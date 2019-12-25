Поздравления с Рождеством – короткие тексты и стихи, открытки и гиф

Поздравления с Рождеством в прозе, стихах и короткие смс подобрал Главред на праздник 25 декабря в Украине, а также поздравление с Рождеством gif и картинки.
С Рождеством поздравления в Украине звучат 25 декабря в честь католического праздника. Рождество православное будет отмечаться позже.
Но поздравления с Рождеством в конце уходящего года дарит друг другу все больше людей. Добрая картинка с Рождеством, стихи на Рождество или необычные поздравления с Рождеством в прозе – прекрасная возможность подарить человеку хорошее настроение и частичку праздника.
А поздравление с Рождеством на английском – знаменитое Merry Christmas или, как вариант, Merry Christmas and Happy New Year! (Веселого Рождества и Счастливого Нового Года!) – пригодится в эту пору всем путешественникам или тем, у кого есть знакомые-иностранцы.
Поздравления с Рождеством в прозе, стихах и короткие смс подобрал Главред на праздник 25 декабря в Украине, а также поздравление с Рождеством gif и просто красивые картинки.
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Необычные поздравления с Рождеством в прозе
Пускай звон рождественских колоколов наполнит мысли чистотой, душу светом, а жизнь благодатью. С Рождеством!
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Поздравления с Рождеством своими словами:
Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей. Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!
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Поздравление с Рождеством – текст:
В такой светлый праздник, который дарит людям веру в чудеса и избавление от мук, хотелось бы пожелать веры во все самое лучшее и доброе, так как все равно человек с чистой душой получит много радости и жизнь его будет счастливой и долгой. Потому что Рождество Христово приносит дополнительные силы и непобедимый дух.
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Поздравления с Рождеством короткие
Пусть ангел рядом пребывает:
От бед, печали охраняет,
Несет в Ваш дом согласие,
Благополучие, счастье!
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Небольшое поздравление с Рождеством:
С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.
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Искренней радости
В день Рождества,
Уюта, здоровья,
Счастья, тепла!
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С Рождеством! С наступающим Новым годом! Благополучия, взаимопонимания, доброты, здоровья, счастья и достатка!
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Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю всех благ, мирного неба, дружелюбия и самых добрых дел!
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Стихи про Рождество короткие:
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
С Рождеством – стихи красивые
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
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Душевные стихи про Рождество:
Поздравляем с Рождеством,
С верой, с радостью, с теплом!
В этот день звезда зажглась,
Весть над миром разнеслась:
Божий сын Иисус родился,
Свет любовью озарился.
Мы пришли вам пожелать
Горя никогда не знать!
Всем здоровья, солнца, счастья,
Пусть обходят вас ненастья,
Чтоб в достатке был ваш дом!
Поздравляем с Рождеством!
***
Стихи на Рождество для взрослых:
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб Вы радовались чаще,
Я сегодня Вам желаю.
С Рождеством Вас поздравляю!
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Стихи на Рождество христианские:
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
***
Христианские стихи на Рождество для детей:
В день рождения Христа
Чудеса свершаются!
Ярко светит нам звезда —
Зло все разрушается!
Соберется вся семья
В светлый праздник этот
Счастлив будешь ты, и я,
Пусть Звезда нам светит!