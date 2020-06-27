С Днем рыбака – наваристые поздравления и прикольные открытки

С Днем рыбака поздравления в Украине дарят дважды – на Всемирный день рыбака 27 июня и во второе воскресенье июля (то есть поздравления с профессиональным праздником Днем рыбака Украины в 2020 году дарить будем 12 июля).
В этот день можно смело дарить любимому рыболову спиннинг, крючки и прочие приблуды для рыбалки – и не забывать про поздравления рыбаку с юмором – в картинках или своими словами.
Поздравления с Днем рыбака – в прозе своими словами, прикольные в стихах, короткие в смс, клевые картинки и живые открытки, а также календарь рыбака 2020 – собрал Главред в материале к сегодняшнему празднику.
Читайте такжеДень рыбака 2020: какой сегодня праздник 27 июня и как поздравлятьВот, к слову, чтобы рыболов не пропускал удачный клёв – предлагаем скачать календарь рыбака на 2020 год:
Поздравления с Днем рыбака в прозе, стихах и смс
Желаю в день рыбака — пусть в порядке будут снасти! Пусть отличным будет настроение! Пусть всегда будет щедрый улов! Поздравляю!
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Пусть, как в сказке, в синем море
В невод рыбка попадет,
И исполнит все желания,
Счастье, радость принесет!
В этот день я поздравляю
Тебя с праздником, рыбак!
Будет пусть всегда удача!
И по жизни только так!
***
Поздравляем с днем рыбака! Пусть ваша удочка никогда не ломается, а сети — никогда не рвутся. Пусть весла хорошо гребут, а лодка плывет бесшумно. Желаем вам отличных рыбных мест, хорошей наживки, замечательного клева, большого улова, хорошей компании и вкусной, ароматной ухи!
***
Ловись рыбка, но только большая,
Чтобы ноша была нелегка,
От души я тебя поздравляю
С этим радостным Днем рыбака!
Желаю чудесной погоды,
Дней безветренных, теплых ночей,
Чтоб всегда был улов превосходным,
В руки рыбка плыла пожирней!
***
Желаю тебе в день рыбака удачи, как на рыбалке, так и по жизни, пусть с погодой, настроением, возможностями и клевом всегда везет!
***
Настоящий рыбак ничего не боится
И под утро ему совершенно не спится,
Он спешит порыбачить скорей у пруда,
Знает он, что нет рыбы в ведре без труда!
Поздравляю я с днем рыболова
И желаю большого улова!
И еще пусть во время рыбалки
Попадет к тебе в сети русалка!
***
Желаю, чтобы ваши снасти всегда приносили щедрый улов! Успеха, счастья, крепкого здоровья и только добрых вестей!
***
Желаю, чтобы рыба вас любила,
Дружбу с удочкой водила,
Чтобы был улов огромным,
Крупным, сказочным, нескромным!