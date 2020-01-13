Привітання з Старим Новим роком 2020 – картинки та тексти вишукані

Вітання з Старим Новим роком 2020 – картинки зі Старим Новим роком та привітання своїми словами / 1zoom.ru

Красиві вітання з Старим Новим роком 2020 звучать для рідних та близьких на свято 13 січня та зранку наступного дня.

Це свято особливе, дещо дивакувате – проте наше, рідне. Відтак прикольні картинки з Старим Новим роком та зі Старим Новим роком 2020 вітання підбираються завжди ретельно та від душі.

Старий Новий рік 2020 Україна традиційно й вже звично святкує у ніч з 13 на 14 січня. Святкову вечерю цієї ночі називають ще Щедрий вечір. Одна з традицій свята – "водити козу" та співати щедрівки (дехто каже – щедривки), а зранку 14 січня прийде час посівати. Детальніше читайте у нашому матеріалі І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня.

А цього разу Главред підібрав найкращі поздоровлення з Старим Новим роком – з Старим Новим роком 2020 картинки та побажання на словах.

Читайте такжеСтарый Новый год 2020 – поздравления и открытки сказочно-магические

Привітання з Старим Новим роком

Красиві побажання зі Старим Новим роком 2020 своїми словами:

Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня – зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше здійсниться і додасть сили для майбутніх звершень у старих і нових справах!

***

Старий Новий рік – це час, коли потрібно проводити старі думки, старий настрій і відкрити своє серце для чогось нового! Нехай 2020 рік буде легким, яскравим і приємним, сповненим новими подіями і враженнями! Зі святом!

***

Гарні вірші для привітання з Старим Новим роком:

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім'ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім'я,

Щоб рік, що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

***

Читайте такжеГадание на Старый Новый год – как узнать про суженого и судьбу

Жартівливі поздоровлення зі Старим Новим роком 2020:

Вітаю зі Старим Новим роком і хочу побажати зав'язувати з усім старим і починати все нове. Нехай в замети закопаються всі тривоги і печальки, нехай Дід Мороз втре носа усім твоїм конкурентам і подарує тобі нереально крутий поворот у житті. Бажаю в новому року не чахнути і не киснути, а завжди триматися бодрячком і свіжачком!

***

Патріотичне вітання зі Старим Новим роком 2020:

Лиш український наш рід

Знає Старий Новий рік!

Знову стіл ми накриваєм

І гостей усіх скликаєм.

Не втомились випивати –

Будем знову святкувати!

А мороз на вулиці – ух!

Живи й міцній український дух!

Зі Старим Новим роком!

***

З Старим Новим роком – оригінальні смс:

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

Картинки з Старим Новим роком – новорічні листівки

Вітальні відео зі Старим Новим роком 2020