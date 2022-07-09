День рыбака 2022 – поздравления с огоньком, картинки и открытки любителям и профессионалам

День рыбака в Украине 2022 / canstockphoto

День рыбака 2022 в Украине профессионалы и любители, работники рыбного хозяйства и просто те, для кого рыбалка хобби для души отмечают каждое второй воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 10 июля.

О том, какие профессиональные и международные праздники отметить в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

День рыбака был учрежден как профессиональный праздник в 1995 году, указом президента Леонида Кучмы. Этот день призван напомнить о важном вкладе работников рыболовной отрасли в экономику государства. В день рыбака поздравления в прозе и стихах, прикольные картинки и открытки поднимут настроение всем причастным. Это отличный повод взять удочку и хорошо расслабиться за любимым занятием в кругу тех, кто разделяет это увлечение.

С днем рыбака – картинки, поздравления и открытки

Пусть улов всегда будет крупным, удача и везение — непромокаемыми, а удочка клюёт по каждому зову! Желаю отличного самочувствия, большого энтузиазма и только ясной погоды. Живи так, чтобы не было повода для уныния и огорчений, оставайся в тонусе и обязательно поймай свою золотую рыбку, которая исполнит любое желание.

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С Днём рыбака. Желаю, чтобы рыбка сама плыла к тебе в руки, чтобы каждый твой улов был крупным и трофейным, чтобы каждая минута рыбалки доставляла тебе удовольствие и радость. Желаю крепкого здоровья рыбаку, желаю не выть белугой, а плавать по морю жизни весёлой ставридкой!

С днем рыбака картинки

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Желаю поймать тебе огромную гору счастья, чтобы на всю жизнь хватило. Пусть улов будет такой, чтобы сердце замерло от радости. Желаю, чтобы всегда клевало, а домой приносил много рыбы и радовал близких.

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Поздравляем с прекрасным праздником человека, увлечённого рыбалкой, хотим пожелать успешной ловли, отличного отдыха и общения на природе, удачи, компании единомышленников и массу приятных впечатлений.

С днем рыбака картинки прикольные

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Для кого-то рыбалка — работа,

Кто-то хобби имеет такое.

Но сегодня мы всех поздравляем,

Хоть на суше рыбак наш, хоть в море.

Вам желаем такого улова,

О котором мечтали всегда.

И здоровья, и счастья большого,

И судьба чтобы вас берегла.

А еще пожелаем погоды:

Чтоб спокойная гладь на воде,

Света солнечного с небосвода,

И удачи всегда и везде.

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С Днем рыбака вас поздравляем!

Улова крупного желаем.

Пусть леска никогда не рвется,

А рыба пусть о лодку бьется.

Пусть щука будет только крупной,

А ветер будет лишь попутным.

Желаем снасти прочной вечно,

Чтоб жить рыбалкой бесконечно.

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Пусть ловится рыбка любая:

И маленькая, и большая!

Будь отличным всегда рыбаком,

Прогрессируя с каждым деньком!

Пусть тебе всегда все удается,

На крючок пускай рыбка клюется,

А тем более в День рыбака

Пусть рыбалка будет легка!

С днем рыбака приколы

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Тебя поздравляем с днём рыбака!

Желаем тебе, рыболов,

Чтоб каждое озеро, пруд и река

Отличный давали улов.

Чтоб каждая рыбка была золотой,

Мечты исполняя твои.

Пусть счастье накроет тебя с головой.

Удачи, здоровья, любви!

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День рыбака 2022 Украина

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