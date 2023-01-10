УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Международный день спасибо 2023: теплые поздравления в стихах и прозе

10 января 2023, 10:00
Расскажем, как правильно сказать спасибо за все хорошее и сделать мир теплее.
День спасибо 2023
День спасибо 2023 / ua.depositphotos.com

Поблагодарить окружающих и показать свою вежливость можно в Международный день спасибо. Этот необычный праздник отмечается по всему миру. Он появился, как способ борьбы с бескультурным и грубым общением.

Почему важен День спасибо

Международный день спасибо появился благодаря инициативе ООН и ЮНЕСКО. Эти международные организации хотели напомнить людям, как важно выражать благодарность, быть добрыми и отзывчивыми. Благодаря усилиям Международный день спасибо стали отмечать ежегодно 11 января.

День спасибо: история праздника

Как это ни странно, но привычка благодарить появилась только в начале 20 столетия. Впервые слово "спасибо" появилось в разговорном словаре Франции в 16 веке, но и тогда люди не часто его использовали.

Существует версия появления слова "спасибо" религиозной направленности. В данном случае исследователи считают, что термин появился от укороченного словосочетания "Спаси Бог". Также есть версия и о том, что священнослужитель Аввакум пытался ввести в обиход это пожелание спасения души.

Параллельно со "спасибо" в православии многие столетия активно использовалось фраза "благо дарю", которое превратилось в "благодарю".

День спасибо: как правильно благодарить

Отметить Всемирный день спасибо 2023 можно довольно просто – сказав слова благодарности всем, кто пришел на помощь в трудный момент, поддержал, помог и даже просто за дружбу, любовь.

Считается, что высказанные слова благодарности воспринимаются организмом человека, как приятные поглаживания и поцелуи матери. Искренне сказанное спасибо вызывает теплые чувства, радость и эмоциональный подъем. Такая гамма чувств возникает, как у того. Кто высказывает благодарность, так и у тех, кто получает ее.

Чтобы достичь максимального результат нужно смотреть человеку прямо в глаза, чтобы персонифицировать высказываемую благодарность. Также важен и тон, которым говорится благодарность. Позитивный настрой и улыбка помогут донести до собеседника эмоции.

Современное общество все чаще забывает о благодарности, все больше людей не считают нужным говорить "волшебные" слова за оказанные им услуги или помощь. Чтобы изменить ситуацию, напомнить о важности таких слов, о правилах этикета и был задуман Международный день спасибо.

День спасибо: поздравления в стихах и прозе, открытки

Давайте скажемо всім "дякую",

За теплоту, турботу та добро.

Всім тим, хто дарує нам посмішку,

І з ким нам просто та легко.

Ви подяку свою висловлюйте,

Сказати не бійтесь добрих слів.

І близьким Ви хорошого бажайте,

Щоб кожен був здоровим з них.

Открытки с Днем спасибо 2023
Открытки с Днем спасибо 2023

***

Давайте скажем мы спасибо

За теплоту, заботу и добро

Всем тем, кто дарит нам улыбку,

Тем, с кем нам просто и легко.

Вы благодарность выражайте,

Сказать не бойтесь добрых слов

И близким лучшего желайте,

Чтоб каждый был из них здоров.

С Международным днем спасибо 2023
С Международным днем спасибо 2023

***

У Міжнародний день "дякую"

Дякуйте будь-кому,

І подякою нехай вашою

Буде день розфарбований.

Ви на "дякую" не скупіться,

З друзями щедро поділіться,

Адже всім і кожному на світі

Слова приємно чути ці!

Открытки Международный день спасибо
Открытки Международный день спасибо

***

В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку "спасибо", и нет ничего ценнее этих семи букв. В Международный день "спасибо" хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!

Картинки День спасибо
Картинки День спасибо

***

С международным днем "спасибо"! Пусть это слово всегда будет звучать даже казалось бы, за каждую мелочь. "Спасибо" греет душу, радует сердце и просто поднимает настроение. Сказать его совсем несложно, но столько эмоций оно выражает.

Международный день спасибо
Международный день спасибо

***

В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.

