Что можно пожелать на 1 сентября: теплые слова, милые открытки и красивая проза

1 сентября все школьники Украины отметят День знаний и начало учебного года. В этот день принято поздравлять тех, кто причастен к школе и Главред уже подготовил красивое поздравление с 1 сентября на все случаи.
Что можно пожелать на 1 сентября - красивые стихи
Поздравляю я с Днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!
***
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
Как поздравить первоклашку с 1 сентября - искренняя проза
Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
***
В День знаний желаю, чтобы хорошее настроение не угасало, мечты сбывались, а учение давалось легко. Пусть учебный год будет наполнен незабываемыми моментами, открытиями и грандиозными успехами.
Красивое поздравление с 1 сентября - уникальные открытки на день знаний.
Иногда вместо всяких слов хочется подарить человеку открытку. На этот случай Главред подготовил открытки с Днем знаний и 1 сентября.
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