Угроза отключения электроэнергии и взрывы: Россия массированно атакует Кривой Рог

В ночь на 14 января Кривой Рог подвергся массированной атаке со стороны российских войск, сообщили Воздушные силы Украины.

По данным ведомства, ударные беспилотники, находившиеся на территории Днепропетровской области, двигались в направлении Зеленодольска и Кривого Рога с востока. Россияне применили дроны типа "Шахед" для поражения объектов критической инфраструктуры почти в полночь.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что пострадавших среди населения нет. Последствия ударов уже начали восстанавливать, однако впоследствии он сообщил о повторных взрывах в городе.

Председатель Совета обороны Кривого Рога призвал жителей сделать запасы воды и зарядить мобильные устройства на случай перебоев с электроснабжением.

"Город находится под массированной атакой ударных дронов, враг снова нацелился на важные объекты инфраструктуры", — подчеркнул Вилкул.

По его словам, в результате обстрела произошло аварийное отключение электроснабжения для более 45 тысяч абонентов, а также прекращено теплоснабжение более чем в 700 домах, которые получали тепло от нескольких котельных.

Малые котельные переведены на работу от генераторов. В то же время Вилкул отметил, что котельные напряжением 6 киловольт не могут быть обеспечены генераторами. Насосные станции "Горводоканала" также работают от резервного питания — водоснабжение сохранено, однако давление в системе будет понижено.

Из-за последствий атаки утром не будет курсировать скоростной трамвай. В городе уже работает штаб по ликвидации последствий обстрела.

