Международный день спасибо 2023: теплые поздравления в стихах и прозе

Поблагодарить окружающих и показать свою вежливость можно в Международный день спасибо. Этот необычный праздник отмечается по всему миру. Он появился, как способ борьбы с бескультурным и грубым общением.
Почему важен День спасибо
Международный день спасибо появился благодаря инициативе ООН и ЮНЕСКО. Эти международные организации хотели напомнить людям, как важно выражать благодарность, быть добрыми и отзывчивыми. Благодаря усилиям Международный день спасибо стали отмечать ежегодно 11 января.
День спасибо: история праздника
Как это ни странно, но привычка благодарить появилась только в начале 20 столетия. Впервые слово "спасибо" появилось в разговорном словаре Франции в 16 веке, но и тогда люди не часто его использовали.
Существует версия появления слова "спасибо" религиозной направленности. В данном случае исследователи считают, что термин появился от укороченного словосочетания "Спаси Бог". Также есть версия и о том, что священнослужитель Аввакум пытался ввести в обиход это пожелание спасения души.
Параллельно со "спасибо" в православии многие столетия активно использовалось фраза "благо дарю", которое превратилось в "благодарю".
День спасибо: как правильно благодарить
Отметить Всемирный день спасибо 2023 можно довольно просто – сказав слова благодарности всем, кто пришел на помощь в трудный момент, поддержал, помог и даже просто за дружбу, любовь.
Считается, что высказанные слова благодарности воспринимаются организмом человека, как приятные поглаживания и поцелуи матери. Искренне сказанное спасибо вызывает теплые чувства, радость и эмоциональный подъем. Такая гамма чувств возникает, как у того. Кто высказывает благодарность, так и у тех, кто получает ее.
Чтобы достичь максимального результат нужно смотреть человеку прямо в глаза, чтобы персонифицировать высказываемую благодарность. Также важен и тон, которым говорится благодарность. Позитивный настрой и улыбка помогут донести до собеседника эмоции.
Современное общество все чаще забывает о благодарности, все больше людей не считают нужным говорить "волшебные" слова за оказанные им услуги или помощь. Чтобы изменить ситуацию, напомнить о важности таких слов, о правилах этикета и был задуман Международный день спасибо.
День спасибо: поздравления в стихах и прозе, открытки
Давайте скажемо всім "дякую",
За теплоту, турботу та добро.
Всім тим, хто дарує нам посмішку,
І з ким нам просто та легко.
Ви подяку свою висловлюйте,
Сказати не бійтесь добрих слів.
І близьким Ви хорошого бажайте,
Щоб кожен був здоровим з них.
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Давайте скажем мы спасибо
За теплоту, заботу и добро
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
Тем, с кем нам просто и легко.
Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов
И близким лучшего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.
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У Міжнародний день "дякую"
Дякуйте будь-кому,
І подякою нехай вашою
Буде день розфарбований.
Ви на "дякую" не скупіться,
З друзями щедро поділіться,
Адже всім і кожному на світі
Слова приємно чути ці!
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В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку "спасибо", и нет ничего ценнее этих семи букв. В Международный день "спасибо" хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!
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С международным днем "спасибо"! Пусть это слово всегда будет звучать даже казалось бы, за каждую мелочь. "Спасибо" греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.
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В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.