Игорю Золотовицкому было 64 года на момент смерти. Он скончался в больнице.

Умер российский актер Игорь Золотовицкий / Коллаж Главред, фото Википедия

В террористической России стало известно о смерти актера и режиссера Игоря Золотовицкого.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, на момент смерти Золотивицкому было 64 года.

Пропагандисты отмечают, что Золотовицкий преподавал и занимал должность ректора школы-студии МХАТ. На счету Золотовицкого десятки работ в кино и сериалах. Самые известные проекты с его участием — "Сердце капитана Немова", "Ландыш Серебристый", "Самая красивая", "Каменская" и многие другие.

В последние месяцы жизни Игорь Золотовицкий боролся с онкологическим заболеванием. Именно онкологию и называют причиной смерти. Известно, что умер актер в больнице.

Золотовицкий о войне

О позиции Игоря Золотовицкого относительно войны в Украине ничего не известно. Также он не был включен в базу преступников "Миротворец".

О персоне: Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий - российский актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр, известный многолетней работой в Московском художественном театре имени А. П. Чехова и активной деятельностью в сфере театрального образования. В кино и на телевидении Золотовицкий снимался реже, чем играл в театре, однако его экранные работы запомнились зрителям.

