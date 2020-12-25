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Католическое Рождество 2020 – искренние поздравления и красивые картинки

25 декабря 2020, 00:19

Поздравления с католическим Рождеством – гиф и красивые картинки, пожелания на Рождество в прозе, прикольные стихи и короткие смс с Рождеством – собрал Главред.

Поздравления с Рождеством 25 декабря - короткая проза, стихи и открытки
Поздравления с Рождеством 25 декабря - короткая проза, стихи и открытки / 1zoom.ru

Поздравление с Рождеством Христовым 2020 в Украине дарят дважды: сначала на православное Рождество 7 января – а теперь вот и на католическое Рождество 25 декабря.

Для друзей и знакомых выбирают короткие поздравления с католическим Рождеством, для мамы, родни и близких людей – прикольные и смешные поздравления с Рождеством подлиннее. А кто-то любит глазами – для них отлично подойдут красочные живые открытки с Рождеством – анимированные и фото. Другие предпочитают поздравлять с Рождеством своими словами – для начала вдохновившись пожеланиями с сайтов.

Поздравления с католическим Рождеством – гифки и просто красивые картинки, пожелания на Рождество в прозе, прикольные стихи и короткие смс с Рождеством Христовым – подобрал Главред на праздник 25 декабря.

Мы также уже приготовили длинные и короткие поздравления с Сочельником и Рождеством православным – картинки, гифки, поздравления с Рождеством своими словами в прозе, стихи и смс – в материале Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные.

И поздравления с Рождеством – в прозе своими словами, стихи к Рождеству, картинки и гифки на православное Рождество 2021 – в материале Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки.

Привітання з католицьким Різдвом українською мовою

Поздравления с католическим Рождеством в прозе, стихах и смс

Поздравления с Рождеством в прозе своими словами:

Поздравляю Вас с католическим Рождеством. Пусть в этот святой день ангелы спустятся на землю и подарят нам благословение на праведные дела, защитят от бед и подарят душевную гармонию! Будьте счастливы, с Рождеством!

***

С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

поздравления с католическим рождеством гифки

***

Короткие поздравления с католическим Рождеством:

25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым.

***

С Рождеством вас поздравляю,

Сбудутся пусть все желания,

День декабрьский оставит

Добрые воспоминания.

***

В эту чудесную рождественскую ночь я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного!

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***

Короткое смс с Рождеством:

С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!

***

Поздравления с Рождеством – стихи:

С Католическим Рождеством

Я тебя от души поздравляю!

Пусть наполнится счастьем твой дом,

Я добра тебе в праздник желаю!

***

В ночь декабрьскую зимнюю войдёт

Перед самым Новым годом звонким

Свет, что наши души чудом позовёт

Голосом за яркою звездою тонким.

Нежным, тихим, ангельским теплом

Поманит с собою в путь-дорогу

Отыскать те ясли и тот самый дом,

Где Христос родился сыном Бога.

Пусть благословение в сердцах живёт.

Не покинет вера и надежда во спасение.

Рождество Христово праздником войдёт.

Да пребудет радость в вашем настроении.

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***

Поздравления на немецкое Рождество:

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! (Мы желаем Вам чудесного праздника Рождества и отличного старта в Новом году!)

***

Besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021! (С благодатным праздником Рождества и пожеланиями здоровья и успехов в Новом 2021 году!)

***

С польским Рождеством:

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością niosących spokój i odpoczynek a na Nowy Rok spełnienia marzeń życzy! (Праздник Рождество наполнен радостью и любовью, которые несут спокойствие и отдых, а Новый Год желает, чтобы исполнялись все мечты!)

***

Boże Narodzenie niech usunie wszystkie troski i otworzy marzeń gródy, niech przy najlepszym zdrowiu życie szcześciem opromienia – oto szczere są życzenia! (Рождество пускай заберет все проблемы и откроет все замки для счастья, крепкого здоровья – это искрение пожелания!)

С Рождеством – открытки и рождественские картинки

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Сейчас вы просматриваете новость «Католическое Рождество 2020 – искренние поздравления и красивые картинки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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