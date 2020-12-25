Католическое Рождество 2020 – искренние поздравления и красивые картинки

Поздравления с католическим Рождеством – гиф и красивые картинки, пожелания на Рождество в прозе, прикольные стихи и короткие смс с Рождеством – собрал Главред.
Поздравление с Рождеством Христовым 2020 в Украине дарят дважды: сначала на православное Рождество 7 января – а теперь вот и на католическое Рождество 25 декабря.
Для друзей и знакомых выбирают короткие поздравления с католическим Рождеством, для мамы, родни и близких людей – прикольные и смешные поздравления с Рождеством подлиннее. А кто-то любит глазами – для них отлично подойдут красочные живые открытки с Рождеством – анимированные и фото. Другие предпочитают поздравлять с Рождеством своими словами – для начала вдохновившись пожеланиями с сайтов.
Поздравления с католическим Рождеством – гифки и просто красивые картинки, пожелания на Рождество в прозе, прикольные стихи и короткие смс с Рождеством Христовым – подобрал Главред на праздник 25 декабря.
Мы также уже приготовили длинные и короткие поздравления с Сочельником и Рождеством православным – картинки, гифки, поздравления с Рождеством своими словами в прозе, стихи и смс – в материале Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные.
И поздравления с Рождеством – в прозе своими словами, стихи к Рождеству, картинки и гифки на православное Рождество 2021 – в материале Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки.
Привітання з католицьким Різдвом українською мовою
Поздравления с католическим Рождеством в прозе, стихах и смс
Поздравления с Рождеством в прозе своими словами:
Поздравляю Вас с католическим Рождеством. Пусть в этот святой день ангелы спустятся на землю и подарят нам благословение на праведные дела, защитят от бед и подарят душевную гармонию! Будьте счастливы, с Рождеством!
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С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!
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Короткие поздравления с католическим Рождеством:
25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым.
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С Рождеством вас поздравляю,
Сбудутся пусть все желания,
День декабрьский оставит
Добрые воспоминания.
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В эту чудесную рождественскую ночь я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного!
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Короткое смс с Рождеством:
С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!
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Поздравления с Рождеством – стихи:
С Католическим Рождеством
Я тебя от души поздравляю!
Пусть наполнится счастьем твой дом,
Я добра тебе в праздник желаю!
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В ночь декабрьскую зимнюю войдёт
Перед самым Новым годом звонким
Свет, что наши души чудом позовёт
Голосом за яркою звездою тонким.
Нежным, тихим, ангельским теплом
Поманит с собою в путь-дорогу
Отыскать те ясли и тот самый дом,
Где Христос родился сыном Бога.
Пусть благословение в сердцах живёт.
Не покинет вера и надежда во спасение.
Рождество Христово праздником войдёт.
Да пребудет радость в вашем настроении.
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Поздравления на немецкое Рождество:
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! (Мы желаем Вам чудесного праздника Рождества и отличного старта в Новом году!)
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Besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021! (С благодатным праздником Рождества и пожеланиями здоровья и успехов в Новом 2021 году!)
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С польским Рождеством:
Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością niosących spokój i odpoczynek a na Nowy Rok spełnienia marzeń życzy! (Праздник Рождество наполнен радостью и любовью, которые несут спокойствие и отдых, а Новый Год желает, чтобы исполнялись все мечты!)
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Boże Narodzenie niech usunie wszystkie troski i otworzy marzeń gródy, niech przy najlepszym zdrowiu życie szcześciem opromienia – oto szczere są życzenia! (Рождество пускай заберет все проблемы и откроет все замки для счастья, крепкого здоровья – это искрение пожелания!)