С наступившим Рождеством 2020 – поздравления-тексты и живые картинки

Поздравление с Рождеством в прозе, а также поздравления с Рождеством в картинках и стихах – в материале Главреда на праздник 7 января.
Поздравления с Рождеством 2020 звучат 7 января для всех православных христиан.
Куранты отбили своё, праздник настал. Так что самое время требовать: "Ok Google поздравление с праздником" – и выбирать самые красивые открытки с Рождеством и необычные поздравления с Рождеством – в прозе своими словами, в картинках и стихах и просто небольшие короткие пожелания на Рождество 2020.
Главред уже делал сказочные подборки поздравительные с Рождеством:
- Поздравления с Рождеством – короткие тексты и стихи, открытки и гиф
- Поздравления с Рождеством 2020 – открытки и тексты красивые
- С Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравления
Но ведь добрых пожеланий никогда не бывает много. Так что ловите новую порцию!
Оригинальные поздравления с Рождеством в прозе
Пусть не страшат тебя январские морозы, ведь ты всегда можешь согреться теплом и добротой близких людей. Желаю в светлое Рождество не думать о прошлых неудачах и огорчениях — они давно позади, а в будущем уже ждут искренние улыбки, верные друзья и самые приятные моменты! Любви, поддержки и взаимности тебе сегодня и на все времена!
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Поздравления с Рождеством своими словами:
Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей. Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!
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Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!
Небольшое поздравление с наступившим Рождеством
Поздравляю с Рождеством,
С зимним, чистым волшебством!
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!
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Поздравления с Рождеством короткие:
Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!
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С Рождеством Христовым! Пускай в ваш дом придет чудо. Пусть исполнятся все мечты, в доме витает счастье, комфорт и любовь.
Поздравления с Рождеством христианские
С Рождеством Христовым! Пускай Господь Бог благословляет Вас на новый день, и дарит счастье, везение и здоровье.
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Поздравления с Рождеством – стихи короткие:
Пусть в Рождество душа будет чиста,
И в сердце пусть гармония царит!
Осуществится пусть заветная мечта,
Пускай Господь от бед тебя хранит!
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С Рождеством Христовым,
Люди православные!
Пусть вершатся с Богом
Дела все ваши славные.
Пусть вас осеняет
Божье озарение,
Душу окрыляет
Свыше откровение!
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Поздравления с православным Рождеством:
Поздравляем всех православных христиан с чудесным праздником Рождества, пусть свет звезды ведет Вас по правильному пути, отделяя злое от доброго, а темное от светлого. Будьте любимы, здоровы и хранимы Богом.