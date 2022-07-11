УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Петра и Павла 2022 – душевные поздравления, красивые картинки и открытки к празднику

11 июля 2022, 18:50

Мудрые поздравления и сердечные открытки и картинки к светлому празднику - в подборке Главреда.

Петра и Павла 2022 Украина
Петра и Павла 2022 Украина / oir.mobi

День Петра и Павла 2022 православная церковь отмечает 12 июля. Это непереходящий праздник, день поминовения двух верховных апостолов православия.

В этот день принято посещать церковную службу, исповедоваться и причащаться. Заканчивался Петров пост и на стол подавали угощения из мяса и рыбы. В народе считалось, что в День Петра и Павла в Украине летние дни идут на убыль. Запрещено ругаться и ссориться, наполните душу светом и поздравьте с праздником родных и близких людей.

Поздравления с днем Петра и Павла, картинки и открытки

Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

***

Желаю, чтобы в этот прекрасный и радостный день, великие апостолы даровали вам огромного счастья, доброго света и вечной благости. Пускай ваши души наполнятся нескончаемой радостью, пускай ваши глаза засветятся искренней любовью, а в ваших сердцах укрепится святая вера. С Днем Петра и Павла!

Картинки с днем Петра и Павла
Картинки с днем Петра и Павла

***

Поздравляю с Днём Петра и Павла. Желаю идти доброй ровной дорогой к своему счастью, к своим мечтам, желаю крепкого здравия и неутомимой светлой надежды, а также мира над головой, лада в семье и достатка в жизни. Будь смелым и хорошим человеком, твори добро и получай взамен усладу для души.

Картинки с днем Петра и Павла
Петра и Павла открытки

***

Сегодня день Петра и Павла,

Желаю в благодатный день,

Чтобы удача обнимала,

А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только доброе случится,

Печали мимо обойдут,

И счастье в дом твой постучится,

А беды адрес не найдут!

Картинки с днем Петра и Павла
День Петра и Павла картинки

***

Пусть беды не ступают на порог,

Желаю легких я во всем дорог,

Чтоб злые языки Вам не вредили,

И гости в светлый дом Ваш приходили.

Семья большая беды не узнает,

Удача счастье к себе привлекает,

Желаю света, счастья и добра,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера.

Пусть ангелы оберегают Вас,

Помогут люди в трудный час,

А за окном сияет солнце,

И добрые вести стучатся в оконце.

Картинки с днем Петра и Павла
С праздником Петра и Павла

***

Пусть подарят Пётр и Павел

Нежность, радость и добро,

Процветание в дом направят,

Чтобы точно повезло.

Благоденствием прекрасным

Жизнь скорей пусть осенит,

Вмиг всё сложится чудесно,

Счастье в руки чтоб ловить!

Картинки с днем Петра и Павла
Открытка с днем Петра и Павла

***

Пусть Павел и Пётр Вас оберегают,

От всех недугов пускай Вас спасают,

Вам радость приносят, мир и удачу,

Здоровье и счастье также в придачу!

Сопровождают пусть в любых делах,

Спокойствие дарят наяву и во снах,

Теплом своим ещё пусть согревают,

На поступки хорошие Вас вдохновляют!

Картинки с днем Петра и Павла
Картинки с днем Петра и Павла
Картинки с днем Петра и Павла
Петра и Павла картинки поздравления
Картинки с днем Петра и Павла
С днем Петра и Павла
Картинки с днем Петра и Павла
День Петра и Павла 2022

день Петра и Павла
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:30

Отразить эти удары России нечем

19:22

ВСУ успешно отразили вражеские штурмы Краснополья и Марьинки - ГенштабВидео

19:20

У Зеленского отреагировали на выход Ахметова из медиабизнесаВидео

19:19

Беларусь в ближайшее время может обстрелять ракетами Украину - СМИВидео

19:15

Осуществление мечты и сказочная удача: 3 знакам зодиака мощно повезет в полнолуние 13 июляВидео

Реклама
19:04

Пилот-оккупант "отлетался" в Украине: ранее он бомбил Сирию и ЧечнюВидео

18:50

Петра и Павла 2022 – душевные поздравления, красивые картинки и открытки к празднику

18:40

Могут переносить серьезные заболевания: почему нельзя спать с кошками

18:34

Гороскоп на завтра 12 июля 2022: Близнецам – выигрыш, Весам – важная встреча, Водолеям – большая удачаВидео

