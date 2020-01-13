Старый Новый год 2020 – поздравления и открытки сказочно-магические

Со Старым Новым годом – картинки и бесплатное поздравление со старым новым годом на 13 января / Фото pixabay.com

Вот почти и наступил Старый Новый год 2020 – поздравления зазвучат уже сегодня вечером, 13 января, и продолжат звучать и завтра с утра. Самое время рассылать друзьям картинки со Старым Новым годом 2020, пожелания с наступающим Старым Новым годом и гифки.

Бесплатное поздравление со Старым Новым годом в прозе, стихах и просто короткие пожелания, а также со Старым Новым годом картинки и открытки яркие и живые – в нашем сегодняшнем материале. Причем у нас можно любые открытки со Старым Новым годом скачать бесплатно: все чудные пожелания мы дарим своим читателям абсолютно безвозмездно. То есть даром.

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Поздравления со Старым Новым годом

Поздравление со Старым Новым годом в прозе:

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

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Поздравление со Старым Новым годом своими словами:

При наступлении Старого Нового года желаю незамедлительного обновления счастья, возобновления приятных знакомств, опьянения от радости и ошеломления от сбывающихся желаний. Пусть дела взлетят в гору, а здоровье будет крепко и несокрушимо!

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С наступающим Старым Новым годом:

К нам мчится Старый Новый год,

Чтоб принести всем счастья много,

Пусть только ввысь растет доход,

Желаю вам всего благого!

***

Прикольные поздравления со Старым Новым годом:

Со Старым Новым годом поздравляю,

Желаю ничего не упустить,

Припомнить все заветные желания

И рюмочку за праздник пропустить!

***

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Пусть же Старый Новый год

В гости к Вам с собой возьмет

Чуть морозца, чуть снежка

И удачи два мешка!

Со Старым Новым годом – картинки