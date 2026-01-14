Кратко:
В террористической России стало известно о смерти актера и режиссера Игоря Золотовицкого.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, на момент смерти Золотивицкому было 64 года.
Пропагандисты отмечают, что Золотовицкий преподавал и занимал должность ректора школы-студии МХАТ. На счету Золотовицкого десятки работ в кино и сериалах. Самые известные проекты с его участием — "Сердце капитана Немова", "Ландыш Серебристый", "Самая красивая", "Каменская" и многие другие.
В последние месяцы жизни Игорь Золотовицкий боролся с онкологическим заболеванием. Именно онкологию и называют причиной смерти. Известно, что умер актер в больнице.
Золотовицкий о войне
О позиции Игоря Золотовицкого относительно войны в Украине ничего не известно. Также он не был включен в базу преступников "Миротворец".
О персоне: Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий - российский актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр, известный многолетней работой в Московском художественном театре имени А. П. Чехова и активной деятельностью в сфере театрального образования. В кино и на телевидении Золотовицкий снимался реже, чем играл в театре, однако его экранные работы запомнились зрителям.