праздник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:00

Международный день спасибо 2023: теплые поздравления в стихах и прозе

09:43

В комнате будет на 2-3 градуса теплее: как повысить теплоотдачу батареи при помощи фольги

09:34

Украина должна победить в 2023-м, иначе РФ затянет войну и будет иметь преимущество: в WP дали прогнозВидео

09:31

Ставка РФ на "Вагнера" – знак отчаяния: в США заявили, что боевики Пригожина не изменят исход войныВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:42

Передача танков Leopard Украине: Шольц назвал главное условие согласия ГерманииВидео

08:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

08:30

Щедривки на Старый новый год 2023: веселые, детские и всемирно известные песни

08:27

Продвижение на Луганщине: ВСУ добились успеха под Кременной – ISWВидео

Реклама
08:25

Под Бахмутом 4 воинов ССО сами атаковали позицию с 21 оккупантом: ликвидировали все подразделениеВидео

08:20

Володю без сознания уносят, его место занимает повар-киллермнение

08:12

Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков "Леопард" в Украину - PoliticoВидео

07:40

Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера" – ISW

07:39

США хотят изменить динамику войны в Украине – ГосдепВидео

06:50

Пентагон думает над передачей Украине боевых машин Stryker - Politico

06:20

Оккупанты могут повторить на крымском "Титане" сценарий Запорожской АЭСмнение

05:50

Что нужно сделать, если телефон нагревается: лучшие способы охладить свой смартфон

05:20

Какую свечу купить в дом, чтобы она принесла всей семье большую прибыльВидео

05:05

Из одежды - только стринги: Волочкова разделась догола посреди пляжаВидео

04:30

Резкое потепление до +10°: Украину накроет африканская аномалия - синоптикФотоВидео

Реклама
03:30

Зачем спать с луком в носках: изумительный эликсир, которым пользовались еще наши бабушки

03:20

Превосходный торт Наполеон из 3 ингредиентов: шедевральный рецепт за 30 минутВидео

03:03

Поставляют второсортное оружие: аналитик рассказал, какие страны помогают РФ воевать против Украины

02:40

Британская актриса показала, как на самом деле за кулисами выглядит обворожительная Дита фон Тиз

02:15

"Может рвануть на Кавказе": есть несколько вариантов деградации и развала России – аналитикВидео

01:35

"Будут делать все, чтобы никто не взял Путина живым": Чорновил спрогнозировал судьбу диктатора РФВидео

00:52

Сорвут золотой куш: три знака Зодиака ждет фантастический успех в ближайшие 10 летВидео

00:51

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

00:36

Россия готовит новое наступление: эксперт рассказал, откуда ждать эскалацииВидео

09 января, понедельник
23:45

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

23:43

"Я еще продолжаю бороться": победительница Голосу країни рассказала о жизни с онкологиейВидео

23:22

"Я очень удивлен": Жданов рассказал о вопиющей проблеме ВСУ на фронтеВидео

22:59

"Вся земля под Соледаром в труппах оккупантов": Зеленский о бойне за ДонбассВидео

22:30

В Питерском театре известная актриса не вышла на сцену: вместо нее появились люди в цветах флага УкраиныВидео

22:27

"Умирали в страшных муках": освобожденный из плена медик рассказал о зверском теракте в ЕленовкеВидео

22:03

"Любая боль имеет конец": бывшая Остапчука высказалась по поводу расставанияВидео

22:02

У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет "уничтоженных" HIMARSВидео

21:50

Устроила скандал и разозлила россиян: где нашлась пропавшая Валюха из "Сватов"Видео

21:33

В Украине взвинтили цены на популярные продуктыВидео

21:27

Гагарину публично унизили из-за Пугачевой

Реклама
21:11

Обостряют обстановку: в Беларусь стянули еще сотни российских военныхВидео

20:35

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

20:29

"Отстаивал честь России": ВСУ ликвидировали 29-летнего убийцу-уголовника

20:16

В России скоропостижно скончался разработчик ракет Калибр, которыми оккупанты бьют по УкраинеВидео

20:10

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

20:03

Женщин насиловали и расстреливали: оккупант похвастался убийством украинцев в ЛиманеВидео

19:45

Больше не женщина: известная актриса рассказала, как осталась без волос

19:38

Кайли Дженнер теперь одинока - почему мама-миллиардерша бросила Трэвиса Скотта

19:27

"Превысим показатель прошлого года": Британия заявила о мощной военной поддержке УкраиныВидео

19:20

Мы - на границе с убийцами, черт поберимнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять