Поздравления с Днем объятий прикольные и добрые – картинки и тексты

День объятий - картинки и поздравления с Днем объятий прикольные

День объятий – праздник международный, почти всемирный. Первый раз в году отмечается праздник объятий 21 января.

Потом еще есть Международный день объятий 4 декабря. Есть еще День объятий в Японии – 9 августа. Но до этих дат пока далеко.

В этот день обнимать принято даже незнакомых людей, ведь объятия важны и полезны. Волонтеры в этот день устраивают флэшмобы и конкурсы. В Великобритании, например, именно во время такого конкурса был установлен рекорд по длительности обнимашек: шесть парочек простояли в объятиях 24 часа и 44 минуты.

Читайте такжеПочему объятия исцеляют, а массаж добавляет ума: ответ ученыхПольза объятий доказана и научно, и на личном опыте каждого. По поверью, во время объятий люди делятся теплом своих душ. А медики утверждают, что объятия содействуют выработке гормона окситоцина (отвечает за чувства доверия, спокойствия и удовлетворения) и укрепляют иммунитет. Заодно объятия повышают уровень гемоглобина в крови, после чего людям в буквальном смысле легче дышится.

Прикольные открытки и картинки с Днем объятий, поздравления на День объятий своими словами в прозе, смешные стихи и короткие смс на русском и украинском языке – собрал Главред на праздник 21 января.

Привітання з Днем обіймів українською мовою

Поздравления с Днем объятий в прозе, стихах и смс

Поздравляю всех с днем объятий! Излучайте радость, дарите позитив и улыбки. Обнимайтесь почаще и заряжайте всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашиваю серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.

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Нет места изменам, лжи и ехидству,

Мы все победим своим стойким единством,

Сегодня день сказок, а не проклятий,

Сегодня день ласки, любви, День Объятий.

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С Днем объятий, любимый! Пусть каждый миг все самое лучше происходит в твоей жизни. Помни, что я люблю тебя и хочу всегда делать тебя счастливым! Не забывай и о том, что мы сегодня должны как можно больше обниматься, ведь недаром день объятий пришел к нам!

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В международный день объятий

Хочу тебе я пожелать,

Любовных лишь мероприятий,

И было чтоб, кого обнять.

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Обнять – это так просто, так важно, так прекрасно! В Международный день объятий я поздравляю тебя и желаю жить, словно в сказке, мечтать и любить, исследовать весь мир и искать в нем свое счастье! Пусть тебе покорятся все высоты, пусть сбудутся все мечты!

***

Давай сегодня наполним досуг,

Теплом глаз, теплом душ,

Теплом родных рук.

Пусть на улице глушь,

Холод, мороз,

Мы счастливы вместе,

Нет боли и слез.

***

Любимая, поздравляю с Днем объятий и хочу пожелать тебе большого счастья и радости жизни! Сегодня тебя нужно обнимать, целовать, ласкать – ведь ты это заслуживаешь, как никто другой! Сегодня настал тот день, когда можно не просто признаться в любви, но и подкрепить свои чувства самыми крепкими и искренними объятиями!

***

День объятий – классный праздник!

Повод есть всех обнимать.

Если вы в душе проказник,

Можно смело приставать

И к соседям, и к прохожим,

Даже шефа и коллег

Игнорировать негоже,

Ведь поздравить нужно всех!

***

В Международный день объятий я спешу поздравить тебя и пожелать чаще, крепче обнимать близких тебе людей, а также оказываться в их объятиях! Живи долго, не зная огорчений и забот! Думай только о хорошем, и просто так почаще совершай добрые дела!

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Поздравляю с Днём объятий и крепко обнимаю. Желаю нежных объятий и искренних улыбок, всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, никогда не прятать своих чувств и эмоций.

День объятий – картинки и открытки