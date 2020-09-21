Красивые поздравления с Рождеством Богородицы – в прозе, стихах и картинках

Лучшие прикольные и православные поздравления с Рождеством Богородицы – в прозе своими словами, в стихах и короткие смс, картинки и гифки – подобрал Главред.
Великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября. Это праздник надежды и воздаяния за веру. Поздравления с Рождеством Богородицы принимают все православные.
Ранее мы уже писали о том, что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы – как празднуют этот день, какие приметы и традиции соблюдают – в материале Рождество Пресвятой Богородицы 2020 – когда и как праздновать.
На этот раз мы подобрали лучшие прикольные и православные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы – в прозе своими словами, в стихах и короткие смс, картинки и живые анимационные открытки (гифки).
Привітання з Різдвом Богородиці українською мовою
С Рождеством Пресвятой Богородицы – поздравления в прозе, стихах и смс
От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!
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С Рождеством Богородицы поздравлю,
Пожелания свои я вам направлю.
Пожелаю жить с любовью к Богу,
Чтоб благородною была дорога.
В молитвах благодать просите,
И помощи Всевышнего тогда вы ждите.
Я всем желаю постоянно только мира,
Чтоб не посещала вас никогда стихия.
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В день Рождества Пресвятой Богородицы я хочу направить на путь истинный всех грешников и всех тех, кто когда-то оступился, но осознал свою вину и искренне раскаялся. Дорогие мои, верьте в Бога нашего, и он никогда не оставит вас даже в страшных муках. Верьте, и он обязательно поможет вам.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы,
От сердца и от души,
Пускай счастье в жизни удвоится,
И пусть будет больше любви,
А ещё пусть мечты и желания,
Воплотятся в жизнь наяву,
И учти эти все пожелания,
Очень искренне в праздник дарю!
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В праздник Рождества Пресвятой Богородицы я хочу пожелать тебе мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес.
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Рождество мы Богородицы встречаем,
Славный день торжественно венчаем.
И желаем вам мы счастья бесконечного,
Радости, успеха постоянного и вечного.
Пример с Богородицы Марии вы берите,
Любовь в душе вы к Богу берегите.
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В прекрасный день Рождества Пресвятой Богородицы хочу поздравить всех истинных христиан. Пусть в ваших душах всегда горит огонь надежды на светлое и праведное будущее. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
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С Рождеством Богородицы! Пусть ваши дома всегда озаряются светом, и Богородица всегда помогает вам найти правильный путь к своему счастью.
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Рождество Пресвятой Богородицы
Нам подарит мир на всей земле.
Будут красны девицы и молодцы
Радоваться счастью этому в душе.
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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!