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С днем Вооруженных сил Украины: стихи, проза и картинки с поздравлениями бесстрашным воинам

6 декабря 2022, 06:30
Поздравления с днем Вооруженных сил Украины - яркие стихи и невероятные слова благодарности защитникам.
ВСУ
День Вооруженных сил Украины - искренние поздравления защитникам / 14 ОМБр Романа Великого, 93-я омбре Холодный Яр

6 декабря празднуется День Вооруженных сил Украины. На сегодня ВСУ на самом деле стали надежным и несокрушимым щитом, который спасает украинское государство.

В кровавых боях против превосходящих сил врага ВСУ ежедневно доказывают, что захватчикам никогда не удастся их победить и покорить. Потому что украинская армия имеет главное преимущество - несокрушимость духа и всепобеждающую волю к освобождению и победе.

С честью выдержав первые волны коварного удара захватчиков, ВСУ смогли переломить ход войны в свою пользу и за последние месяцы освободили тысячи километров священной украинской земли, а также ловко теснят врага как в воздухе, так и на море.

И принимая заслуженные поздравления с Днем украинской армии, ВСУ слышат ценнейшие слова уважения и благодарности от жителей освобожденных деревень, городков и областных центров, жители которых называют украинское войско Армией освободителей.

Поздравление с днем Вооруженных сил Украины

Уважаемые военнослужащие, защитники Украины!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником ─ Днем Вооруженных сил Украины! Вы мужественно и возвращаете украинцам мир и спокойствие. Славных украинских воинов вдохновляют величественные подвиги предков - от войска Святослава до запорожских казаков и мужественных бойцов УНР. Спасибо за доблестную службу всем военнослужащим, ветеранам, воинам запаса, их отцам и матерям.

Желаю нашим защитникам только победы, крепкого здоровья, военного нрава, а их семьям – героев, которые всегда возвращаются домой.

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В День Вооруженных сил Украины искренне поздравляю всех военнослужащих - защитников украинского государства, а также ветеранов.

ВСУ уже стали примером для многих армий мира и доказали всем – это элитные подразделения сильных, отважных, мужественных защитников, которые до последнего вздоха готовы защищать каждый клочок родной земли.

Примите самые искренние слова поздравления по случаю Дня Вооруженных сил Украины! Желаю Вам неиссякаемых сил, нескончаемой энергии, мужества и отваги в святом деле освобождения Родины.

*****

Дорогие военнослужащие и ветераны Вооруженных сил Украины! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником.

Вы стали достойными потомками исторического наследия украинского казачества, героев освободительных боев и победителей фашизма. Слава украинских воинов-освободителей на сегодня звучит по всему миру. Ваше мужество и профессионализм, военная хитрость и отвага покрыли вас негаснущей славой и благодарностью простых украинцев.

Вооруженные силы Украины стали несокрушимым гарантом целостности и независимости нашей страны. Искренне желаю вам мира и спокойствия, дальнейших успехов в совершенствовании боевого мастерства, согласия, добра, достатка вашим родным и близким. Возвращайтесь домой без потерь и только с Победой!

*****

Искренне поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины!

Украинские армия это настоящие герои - несокрушимые и непокоренные бойцы, патриоты, которые стали примером для многих по всему миру. Вы каждый день демонстрируете мужество, доблесть, силу духа, волю и неистребимое желание победить врага.

На ВСУ возлагают свои надежды миллионы украинцев, мечтающих о мире и процветании страны. Верю, что ВСУ и в дальнейшем станут крепким гарантом неприкосновенности и независимости государства от любого захватчика.

В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за нашу благословенную украинскую землю. Вечная им слава!

Со святой молитвой на устах в этот день желаю мужества, сохранения воинских традиций и главной Победы, которую вы подарите для миллионов украинцев.

День ВСУ: поздравления в стихах

З Днем Збройних сил! Хай квітне Україна!

Під захистом щоденним і надійним,

Пишається своїм хай кожним сином,

Хай небо завжди буде чистим, мрійним.

*****

З Днем Збройних сил України вітаю!

Міці, відваги, миру бажаю,

Війни закінчаться всі хай скоріше,

Хай запанує у світі скрізь тиша.

*****

Ви надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків,

Пращурів висока непокора,

У серцях сміливих вояків!

*****

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

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