Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала

Российская ведущая Ксения Собчак, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, публично оскорбила своего мужа Константина Богомолова.
Об этом стало известно благодаря странице путинистки в Instagram. Там Собчак, которая отдыхает не в террористической России, а в Таиланде, показала, как отдыхает со своим мужем и общается с ним.
Пара сидит в бассейне, и Собчак просит своего мужа вернуть ей телефон. Когда тот не сдается, Собчак тычет ему определенный жест, символизирующий мужской орган.
"Тон, которым я прошу вернуть мужа телефон - бесценен", - подписала свое "любящее" фото журналистка.
Позиция Собчак о войне
Собчак делает довольно громкие заявления, критикует власть, берет интервью у знаменитостей, не поддерживающих войну. С другой стороны, журналистка пытается логически объяснять поступки путина и верит в "хороших русских". Ксению часто относят к агентам Кремля под видом либеральной оппозиционерки, завуалировано продвигающей пропагандистские нарративы.
О персоне: Ксения Собчак
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
