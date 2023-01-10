Международный день спасибо 2023: теплые поздравления в стихах и прозе

Расскажем, как правильно сказать спасибо за все хорошее и сделать мир теплее.

День спасибо 2023 / ua.depositphotos.com

Поблагодарить окружающих и показать свою вежливость можно в Международный день спасибо. Этот необычный праздник отмечается по всему миру. Он появился, как способ борьбы с бескультурным и грубым общением.

Почему важен День спасибо

Международный день спасибо появился благодаря инициативе ООН и ЮНЕСКО. Эти международные организации хотели напомнить людям, как важно выражать благодарность, быть добрыми и отзывчивыми. Благодаря усилиям Международный день спасибо стали отмечать ежегодно 11 января.

День спасибо: история праздника

Как это ни странно, но привычка благодарить появилась только в начале 20 столетия. Впервые слово "спасибо" появилось в разговорном словаре Франции в 16 веке, но и тогда люди не часто его использовали.

Существует версия появления слова "спасибо" религиозной направленности. В данном случае исследователи считают, что термин появился от укороченного словосочетания "Спаси Бог". Также есть версия и о том, что священнослужитель Аввакум пытался ввести в обиход это пожелание спасения души.

Параллельно со "спасибо" в православии многие столетия активно использовалось фраза "благо дарю", которое превратилось в "благодарю".

День спасибо: как правильно благодарить

Отметить Всемирный день спасибо 2023 можно довольно просто – сказав слова благодарности всем, кто пришел на помощь в трудный момент, поддержал, помог и даже просто за дружбу, любовь.

Считается, что высказанные слова благодарности воспринимаются организмом человека, как приятные поглаживания и поцелуи матери. Искренне сказанное спасибо вызывает теплые чувства, радость и эмоциональный подъем. Такая гамма чувств возникает, как у того. Кто высказывает благодарность, так и у тех, кто получает ее.

Чтобы достичь максимального результат нужно смотреть человеку прямо в глаза, чтобы персонифицировать высказываемую благодарность. Также важен и тон, которым говорится благодарность. Позитивный настрой и улыбка помогут донести до собеседника эмоции.

Современное общество все чаще забывает о благодарности, все больше людей не считают нужным говорить "волшебные" слова за оказанные им услуги или помощь. Чтобы изменить ситуацию, напомнить о важности таких слов, о правилах этикета и был задуман Международный день спасибо.

День спасибо: поздравления в стихах и прозе, открытки

Давайте скажемо всім "дякую",

За теплоту, турботу та добро.

Всім тим, хто дарує нам посмішку,

І з ким нам просто та легко.

Ви подяку свою висловлюйте,

Сказати не бійтесь добрих слів.

І близьким Ви хорошого бажайте,

Щоб кожен був здоровим з них.

Открытки с Днем спасибо 2023

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Давайте скажем мы спасибо

За теплоту, заботу и добро

Всем тем, кто дарит нам улыбку,

Тем, с кем нам просто и легко.

Вы благодарность выражайте,

Сказать не бойтесь добрых слов

И близким лучшего желайте,

Чтоб каждый был из них здоров.

С Международным днем спасибо 2023

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У Міжнародний день "дякую"

Дякуйте будь-кому,

І подякою нехай вашою

Буде день розфарбований.

Ви на "дякую" не скупіться,

З друзями щедро поділіться,

Адже всім і кожному на світі

Слова приємно чути ці!

Открытки Международный день спасибо

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В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку "спасибо", и нет ничего ценнее этих семи букв. В Международный день "спасибо" хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!

Картинки День спасибо

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С международным днем "спасибо"! Пусть это слово всегда будет звучать даже казалось бы, за каждую мелочь. "Спасибо" греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.

Международный день спасибо

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В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.