Поздравления с Рождеством 2020 – открытки и тексты красивые

Поздравления с Рождеством прикольные – проза, стихи и картинки – подобрал Главред на один из главных церковных праздников христиан.
Картинки с Рождеством Христовым и необычные поздравления с Рождеством – в прозе, стихах и короткие смс – православные христиане подарят друг другу уже в ближайший вторник.
Сегодня же последний рабочий день перед праздником. Самое время выбирать лучшие рождественские стихи или небольшое поздравление с Рождеством – коллеге, другу или знакомым.
На церковный праздник 7 января Главред подобрал для православных христиан поздравления с Рождеством прикольные – проза, стихи и картинки.
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Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляю с большим христианским праздником — Рождеством! Пусть Христос дарит вашему дому тепло, уют, благополучие и здоровье! Пускай Он охраняет вас от бед, вселяет в сердца крепкую веру и надежду на лучшее, пусть слышит ваши молитвы и будет всегда рядом!
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С наступающим Рождеством:
С наступающим Рождеством! Пусть Ангел в корзинке принесет богатырское здоровье, безграничное счастье, неожиданные радости и заберет с собой болезни, печали и невзгоды!
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Поздравление с Рождеством в прозе:
С Рождеством! Благополучия, взаимопонимания, доброты, здоровья, счастья и достатка!
Поздравления с Рождеством короткие
Пусть с Рождественской звездою
Ангел спустится в ваш дом,
И божественной рукою
Поможет лаской и добром.
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Волшебством окутана снова земля,
С Рождеством поздравляю сегодня тебя!
И в жизни желаю встретить лишь красоту,
Счастье, радость, успех и людей доброту!
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С наступающим Рождеством:
С наступающим святым вас Рождеством,
Когда сил небесных правит торжество,
Пусть он вечером придет в ваш дом везеньем
И сошедшим с высоты благословеньем.
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Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым! Хочу пожелать всем веры, надежды, любви и счастья в каждый дом, пусть ангел хранитель оберегает и защищает, а верные друзья, успех и крепкое здоровье будут для вас настоящей отрадой.