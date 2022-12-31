Первый тост за Новый год: лучшая подборка для новогоднего застолья

Рюмок, фужеров и бокалов за одно празднование Нового года поднимается на застольях украинцами едва ли не больше, чем в целом с января по декабрь. Конечно же, за столом после четвертой-пятой рюмки всегда найдется какой-нибудь чудак-тамада, который будет несмешно шутить, пытаться рулить застольем и говорить тосты, которые были актуальными разве что лет семьдесят назад. Но тосты, они ведь как рыба - бывают только первой свежести. Или же никакой. Ниже вы найдете подборку новогодних тостов, которые позволят прослыть краснобаем и златоустом в любой компании.
Тосты на Новый год в прозе
Выпьем же за Новый год!Он уже идет, идет,Он несет любовь, добро,Чудеса и волшебство!Выпьем с вами мы за то,Чтобы каждому везло,Чтобы верить в чудеса, Быть счастливыми всегда!
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Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, где есть веселье и не смолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь наступающего Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в новом году в ваших домах всегда раздавался смех и было счастье!
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Новый год — это всегда ожидание какой-то сказки и волшебства. И я хочу Вам пожелать, чтобы все эти ожидания сбылись. Пусть всё задуманное осуществится. Пусть всё хорошее множится, а всё плохое остается в старом году. Пусть каждый день нового года дарит Вам радость и счастье, превращая каждый день в праздник!
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Хочется, чтобы в новом году каждый из нас приобрел бы не лучшее, а свое. Потому что лучшее не всегда может стать своим, а вот свое — всегда самое лучшее. Берегите близких и любимых! С Новым годом!
Тост на новый год смешной
Так, друзья, собрались дружно,
Буду вас я поздравлять
С Новым годом, с новым счастьем,
Вам достатка всем желать!
А еще вам всем — здоровья.
Не болейте никогда.
За успех и за удачу
Выпить нужно нам до дна!
***
С Новым годом, с новым счастьем!
Всем желаю я богатства,
Всем желаю доброты,
Воплотить свои мечты!
Выпью я за волшебство,
И все будет хорошо,
И все будет позитивно,
Будем жить мы все счастливо!
***
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Дед Мороз на новый год,
Мешок денег пусть несет.
Будут пусть любовь и счастье,
Обойдут пускай ненастья.
Позитива и добра.
С Новым годом всех, ура!
С Новым Годом! Всех чудес!
Пусть соберется род весь,
Пусть настроение будет праздничное,
Пора невзгоды забывать!
Чтобы в Новом году всем везло,
Любовь чтобы с ног валила,
Горы денег чтобы имели все,
И хранили вас все Святые!
С Новым годом, с праздником сказочным,
Со счастьем поздравляю вас сегодня новым.
Пусть дом, как праздничная елочка, сияет,
Пусть праздник в свершение вас вдохновляет.
Пусть неожиданно случится чудо,
Чтобы все вокруг стало очень красивым,
Чтобы вдруг добро вошло в сердца,
А беды развеет пусть ветерок.
С Новым годом, с хорошим праздником,
Пусть он будет богатым:
На развлечения, на успех,
На счастливый друзей смех!
Мечты, чтобы все сбывались,
Награды получались.
Целый год был мир и порядок,
И во всем было хорошо!
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