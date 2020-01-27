День святой Нины 2020 и День ангела Ніни – поздравления и привітання

С Днем ангела Нины – открытки и пожелания своими словами – друзья чаще всего подбирают скрупулезно, искренне желая доставить Ниночке радость.
Всего три раза в год празднуются именины Нины. Это очень мало: у некоторых имен день ангела по три раза на месяц. Причем первый в году День ангела Нины по церковному календарю – самый главный.
27 января – День Нины 2020 установленный в честь святой равноапостольной Нины. Она носит гордый титул просветительницей Грузии и символом Грузинской Православной Церкви. Как нетрудно догадаться, ее очень почитают наши друзья-грузины. Но и в Украине поздравления с Днем святой Нины многочисленным именинницам дарят охотно.
Читайте также27 января – какой сегодня праздник: с Днем Нины и День Холокоста 2020С Днем ангела Нины – открытки и пожелания своими словами – друзья чаще всего подбирают скрупулезно, искренне желая доставить Ниночке радость. Ведь по характеру она рьяная защитница, всегда придет на помощь и не раз, не два выручает знакомых в сложную минуту.
Поздравления с Днем Нины 2020 лучше подбирать прикольные – как и сама Нина, которая на протяжении всей жизни полна энергии, обожает всевозможные кружки и не прочь посмеяться. С таким нравом именинницы смешные поздравления с Днем ангелы Нины будут самое то.
День Нины 2020 – поздравления
День ангела Нины – поздравления своими словами:
Дорогая Нина! Желаю чтоб твоя заступница тебя всегда оберегала, указывала верный путь, благословляла твои мысли и дела. Чтоб никому не давала тебя в обиду, отводила подальше врагов и недоброжелателей. Пусть в твоей жизни будет много счастья, в сердце море любви, а на душе гармония и покой. С Днем святой Нины!
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Именины Нины – поздравления в прозе:
Поздравляю с Днем святой Нины! Желаю отсутствия неприятностей и проблем, светлых и радостных дней, мира, любви и понимания.
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Православное поздравление с Днем святой Нины:
Сегодня День Святой Нины,
Что крест носила от Девы Марии.
Так пусть она тебе подарит счастье
И покровительство свое в часы ненастья.
Пускай дарует Нина смех, улыбки,
Уводит от кривых дорог, ошибки.
Пусть с этим днем к тебе придет спасенье
И Божье верное благословенье.
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День Нины – поздравления короткие:
Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе Нина здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
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С Днем Нины – поздравления прикольные:
Пусть бережет Святая Нина,
Благословляет на успех,
Укроет, защитит, поможет,
Пусть отведет беду и грех.
Подарит в дом уют, достаток,
Согреет душу добротой,
Пусть каждый день твой будет ярок,
А в сердце пусть живет любовь.
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Красивое поздравление для Нины:
С Днем Нины Святой поздравляю!
Пусть счастьем блестит все вокруг.
Удачи, здоровья и мира желаю,
Приносит пусть радость работа, досуг.
Пускай небеса от беды сохраняют,
Пусть крепче становится вера твоя.
Пусть сердце любовью, конечно, пылает
И в царском покое живет пусть душа.
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Ты отмечаешь нынче, Нина,
Свой светлый праздник — именины.
Тебя от сердца поздравляю
И только лучшего желаю.
Чтоб ты не плакала — смеялась,
А все задумки исполнялись,
Чтоб ты всегда была здоровой
И к новым радостям готовой!
День ангела Ніни – привітання
Чарівная Ніно, приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
Ніночко, вітаю тебе з днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, і збудуться всі твої найсміливіші і заповітні бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди.
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ніна, найкращі привітання!
***
Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!
***
Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!