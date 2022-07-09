День рыбака 2022 – поздравления с огоньком, картинки и открытки любителям и профессионалам

С днем рыбака - прикольные поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.
День рыбака 2022 в Украине профессионалы и любители, работники рыбного хозяйства и просто те, для кого рыбалка хобби для души отмечают каждое второй воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 10 июля.
О том, какие профессиональные и международные праздники отметить в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.
День рыбака был учрежден как профессиональный праздник в 1995 году, указом президента Леонида Кучмы. Этот день призван напомнить о важном вкладе работников рыболовной отрасли в экономику государства. В день рыбака поздравления в прозе и стихах, прикольные картинки и открытки поднимут настроение всем причастным. Это отличный повод взять удочку и хорошо расслабиться за любимым занятием в кругу тех, кто разделяет это увлечение.
С днем рыбака – картинки, поздравления и открытки
Пусть улов всегда будет крупным, удача и везение — непромокаемыми, а удочка клюёт по каждому зову! Желаю отличного самочувствия, большого энтузиазма и только ясной погоды. Живи так, чтобы не было повода для уныния и огорчений, оставайся в тонусе и обязательно поймай свою золотую рыбку, которая исполнит любое желание.
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С Днём рыбака. Желаю, чтобы рыбка сама плыла к тебе в руки, чтобы каждый твой улов был крупным и трофейным, чтобы каждая минута рыбалки доставляла тебе удовольствие и радость. Желаю крепкого здоровья рыбаку, желаю не выть белугой, а плавать по морю жизни весёлой ставридкой!
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Желаю поймать тебе огромную гору счастья, чтобы на всю жизнь хватило. Пусть улов будет такой, чтобы сердце замерло от радости. Желаю, чтобы всегда клевало, а домой приносил много рыбы и радовал близких.
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Поздравляем с прекрасным праздником человека, увлечённого рыбалкой, хотим пожелать успешной ловли, отличного отдыха и общения на природе, удачи, компании единомышленников и массу приятных впечатлений.
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Для кого-то рыбалка — работа,
Кто-то хобби имеет такое.
Но сегодня мы всех поздравляем,
Хоть на суше рыбак наш, хоть в море.
Вам желаем такого улова,
О котором мечтали всегда.
И здоровья, и счастья большого,
И судьба чтобы вас берегла.
А еще пожелаем погоды:
Чтоб спокойная гладь на воде,
Света солнечного с небосвода,
И удачи всегда и везде.
***
С Днем рыбака вас поздравляем!
Улова крупного желаем.
Пусть леска никогда не рвется,
А рыба пусть о лодку бьется.
Пусть щука будет только крупной,
А ветер будет лишь попутным.
Желаем снасти прочной вечно,
Чтоб жить рыбалкой бесконечно.
***
Пусть ловится рыбка любая:
И маленькая, и большая!
Будь отличным всегда рыбаком,
Прогрессируя с каждым деньком!
Пусть тебе всегда все удается,
На крючок пускай рыбка клюется,
А тем более в День рыбака
Пусть рыбалка будет легка!
***
Тебя поздравляем с днём рыбака!
Желаем тебе, рыболов,
Чтоб каждое озеро, пруд и река
Отличный давали улов.
Чтоб каждая рыбка была золотой,
Мечты исполняя твои.
Пусть счастье накроет тебя с головой.
Удачи, здоровья, любви!
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