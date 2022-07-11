Петра и Павла 2022 – душевные поздравления, красивые картинки и открытки к празднику

Петра и Павла 2022 Украина / oir.mobi

День Петра и Павла 2022 православная церковь отмечает 12 июля. Это непереходящий праздник, день поминовения двух верховных апостолов православия.

В этот день принято посещать церковную службу, исповедоваться и причащаться. Заканчивался Петров пост и на стол подавали угощения из мяса и рыбы. В народе считалось, что в День Петра и Павла в Украине летние дни идут на убыль. Запрещено ругаться и ссориться, наполните душу светом и поздравьте с праздником родных и близких людей.

Поздравления с днем Петра и Павла, картинки и открытки

Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

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Желаю, чтобы в этот прекрасный и радостный день, великие апостолы даровали вам огромного счастья, доброго света и вечной благости. Пускай ваши души наполнятся нескончаемой радостью, пускай ваши глаза засветятся искренней любовью, а в ваших сердцах укрепится святая вера. С Днем Петра и Павла!

Картинки с днем Петра и Павла

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Поздравляю с Днём Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

Петра и Павла открытки

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Сегодня день Петра и Павла,

Желаю в благодатный день,

Чтобы удача обнимала,

А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только доброе случится,

Печали мимо обойдут,

И счастье в дом твой постучится,

А беды адрес не найдут!

День Петра и Павла картинки

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Пусть беды не ступают на порог,

Желаю легких я во всем дорог,

Чтоб злые языки Вам не вредили,

И гости в светлый дом Ваш приходили.

Семья большая беды не узнает,

Удача счастье к себе привлекает,

Желаю света, счастья и добра,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера.

Пусть ангелы оберегают Вас,

Помогут люди в трудный час,

А за окном сияет солнце,

И добрые вести стучатся в оконце.

С праздником Петра и Павла

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Пусть подарят Пётр и Павел

Нежность, радость и добро,

Процветание в дом направят,

Чтобы точно повезло.

Благоденствием прекрасным

Жизнь скорей пусть осенит,

Вмиг всё сложится чудесно,

Счастье в руки чтоб ловить!

Открытка с днем Петра и Павла

***

Пусть Павел и Пётр Вас оберегают,

От всех недугов пускай Вас спасают,

Вам радость приносят, мир и удачу,

Здоровье и счастье также в придачу!

Сопровождают пусть в любых делах,

Спокойствие дарят наяву и во снах,

Теплом своим ещё пусть согревают,

На поступки хорошие Вас вдохновляют!

Картинки с днем Петра и Павла

Петра и Павла картинки поздравления

С днем Петра и Павла