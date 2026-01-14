Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала

Собчак публично оскорбила своего мужа-режиссера Константина Богомолова.

https://glavred.info/starnews/sobchak-publichno-unizila-svoego-muzha-10732130.html Ссылка скопирована

Ксения Собчак оскорбила мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Собчак

Кратко:

Что сделала Ксения Собчак

Как она оскорбила своего супруга

Российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, публично оскорбила своего мужа Константина Богомолова.

Об этом стало известно благодаря странице путинистки в Instagram. Там Собчак, которая отдыхает не в террористической России, а в Таиланде, показала, как отдыхает со своим мужем и общается с ним.

видео дня

Пара сидит в бассейне, и Собчак просит своего мужа вернуть ей телефон. Когда тот не сдается, Собчак тычет ему определенный жест, символизирующий мужской орган.

Собчак унизила мужа / Скриншот Instagram/ksobchak

"Тон, которым я прошу вернуть мужа телефон - бесценен", - подписала свое "любящее" фото журналистка.

Позиция Собчак о войне

Собчак делает довольно громкие заявления, критикует власть, берет интервью у знаменитостей, не поддерживающих войну. С другой стороны, журналистка пытается логически объяснять поступки путина и верит в "хороших русских". Ксению часто относят к агентам Кремля под видом либеральной оппозиционерки, завуалировано продвигающей пропагандистские нарративы.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что в террористической России стало известно о смерти актера и режиссера Игоря Золотовицкого.

Ранее также стало известно, что российская юмористка и бывшая жена клоуна-путиниста Евгения Петросяна Елена Степаненко почти восемь лет восстанавливалась после позорного развода - от нее комик ушел к Татьяне Брухуновой, которая моложе него в два раза. Сейчас, по слухам и Степаненко нашла себе "мальчика-игрушку".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ксения Собчак Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред