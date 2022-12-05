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Контрнаступление зимой откроет для ВСУ "окно возможностей" для успеха - ISW

5 декабря 2022, 07:21

Способность Украины сохранить военную инициативу зависит от продолжения украинскими войсками контрнаступательных операций зимой 2022-2023 годов.

ВСУ, война, украинские военные
Сезон осенней грязи в ноябре затруднил маневренную войну / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

В конце декабря по мере приближения сильных морозов Вооруженные силы Украины могу воспользоваться погодными условиями и продолжить контрнаступательные операции. При этом способность Украины сохранить военную инициативу и динамику оперативных успехов зависит от того, будут ли ВСУ продолжать последовательные операции этой зимой.

Об этом говорится в отчете, опубликованном аналитиками Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна - это кошмарный сезон. В частности, сезон осенней грязи в ноябре затруднил маневренную войну. Тем не менее Украина и РФ продолжали агрессивные наступательные операции.

По мнению аналитиков, разведка США ошиблась в своем прогнозе, в котором говорится, что весной будут лучше условия, чтобы продолжить операции.

Аналитики также отмечают, что последовательные операции являются ключевой частью плана украинской кампании.

"Серия последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования ВСУ и знание сильных сторон советского оперативного искусства", - считают эксперты.

Замысел украинской кампании разработан так, чтобы серией последовательных операций лишить Россию инициативы, нанести поражение ее военным и освободить больше территории.

"Погодные условия зимой 2023 года, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневренные боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами", - говорится в отчете ISW.

Как сообщал Главред, 4 декабря представитель Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что ситуация на поле боя в Луганской области сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины диктуют инициативу. В районе некоторых населенных пунктов войска России пытаются атаковать, после чего несут большие потери и отступают. Уничтожается вражеская логистика.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что военные подразделения захватчиков России, которые сбежали с правого берега на левобережье Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно, а ВСУ все равно освободят левый берег. Они продолжают терроризировать украинцев и пытаются вербовать их на сотрудничество.

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