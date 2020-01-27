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День святой Нины 2020 и День ангела Ніни – поздравления и привітання

27 января 2020, 04:42

С Днем ангела Нины – открытки и пожелания своими словами – друзья чаще всего подбирают скрупулезно, искренне желая доставить Ниночке радость.

День Нины 2020 и День Ніни – открытки и поздравления с Днем ангела Нины 27 января
День Нины 2020 и День Ніни – открытки и поздравления с Днем ангела Нины 27 января / Коллаж Главреда

Всего три раза в год празднуются именины Нины. Это очень мало: у некоторых имен день ангела по три раза на месяц. Причем первый в году День ангела Нины по церковному календарю – самый главный.

27 января – День Нины 2020 установленный в честь святой равноапостольной Нины. Она носит гордый титул просветительницей Грузии и символом Грузинской Православной Церкви. Как нетрудно догадаться, ее очень почитают наши друзья-грузины. Но и в Украине поздравления с Днем святой Нины многочисленным именинницам дарят охотно.

Читайте также27 января – какой сегодня праздник: с Днем Нины и День Холокоста 2020С Днем ангела Нины – открытки и пожелания своими словами – друзья чаще всего подбирают скрупулезно, искренне желая доставить Ниночке радость. Ведь по характеру она рьяная защитница, всегда придет на помощь и не раз, не два выручает знакомых в сложную минуту.

Поздравления с Днем Нины 2020 лучше подбирать прикольные – как и сама Нина, которая на протяжении всей жизни полна энергии, обожает всевозможные кружки и не прочь посмеяться. С таким нравом именинницы смешные поздравления с Днем ангелы Нины будут самое то.

День Нины 2020 – поздравления

День ангела Нины – поздравления своими словами:

Дорогая Нина! Желаю чтоб твоя заступница тебя всегда оберегала, указывала верный путь, благословляла твои мысли и дела. Чтоб никому не давала тебя в обиду, отводила подальше врагов и недоброжелателей. Пусть в твоей жизни будет много счастья, в сердце море любви, а на душе гармония и покой. С Днем святой Нины!

***

Именины Нины – поздравления в прозе:

Поздравляю с Днем святой Нины! Желаю отсутствия неприятностей и проблем, светлых и радостных дней, мира, любви и понимания.

***

Православное поздравление с Днем святой Нины:

Сегодня День Святой Нины,

Что крест носила от Девы Марии.

Так пусть она тебе подарит счастье

И покровительство свое в часы ненастья.

Пускай дарует Нина смех, улыбки,

Уводит от кривых дорог, ошибки.

Пусть с этим днем к тебе придет спасенье

И Божье верное благословенье.

***

День Нины – поздравления короткие:

Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе Нина здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

***

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С Днем Нины – поздравления прикольные:

Пусть бережет Святая Нина,

Благословляет на успех,

Укроет, защитит, поможет,

Пусть отведет беду и грех.

Подарит в дом уют, достаток,

Согреет душу добротой,

Пусть каждый день твой будет ярок,

А в сердце пусть живет любовь.

***

Красивое поздравление для Нины:

С Днем Нины Святой поздравляю!

Пусть счастьем блестит все вокруг.

Удачи, здоровья и мира желаю,

Приносит пусть радость работа, досуг.

Пускай небеса от беды сохраняют,

Пусть крепче становится вера твоя.

Пусть сердце любовью, конечно, пылает

И в царском покое живет пусть душа.

***

Ты отмечаешь нынче, Нина,

Свой светлый праздник — именины.

Тебя от сердца поздравляю

И только лучшего желаю.

Чтоб ты не плакала — смеялась,

А все задумки исполнялись,

Чтоб ты всегда была здоровой

И к новым радостям готовой!

День ангела Ніни – привітання

Чарівная Ніно, приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Ніночко, вітаю тебе з днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, і збудуться всі твої найсміливіші і заповітні бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди.

***

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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ніна, найкращі привітання!

***

Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!

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