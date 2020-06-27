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С Днем рыбака – наваристые поздравления и прикольные открытки

Поздравления с Днем рыбака – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, картинки и живые открытки, а также календарь рыбака 2020 – собрал Главред.

27 июня 2020, 06:17
День рыбака - чудные поздравления с Днем рыбака, календарь рыбака 2020
День рыбака - чудные поздравления с Днем рыбака, календарь рыбака 2020

С Днем рыбака поздравления в Украине дарят дважды – на Всемирный день рыбака 27 июня и во второе воскресенье июля (то есть поздравления с профессиональным праздником Днем рыбака Украины в 2020 году дарить будем 12 июля).

В этот день можно смело дарить любимому рыболову спиннинг, крючки и прочие приблуды для рыбалки – и не забывать про поздравления рыбаку с юмором – в картинках или своими словами.

Поздравления с Днем рыбака – в прозе своими словами, прикольные в стихах, короткие в смс, клевые картинки и живые открытки, а также календарь рыбака 2020 – собрал Главред в материале к сегодняшнему празднику.

Читайте такжеДень рыбака 2020: какой сегодня праздник 27 июня и как поздравлятьВот, к слову, чтобы рыболов не пропускал удачный клёв – предлагаем скачать календарь рыбака на 2020 год:

скачать календарь рыбака 2020 бесплатно

Поздравления с Днем рыбака в прозе, стихах и смс

Желаю в день рыбака — пусть в порядке будут снасти! Пусть отличным будет настроение! Пусть всегда будет щедрый улов! Поздравляю!

***

Пусть, как в сказке, в синем море

В невод рыбка попадет,

И исполнит все желания,

Счастье, радость принесет!

В этот день я поздравляю

Тебя с праздником, рыбак!

Будет пусть всегда удача!

И по жизни только так!

День рыбака - картинки, гифки, анимации, анимашки

***

Поздравляем с днем рыбака! Пусть ваша удочка никогда не ломается, а сети — никогда не рвутся. Пусть весла хорошо гребут, а лодка плывет бесшумно. Желаем вам отличных рыбных мест, хорошей наживки, замечательного клева, большого улова, хорошей компании и вкусной, ароматной ухи!

***

Ловись рыбка, но только большая,

Чтобы ноша была нелегка,

От души я тебя поздравляю

С этим радостным Днем рыбака!

Желаю чудесной погоды,

Дней безветренных, теплых ночей,

Чтоб всегда был улов превосходным,

В руки рыбка плыла пожирней!

***

Желаю тебе в день рыбака удачи, как на рыбалке, так и по жизни, пусть с погодой, настроением, возможностями и клевом всегда везет!

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***

Настоящий рыбак ничего не боится

И под утро ему совершенно не спится,

Он спешит порыбачить скорей у пруда,

Знает он, что нет рыбы в ведре без труда!

Поздравляю я с днем рыболова

И желаю большого улова!

И еще пусть во время рыбалки

Попадет к тебе в сети русалка!

***

Желаю, чтобы ваши снасти всегда приносили щедрый улов! Успеха, счастья, крепкого здоровья и только добрых вестей!

***

Желаю, чтобы рыба вас любила,

Дружбу с удочкой водила,

Чтобы был улов огромным,

Крупным, сказочным, нескромным!

Открытки с Днем рыбака – картинки прикольные

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