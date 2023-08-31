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Что можно пожелать на 1 сентября: теплые слова, милые открытки и красивая проза

Елизавета Бельмас
31 августа 2023, 18:03 обновлено 31 августа, 18:37
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Главред расскажет, как поздравить первоклашку с 1 сентября и какие слова можно написать в открытке.
Что можно пожелать на 1 сентября
Что можно пожелать на 1 сентября / коллаж: главред, фото: Главред, pexels

1 сентября все школьники Украины отметят День знаний и начало учебного года. В этот день принято поздравлять тех, кто причастен к школе и Главред уже подготовил красивое поздравление с 1 сентября на все случаи.

Что можно пожелать на 1 сентября - красивые стихи

Поздравляю я с Днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!

***

видео дня

Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!

Как поздравить первоклашку с 1 сентября - искренняя проза

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
***

В День знаний желаю, чтобы хорошее настроение не угасало, мечты сбывались, а учение давалось легко. Пусть учебный год будет наполнен незабываемыми моментами, открытиями и грандиозными успехами.

Красивое поздравление с 1 сентября - уникальные открытки на день знаний.

Иногда вместо всяких слов хочется подарить человеку открытку. На этот случай Главред подготовил открытки с Днем знаний и 1 сентября.

Поздравление с 1 сентября
Поздравление с 1 сентября / фото: Главред
Открытки с 1 сентября прикольные
Открытки с 1 сентября прикольные / фото: Главред
Картинки 1 сентября школа
Картинки 1 сентября школа / фото: Главред

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