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Первый тост за Новый год: лучшая подборка для новогоднего застолья

31 декабря 2022, 08:30
Главред собрал для своих читателей подборку тостов, которая наверняка сделает любого, кто их произнес, тамадой за праздничным столом.
Тосты, Новый год
Первый тост за Новый год: лучшая подборка для новогоднего застолья / фото https://ua.depositphotos.com

Рюмок, фужеров и бокалов за одно празднование Нового года поднимается на застольях украинцами едва ли не больше, чем в целом с января по декабрь. Конечно же, за столом после четвертой-пятой рюмки всегда найдется какой-нибудь чудак-тамада, который будет несмешно шутить, пытаться рулить застольем и говорить тосты, которые были актуальными разве что лет семьдесят назад. Но тосты, они ведь как рыба - бывают только первой свежести. Или же никакой. Ниже вы найдете подборку новогодних тостов, которые позволят прослыть краснобаем и златоустом в любой компании.

Тосты на Новый год в прозе

Выпьем же за Новый год!Он уже идет, идет,Он несет любовь, добро,Чудеса и волшебство!Выпьем с вами мы за то,Чтобы каждому везло,Чтобы верить в чудеса, Быть счастливыми всегда!

***

Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, где есть веселье и не смолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь наступающего Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в новом году в ваших домах всегда раздавался смех и было счастье!

***

Новый год — это всегда ожидание какой-то сказки и волшебства. И я хочу Вам пожелать, чтобы все эти ожидания сбылись. Пусть всё задуманное осуществится. Пусть всё хорошее множится, а всё плохое остается в старом году. Пусть каждый день нового года дарит Вам радость и счастье, превращая каждый день в праздник!

***

Хочется, чтобы в новом году каждый из нас приобрел бы не лучшее, а свое. Потому что лучшее не всегда может стать своим, а вот свое — всегда самое лучшее. Берегите близких и любимых! С Новым годом!

Новый год, бокалы

Тост на новый год смешной

Так, друзья, собрались дружно,
Буду вас я поздравлять

С Новым годом, с новым счастьем,

Вам достатка всем желать!

А еще вам всем — здоровья.

Не болейте никогда.

За успех и за удачу

Выпить нужно нам до дна!

***

С Новым годом, с новым счастьем!

Всем желаю я богатства,

Всем желаю доброты,

Воплотить свои мечты!

Выпью я за волшебство,

И все будет хорошо,

И все будет позитивно,

Будем жить мы все счастливо!

***

С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.

Дед Мороз на новый год,

Мешок денег пусть несет.

Будут пусть любовь и счастье,

Обойдут пускай ненастья.

Позитива и добра.

С Новым годом всех, ура!

С Новым Годом! Всех чудес!

Пусть соберется род весь,

Пусть настроение будет праздничное,

Пора невзгоды забывать!

Чтобы в Новом году всем везло,

Любовь чтобы с ног валила,

Горы денег чтобы имели все,

И хранили вас все Святые!

С Новым годом, с праздником сказочным,

Со счастьем поздравляю вас сегодня новым.

Пусть дом, как праздничная елочка, сияет,

Пусть праздник в свершение вас вдохновляет.

Пусть неожиданно случится чудо,

Чтобы все вокруг стало очень красивым,

Чтобы вдруг добро вошло в сердца,

А беды развеет пусть ветерок.

С Новым годом, с хорошим праздником,

Пусть он будет богатым:

На развлечения, на успех,

На счастливый друзей смех!

Мечты, чтобы все сбывались,

Награды получались.

Целый год был мир и порядок,

И во всем было хорошо!

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