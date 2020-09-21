Красивые поздравления с Рождеством Богородицы – в прозе, стихах и картинках

Рождество Пресвятой Богородицы - поздравления с Рождеством Богородицы и открытки

Великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября. Это праздник надежды и воздаяния за веру. Поздравления с Рождеством Богородицы принимают все православные.

Ранее мы уже писали о том, что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы – как празднуют этот день, какие приметы и традиции соблюдают – в материале Рождество Пресвятой Богородицы 2020 – когда и как праздновать.

На этот раз мы подобрали лучшие прикольные и православные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы – в прозе своими словами, в стихах и короткие смс, картинки и живые анимационные открытки (гифки).

Привітання з Різдвом Богородиці українською мовою

С Рождеством Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе, стихах и смс

От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

***

С Рождеством Богородицы поздравлю,

Пожелания свои я вам направлю.

Пожелаю жить с любовью к Богу,

Чтоб благородною была дорога.

В молитвах благодать просите,

И помощи Всевышнего тогда вы ждите.

Я всем желаю постоянно только мира,

Чтоб не посещала вас никогда стихия.

***

В день Рождества Пресвятой Богородицы я хочу направить на путь истинный всех грешников и всех тех, кто когда-то оступился, но осознал свою вину и искренне раскаялся. Дорогие мои, верьте в Бога нашего, и он никогда не оставит вас даже в страшных муках. Верьте, и он обязательно поможет вам.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

От сердца и от души,

Пускай счастье в жизни удвоится,

И пусть будет больше любви,

А ещё пусть мечты и желания,

Воплотятся в жизнь наяву,

И учти эти все пожелания,

Очень искренне в праздник дарю!

***

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы я хочу пожелать тебе мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес.

***

Рождество мы Богородицы встречаем,

Славный день торжественно венчаем.

И желаем вам мы счастья бесконечного,

Радости, успеха постоянного и вечного.

Пример с Богородицы Марии вы берите,

Любовь в душе вы к Богу берегите.

***

В прекрасный день Рождества Пресвятой Богородицы хочу поздравить всех истинных христиан. Пусть в ваших душах всегда горит огонь надежды на светлое и праведное будущее. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.

***

С Рождеством Богородицы! Пусть ваши дома всегда озаряются светом, и Богородица всегда помогает вам найти правильный путь к своему счастью.

***

Рождество Пресвятой Богородицы

Нам подарит мир на всей земле.

Будут красны девицы и молодцы

Радоваться счастью этому в душе.

***

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Открытки с Рождеством Богородицы – картинки