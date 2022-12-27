Поздравления с наступающим Новым годом 2023 в прозе и своими словами

Новый год уже не за горами. Можно начинать поздравлять родных и друзей с наступающим праздником. Если говорить добрые пожелания, Вселенная обязательно услышит.

Поздравления с наступающим Новым годом / Фото pixabay.com

До Нового 2023 года остались считанные дни. Уходящий год был нелегким для многих, поэтому уже сейчас важно настроиться на позитив и начать притягивать в свою жизнь и жизнь своих родных и близких счастливые события. Дни перед праздником наполнены магией. Если говорить вслух добрые пожелания, то Вселенная обязательно вас услышит и принесет в вашу жизнь благополучие, любовь, гармонию и успех. А если от всего сердца пожелать всего наилучшего своим родным, друзьям и коллегам, то в мире станет еще больше счастливых людей. Главред собрал пожелания и поздравления с наступающим Новым годом 2023.

Поздравления с Новым годом 2023 своими словами

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю мандаринового настроения! Ароматно-еловых эмоций! Искрящегося смеха! И морозно-белой улыбки! Ведь только в канун Нового года мы верим в чудеса и испытываем самые теплые чувства. Пусть все, о чем вы мечтаете, обязательно воплотится в реальность в Новом 2023 году!

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Пусть в 2023 году у тебя появится прекрасная покровительница – Фортуна – и будет сопровождать тебя повсюду. С наступающим Новым годом!

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Поздравляю с Новым годом! Пусть он станет для тебя отправной точной в счастливую жизнь, о которой ты так мечтаешь. Желаю в новом году не знать печали и неудач, встречать только добрых и отзывчивых людей на своем пути. Пусть выйдет все, что ты задумал!

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Желаю, чтобы эта новогодняя ночь была веселой и зажигательной! Пусть снег заметет все печали, а жизнь стелется длинной белой полосой! Желаю много лучезарных улыбок, приятных сюрпризов, радостных встреч и блестящих успехов! Пусть каждый день нового года будет ярким, счастливым и удачным!

Как тепло и прекрасно на душе, ведь скоро придет Новый год. Так пусть он станет для каждого из нас самым счастливым. Пусть в каждом доме поселиться здоровье, мир и любовь.

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Пусть Новый год принесет яркие эмоции, сочные краски и незабываемые события! Все старое забудется и начнется светлая полоса! С праздником!

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Поздравляю всех с волшебным праздником – Новым годом! Желаю море счастья и улыбок, безудержного веселья и удачи! Пусть этот год принесет больше прибыли, верных друзей и самое главное – крепкого здоровья!

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В канун Нового года искренне желаю всегда быть в приподнятом настроении, ослепительно улыбаться, иметь в сердце радость. Пусть любовь будет верной спутницей, а ее пламя согревает. Пусть близкие люди будут здоровы, а работа идет на лад. Пусть почаще удается встречаться с друзьями и больше отдыхать. Пусть в твоей жизни будет место увлечением, новым знакомствам, самым ярким событиям. С наступающим Новым годом!

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Пусть свежей морозной краской окрасит Новый год страницы вашей жизни, наполнит дом любовью и счастьем.

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Желаю тебе в новом году таких же игристых эмоций, как пузырьки в шампанском! Такого же полного счастья, как бокал в твоей руке! Таких же прозрачных чувств, как хрусталь этого бокала! С Новым годом!

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С наступающим Новым годом! Пусть жизнь искрится, как полный бокал вкусного шампанского. Пусть здоровье будет крепким, как пятизвездочный коньяк. Желаю тебе в 2023 году, чтобы "зеленых" в кошельке было больше, чем игл на новогодней елке. На душе пусть будет тепло и уютно, как в мороз у камина. Благополучия и радости в будущем году!

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Пусть под хрустальный звон бокалов ваша жизнь превратится в волшебную сказку. Пусть в ней весь 2023 год царят душевное спокойствие, уют и искрящаяся радость. Вокруг пусть будут только искренние улыбки, а все проблемы останутся в уходящем году. С Новым годом!

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С наступающим Новым годом! Как только он переступит порог дома, все будет совершенно по-новому. Желаю нового счастья, новых денег, новой удачи и новых удачных проектов! Пусть остаются старыми только родные, любимые и друзья!

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