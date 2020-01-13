Привітання з Старим Новим роком 2020 – картинки та тексти вишукані

Поздоровлення з Старим Новим роком на 13 січня свято підібрав Главред від усієї душі.
Красиві вітання з Старим Новим роком 2020 звучать для рідних та близьких на свято 13 січня та зранку наступного дня.
Це свято особливе, дещо дивакувате – проте наше, рідне. Відтак прикольні картинки з Старим Новим роком та зі Старим Новим роком 2020 вітання підбираються завжди ретельно та від душі.
Старий Новий рік 2020 Україна традиційно й вже звично святкує у ніч з 13 на 14 січня. Святкову вечерю цієї ночі називають ще Щедрий вечір. Одна з традицій свята – "водити козу" та співати щедрівки (дехто каже – щедривки), а зранку 14 січня прийде час посівати. Детальніше читайте у нашому матеріалі І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня.
А цього разу Главред підібрав найкращі поздоровлення з Старим Новим роком – з Старим Новим роком 2020 картинки та побажання на словах.
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Привітання з Старим Новим роком
Красиві побажання зі Старим Новим роком 2020 своїми словами:
Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня – зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень у старих і нових справах!
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Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2020 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!
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Гарні вірші для привітання з Старим Новим роком:
Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім'ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім'я,
Щоб рік, що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі,
Й в справах усіх!
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Жартівливі поздоровлення зі Старим Новим роком 2020:
Вітаю зі Старим Новим роком і хочу побажати зав'язувати з усім старим і починати все нове. Нехай в замети закопаються всі тривоги і печальки, нехай Дід Мороз втре носа усім твоїм конкурентам і подарує тобі нереально крутий поворот у житті. Бажаю в новому року не чахнути і не киснути, а завжди триматися бодрячком і свіжачком!
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Патріотичне вітання зі Старим Новим роком 2020:
Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились випивати –
Будем знову святкувати!
А мороз на вулиці – ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим роком!
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З Старим Новим роком – оригінальні смс:
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!