – читайте у нашому матеріалі Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы. Та з’ясували, коли и як відпочивають українці на свята, й коли доведеться відпрацьовувати за новорічні канікули – читайте у нашому матеріалі По минимуму: сколько украинцы отдыхают на Новый год 2020.

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим прозою

З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

***

Привітання з Новим роком в прозі:

Новий рік – це завжди старт. Початок чогось непередбачуваного і незвіданого. Тому зустрічати його завжди так хвилююче і трохи страшно. Але ми бажаємо, щоб вступивши в Новий 2020 рік, ви знайшли велике щастя, відчули тепло і благодать. Нехай любов і благополуччя будуть вашими вірними супутниками протягом всього року.

***

Привітання з Новим роком – проза:

З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

***

Привітання з Новим роком партнерам в прозі:

Шановні партнери! Прийміть найкращі вітання з нагоди Нового року 2020 та Різдва Христового! Від щирого серця бажаємо вам та колективу міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай Рік новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі, везіння!

***

Привітання з Новим роком своїми словами:

Поздравляю з Новим роком! Бажаю залишити в старому році все, що вас обтяжує і непокоїть. А в новий взяти тільки ті емоції, які приносять справжнє щастя. Збережіть в душі любов, дитячу безпосередність, віру в щасливе майбутнє, атмосферу затишку і дружелюбності. Нехай з вами завжди перебуває впевненість у власних силах, і удача супроводжує повсякденних справах!

***

Смс-привітання з Новим роком:

Шановний партнере! Від імені нашого колективу вітаю Вас з наступаючим 2020 роком та Різдвом Христовим. Нехай Вас біди та незгоди обходять стороною, а Ваші добрі справи повернуться сторицею. З повагою, наша фірма.

***

Привітання з наступаючим Новим роком:

Щиро вітаємо вас і ваш колектив з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо міцного здоров’я, щастя, натхнення в роботі та успіхів у всіх добрих починаннях, та надії на краще майбутнє. Хай Новий рік принесе добробут та благополуччя в вашій сім’ї, мир та затишок у ваш дім, достаток та радість у ваші родини.

***

Привітання з Новим роком Щура (Пацюка):

Бажаю вам в рік Щура побільше практичності і цілеспрямованості, великодушності і світлого розуму, грошових злив і величезної удачі у всіх починаннях! Бажаю трохи любовної сентиментальності, емоційності, крапельку безглуздості і впертості. І неодмінно — виконання всіх заповітних бажань! З Новим роком!

Главред

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим у віршах

З Новим роком Вас вітаю

І у рік новий бажаю

Щастя й радості довкола,

Щоб усе було чудово!

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей плине,

Та здоров’я не покине!

***

Привітання з Новим роком прикольні:

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх – колискою,

Щоб кожна жінка цвіла, як весна,

А кожен чоловік аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорії.

***

Привітання з Новим роком – вірші:

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смачностей в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

***

Оригінальне привітання з Новим роком:

На холодець відправлений П’ятачок,

Він подекуди неабияк насвинячив.

Пророкує нам східний звіздар,

Що щур – символ рідкісної удачі,

Заможності, мудрості земної

Очолить рік 2020-й.

Так нехай же буде про запас припасено

За час влади бестії хвостатої

Багатство почуттів, тепло людей рідних,

Нехай звірятко перше у вправності

Тягає гроші в будинок без вихідних,

Минаючи з пільговим сиром мишоловки,

І розгризає труднощів фундук

Зубами, що гостріше клинків Дамаських,

І щодня в новенькому році

Вам дарує відчуття доброї казки!

Картинки з Новим роком 2020 та Різдвом Христовим

  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі
  • Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим – новорічні листівки 2020 Соцмережі

праздник поздравления Рождество Новый год открытки католическое Рождество Христово
Сейчас вы просматриваете новость «Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:32
Золотой маникюр зима 2020 – роскошный золотистый маникюр на Новый год 2020 фото
06:27
Астролог рассказал, когда в Украине случится новый майдан
06:14
Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки Фото
05:55
В моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - свежие фото Фото
05:37
Труба обвинил Порошенко в интригах с отстранением его от должности главы ГБР
05:10
Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре
04:49
Гривна окрепнет: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
04:20
Легендарный сатирико-юмористический журнал перестанет выходить
03:51
Фанаты Макса Коржа в России подрались с полицией и чуть не сожгли Ледовый дворец Видео
03:27
Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020
02:59
Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности
02:30
Украине не светит членство в НАТО и ЕС – немецкий политолог
02:12
"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента
01:40
Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России
01:10
Доллар по 50: аналитик ошарашил прогнозом на 2020 год
00:45
Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова
00:34
Ученые пояснили, какая пища поможет остановить гипертонию
00:19
16 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Ивана Молчальника
15 декабря, воскресенье
23:58
"Е**ный нацист": в Испании прервали матч из-за оскорблений в адрес украинца Зозули Видео
23:40
Спели об отсутствии посадок: Зеленский сходил на концерт 95 Квартала
23:16
В ЕС раскритиковали конференцию ООН по климату: известно место Украины
22:55
"Бл*дь, где документы": пьяные женщины на Bentley устроили разборки с полицией
22:28
Ракетный эсминец США зашел в Черное море: впечатляющие фото Фото
22:10
Порнозвезда светанула грудью и телом на сексуальных снимках Фото
22:01
В Украину доставлен Вифлеемский огонь мира
21:46
"Путин смолчал": в Париже Зеленский заявил о претензиях на Крым – дипломат
21:31
Украинский ведущий пожелал исчезновения в Украине русскоязычных детей
21:30
"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде
21:06
В Украине резко упала добыча угля
20:53
"План Барбаросса": в Сети поглумились над лого 75-летия победы в РФ
20:28
"Я счастлива, как никогда": Ротару вышла на сцену в Москве в украинской вышиванке
20:20
Оружие Путина: экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе
20:04
Дополнительная категория украинцев будет досрочно выходить на пенсию
19:30
Озвучены условия допуска спортсменов РФ к Олимпиаде 2020
19:01
В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион к Олимпиаде-2020
18:56
"Токсичные" герои: преемник Вятровича высказался о Бандере и Шухевиче
18:28
У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину
18:09
Пресс-секретарь Вакарчука влипла в скандал после поста об арийской расе
17:33
В Крыму ушла на дно списанная подводная лодка и разлились нефтепродукты Видео
17:24
В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения
16:55
Удар Кремля: Климкин назвал регионы, над которыми нависла опасность
16:30
"Правильное начало": на росТВ показали "интервью" с Зеленским Видео
15:56
Епифаний анонсировал визит в Украину Вселенского патриарха Варфоломея
15:24
Слить Донбасс: помощника Путина засекли на сходке боевиков "ЛДНР"
14:57
Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера
14:44
Весенние "плюсы" и дождь: синоптик дал точный прогноз погоды на неделю
14:37
"Преступные приказы": у Филарета ответили на ликвидацию УПЦ КП
14:29
Изменить Минские соглашения: Киеву из Кремля прилетела неприятная весточка
14:03
Онищенко в Германии взяли под стражу на два месяца - экс-нардеп
13:55
Адские санкции: США рассмотрят новые меры по защите от агрессии РФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять