С наступившим Рождеством 2020 – поздравления-тексты и живые картинки

С Рождеством – открытки волшебные и поздравления короткие на Рождество 2020 / 1zoom.ru

Поздравления с Рождеством 2020 звучат 7 января для всех православных христиан.

Куранты отбили своё, праздник настал. Так что самое время требовать: "Ok Google поздравление с праздником" – и выбирать самые красивые открытки с Рождеством и необычные поздравления с Рождеством – в прозе своими словами, в картинках и стихах и просто небольшие короткие пожелания на Рождество 2020.

Главред уже делал сказочные подборки поздравительные с Рождеством:

Но ведь добрых пожеланий никогда не бывает много. Так что ловите новую порцию!

Оригинальные поздравления с Рождеством в прозе

Пусть не страшат тебя январские морозы, ведь ты всегда можешь согреться теплом и добротой близких людей. Желаю в светлое Рождество не думать о прошлых неудачах и огорчениях — они давно позади, а в будущем уже ждут искренние улыбки, верные друзья и самые приятные моменты! Любви, поддержки и взаимности тебе сегодня и на все времена!

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Поздравления с Рождеством своими словами:

Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей. Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!

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Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

Небольшое поздравление с наступившим Рождеством

Поздравляю с Рождеством,

С зимним, чистым волшебством!

Радости большой желаю,

Пусть Господь оберегает!

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Поздравления с Рождеством короткие:

Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!

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С Рождеством Христовым! Пускай в ваш дом придет чудо. Пусть исполнятся все мечты, в доме витает счастье, комфорт и любовь.

Поздравления с Рождеством христианские

С Рождеством Христовым! Пускай Господь Бог благословляет Вас на новый день, и дарит счастье, везение и здоровье.

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Поздравления с Рождеством – стихи короткие:

Пусть в Рождество душа будет чиста,

И в сердце пусть гармония царит!

Осуществится пусть заветная мечта,

Пускай Господь от бед тебя хранит!

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С Рождеством Христовым,

Люди православные!

Пусть вершатся с Богом

Дела все ваши славные.

Пусть вас осеняет

Божье озарение,

Душу окрыляет

Свыше откровение!

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Поздравления с православным Рождеством:

Поздравляем всех православных христиан с чудесным праздником Рождества, пусть свет звезды ведет Вас по правильному пути, отделяя злое от доброго, а темное от светлого. Будьте любимы, здоровы и хранимы Богом.

Самые красивые открытки с Рождеством – живые картинки