Петра и Павла 2022 – душевные поздравления, красивые картинки и открытки к празднику

Мудрые поздравления и сердечные открытки и картинки к светлому празднику - в подборке Главреда.
День Петра и Павла 2022 православная церковь отмечает 12 июля. Это непереходящий праздник, день поминовения двух верховных апостолов православия.
В этот день принято посещать церковную службу, исповедоваться и причащаться. Заканчивался Петров пост и на стол подавали угощения из мяса и рыбы. В народе считалось, что в День Петра и Павла в Украине летние дни идут на убыль. Запрещено ругаться и ссориться, наполните душу светом и поздравьте с праздником родных и близких людей.
Поздравления с днем Петра и Павла, картинки и открытки
Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.
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Желаю, чтобы в этот прекрасный и радостный день, великие апостолы даровали вам огромного счастья, доброго света и вечной благости. Пускай ваши души наполнятся нескончаемой радостью, пускай ваши глаза засветятся искренней любовью, а в ваших сердцах укрепится святая вера. С Днем Петра и Павла!
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Поздравляю с Днём Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.
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Сегодня день Петра и Павла,
Желаю в благодатный день,
Чтобы удача обнимала,
А все невзгоды скрылись в тень.
Пусть только доброе случится,
Печали мимо обойдут,
И счастье в дом твой постучится,
А беды адрес не найдут!
***
Пусть беды не ступают на порог,
Желаю легких я во всем дорог,
Чтоб злые языки Вам не вредили,
И гости в светлый дом Ваш приходили.
Семья большая беды не узнает,
Удача счастье к себе привлекает,
Желаю света, счастья и добра,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера.
Пусть ангелы оберегают Вас,
Помогут люди в трудный час,
А за окном сияет солнце,
И добрые вести стучатся в оконце.
***
Пусть подарят Пётр и Павел
Нежность, радость и добро,
Процветание в дом направят,
Чтобы точно повезло.
Благоденствием прекрасным
Жизнь скорей пусть осенит,
Вмиг всё сложится чудесно,
Счастье в руки чтоб ловить!
***
Пусть Павел и Пётр Вас оберегают,
От всех недугов пускай Вас спасают,
Вам радость приносят, мир и удачу,
Здоровье и счастье также в придачу!
Сопровождают пусть в любых делах,
Спокойствие дарят наяву и во снах,
Теплом своим ещё пусть согревают,
На поступки хорошие Вас вдохновляют!