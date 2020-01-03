Поздравления с Рождеством 2020 – открытки и тексты красивые

С Рождеством Христовым – самые красивые открытки и душевные поздравления на Рождество / 1zoom.ru

Картинки с Рождеством Христовым и необычные поздравления с Рождеством – в прозе, стихах и короткие смс – православные христиане подарят друг другу уже в ближайший вторник.

Сегодня же последний рабочий день перед праздником. Самое время выбирать лучшие рождественские стихи или небольшое поздравление с Рождеством – коллеге, другу или знакомым.

На церковный праздник 7 января Главред подобрал для православных христиан поздравления с Рождеством прикольные – проза, стихи и картинки.

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Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с большим христианским праздником — Рождеством! Пусть Христос дарит вашему дому тепло, уют, благополучие и здоровье! Пускай Он охраняет вас от бед, вселяет в сердца крепкую веру и надежду на лучшее, пусть слышит ваши молитвы и будет всегда рядом!

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С наступающим Рождеством:

С наступающим Рождеством! Пусть Ангел в корзинке принесет богатырское здоровье, безграничное счастье, неожиданные радости и заберет с собой болезни, печали и невзгоды!

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Поздравление с Рождеством в прозе:

С Рождеством! Благополучия, взаимопонимания, доброты, здоровья, счастья и достатка!

Поздравления с Рождеством короткие

Пусть с Рождественской звездою

Ангел спустится в ваш дом,

И божественной рукою

Поможет лаской и добром.

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Волшебством окутана снова земля,

С Рождеством поздравляю сегодня тебя!

И в жизни желаю встретить лишь красоту,

Счастье, радость, успех и людей доброту!

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С наступающим Рождеством:

С наступающим святым вас Рождеством,

Когда сил небесных правит торжество,

Пусть он вечером придет в ваш дом везеньем

И сошедшим с высоты благословеньем.

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Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым! Хочу пожелать всем веры, надежды, любви и счастья в каждый дом, пусть ангел хранитель оберегает и защищает, а верные друзья, успех и крепкое здоровье будут для вас настоящей отрадой.

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