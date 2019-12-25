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Поздравления с Рождеством – короткие тексты и стихи, открытки и гиф

25 декабря 2019, 04:44

Поздравления с Рождеством в прозе, стихах и короткие смс подобрал Главред на праздник 25 декабря в Украине, а также поздравление с Рождеством gif и картинки.

С рождеством Христовым – необычные поздравления с Рождеством в прозе, стихи и открытки на Рождество 2019
С рождеством Христовым – необычные поздравления с Рождеством в прозе, стихи и открытки на Рождество 2019 / 1zoom.ru

С Рождеством поздравления в Украине звучат 25 декабря в честь католического праздника. Рождество православное будет отмечаться позже.

Но поздравления с Рождеством в конце уходящего года дарит друг другу все больше людей. Добрая картинка с Рождеством, стихи на Рождество или необычные поздравления с Рождеством в прозе – прекрасная возможность подарить человеку хорошее настроение и частичку праздника.

А поздравление с Рождеством на английском – знаменитое Merry Christmas или, как вариант, Merry Christmas and Happy New Year! (Веселого Рождества и Счастливого Нового Года!) – пригодится в эту пору всем путешественникам или тем, у кого есть знакомые-иностранцы.

Поздравления с Рождеством в прозе, стихах и короткие смс подобрал Главред на праздник 25 декабря в Украине, а также поздравление с Рождеством gif и просто красивые картинки.

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Необычные поздравления с Рождеством в прозе

Пускай звон рождественских колоколов наполнит мысли чистотой, душу светом, а жизнь благодатью. С Рождеством!

***

Поздравления с Рождеством своими словами:

Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей. Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!

***

Поздравление с Рождеством – текст:

В такой светлый праздник, который дарит людям веру в чудеса и избавление от мук, хотелось бы пожелать веры во все самое лучшее и доброе, так как все равно человек с чистой душой получит много радости и жизнь его будет счастливой и долгой. Потому что Рождество Христово приносит дополнительные силы и непобедимый дух.

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Поздравления с Рождеством короткие

Пусть ангел рядом пребывает:

От бед, печали охраняет,

Несет в Ваш дом согласие,

Благополучие, счастье!

***

Небольшое поздравление с Рождеством:

С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.

***

Искренней радости

В день Рождества,

Уюта, здоровья,

Счастья, тепла!

***

С Рождеством! С наступающим Новым годом! Благополучия, взаимопонимания, доброты, здоровья, счастья и достатка!

***

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю всех благ, мирного неба, дружелюбия и самых добрых дел!

***

Стихи про Рождество короткие:

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

С Рождеством – стихи красивые

С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!

***

Душевные стихи про Рождество:

Поздравляем с Рождеством,

С верой, с радостью, с теплом!

В этот день звезда зажглась,

Весть над миром разнеслась:

Божий сын Иисус родился,

Свет любовью озарился.

Мы пришли вам пожелать

Горя никогда не знать!

Всем здоровья, солнца, счастья,

Пусть обходят вас ненастья,

Чтоб в достатке был ваш дом!

Поздравляем с Рождеством!

***

Стихи на Рождество для взрослых:

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб Вы радовались чаще,

Я сегодня Вам желаю.

С Рождеством Вас поздравляю!

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***

Стихи на Рождество христианские:

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

Христианские стихи на Рождество для детей:

В день рождения Христа

Чудеса свершаются!

Ярко светит нам звезда —

Зло все разрушается!

Соберется вся семья

В светлый праздник этот

Счастлив будешь ты, и я,

Пусть Звезда нам светит!

Самые красивые открытки с Рождеством – gif и картинки

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