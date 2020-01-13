Старый Новый год 2020 – поздравления и открытки сказочно-магические

Прикольные поздравления со Старым Новым годом – картинки и шуточный поздравок на Старый Новый год в прозе и стихах – подобрал Главред на праздник 13 января.
Вот почти и наступил Старый Новый год 2020 – поздравления зазвучат уже сегодня вечером, 13 января, и продолжат звучать и завтра с утра. Самое время рассылать друзьям картинки со Старым Новым годом 2020, пожелания с наступающим Старым Новым годом и гифки.
Бесплатное поздравление со Старым Новым годом в прозе, стихах и просто короткие пожелания, а также со Старым Новым годом картинки и открытки яркие и живые – в нашем сегодняшнем материале. Причем у нас можно любые открытки со Старым Новым годом скачать бесплатно: все чудные пожелания мы дарим своим читателям абсолютно безвозмездно. То есть даром.
Читайте такжеСтарый Новый год и Щедрый вечер 2020 – что нельзя делать, а что надо
Поздравления со Старым Новым годом
Поздравление со Старым Новым годом в прозе:
Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.
***
Поздравление со Старым Новым годом своими словами:
При наступлении Старого Нового года желаю незамедлительного обновления счастья, возобновления приятных знакомств, опьянения от радости и ошеломления от сбывающихся желаний. Пусть дела взлетят в гору, а здоровье будет крепко и несокрушимо!
***
С наступающим Старым Новым годом:
К нам мчится Старый Новый год,
Чтоб принести всем счастья много,
Пусть только ввысь растет доход,
Желаю вам всего благого!
***
Прикольные поздравления со Старым Новым годом:
Со Старым Новым годом поздравляю,
Желаю ничего не упустить,
Припомнить все заветные желания
И рюмочку за праздник пропустить!
***
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Пусть же Старый Новый год
В гости к Вам с собой возьмет
Чуть морозца, чуть снежка
И удачи два мешка!