18:18

Полная деоккупация: Зеленский поставил задачу украинскими военными в войне с РФВидео

18:14

Собирали документы для поступления в вуз: в Харькове погибли сын и отецВидео

17:56

"У меня было очень сложное детство": Арестович рассказал о своем отце и юносте

17:55

"Выпал из лодки и станет никем": украинский певец сделал зловещее предсказание для беглеца Винника

17:53

Ахметов отказался от своих телеканалов и передал их государствуВидео

17:52

Полнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

17:47

Китай освобождает РФ от фашистов: в культовой "Масяне" показали бомбежку Питера и МосквыВидео

17:46

Как правильно стирать цветные вещи: 7 золотых правил, чтобы ваша одежда оставалась яркой годами

17:15

С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

17:08

Под Донецк доставят "царь-пушку" и броневик Остин: Невзоров высмеял "пугалки" ПутинаВидео

17:07

Каменских снова подозревают в беременности: фанаты разглядели по фото

Реклама
16:59

HIMARS уничтожает военные базы и склады РФ: ТОП-14 "огненных" ударов ВСУВидео

16:58

Украине надо разрешить лупить по военным объектам на территории РФ - советник Конгресса СШАВидео

16:57

"Пора действовать": Эрдоган обратился к Путину и потребовал обеспечить "зерновой коридор"Видео

16:48

Латвийский певец показал, как на самом деле выглядят Пугачева с Галкиным

16:31

На границе с Беларусью нет наступательных группировок - ГоспограслужбаВидео

16:30

Операция на $1 млрд: в ВСУ раскрыли детали освобождения Змеиного от оккупантов РФВидео

16:29

Джоли затусила с дочерью на концерте ManeskinВидео

16:21

Гиркина трясет от HIMARS в руках ВСУ: террорист рассказал об огромных потерях оккупантовВидео

16:21

Умер легендарный актер мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки и народный артист УкраиныВидео

16:00

Собчак официально высказалась по поводу войны в Украине

15:59

Путин одобрил раздачу паспортов РФ гражданам Украины в упрощенном порядкеВидео

15:38

Покушение на гауляйтера Сальдо и удар по офицерам Росгвардии: детали взрывов в ХерсонеВидео

15:35

"Сложно искоренять в себе москаля": Харчишин рассказал, почему исчез "испуганный" Винник

15:32

В Украину ворвется настоящая африканская жара: синоптики предупредили о рекордной температуреВидео

15:24

"Не спрячутся": Ким предупредил, что в Херсоне вспыхнет еще больше вражеских складов боеприпасовВидео

15:08

Путин может объявить мобилизацию, когда Украина пойдет в масштабное контрнаступление - ГайдайВидео

15:04

Число убитых оккупантов перевалило за 150, среди них - генерал: детали удара ВСУ на ХерсонщинеВидео

14:59

ВСУ устроили "зажигательный концерт": на Запорожье разнесли тыловую базу РФВидео

14:55

Оккупанты подняли в небо три самолета Су и запустили по Одесской области сразу 7 ракетВидео

14:46

Дети Мэрайи Кэрри сцепились на подиумеВидео

Реклама
14:39

Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла и как привлечь удачуВидео

14:37

Закапывают живьем и расстреливают своих: на Херсонщине оккупанты наказывают бойцов за дезертирствоВидео

14:32

"Столько приятных воспоминаний": невеста бывшего мужа Ани Лорак побывала на малой родине певицы

14:32

ВСУ продвигаются: в ОК Пивдень анонсировали успехи на южном направленииВидео

14:28

Самый вкусный и очень сладкий джем на зиму: быстрый рецепт изысканного вареньяВидео

14:09

В Часовом Яре достали из-под завалов уже 24 погибших, в руинах ищут 9-летнего мальчикаФотоВидео

14:00

Картинки с днем рождения мужчине и женщине – прикольные поздравления именинникам

13:59

Беларусь угрожает Польше ракетным ударом по военной инфраструктуреВидео

13:45

Когда День бухгалтера 2022: дата, поздравления от всей души, картинки и открытки

13:37

Высокоточно ударили по ВСУ: в РФ военный пропагандист выдал циничный фейк об ударе по Часовому Яру

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять