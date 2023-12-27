Поздравления с Новым Годом 2024 - в прозе, стихах и оригинальные картинки

Новогоднее волшебство охватывает мир, и вместе с первыми лучами рассвета 2024 года приходят теплые слова поздравлений. Мы подарим вам уникальную возможность окунуться в атмосферу праздника, представив поздравления с Новым Годом не только в обычной прозе, но и в чарующих стихах.
Кроме того, наши оригинальные картинки придадут визуальное воплощение радости и веселья этого особенного момента.
Поздравления с Новым Годом 2024 в прозе
Пусть Новый год станет годом чудес. Сбудется все, что так давно хотелось, но раньше не срасталось и не получалось.
Пусть Новый год из старого возьмет все самое лучшее и нужное. Желаю вам сказочных доходов, чудесных друзей и волшебного преображения в жизнь.
Пусть праздник дарит тебе только перемены, пусть эти перемены будут только к лучшему! Твой Новый год тебя закружит непременно, подарит все, что только тебе нужно!
В новый год пусть сбудутся давно загаданные мечты, желания и прихоти. Пусть под бой курантов осуществится необычное, но такое приятное чудо, самое настоящее и такое долгожданное. С праздником!
Ведь не сложно поверить в чудо? Так поверь. С новым годом! Желаю яркого карнавала счастья и мега удачного года!
Поздравления с Новым Годом 2024 в стихах
Шумят бокалы. Разговоры, смех,
Вокруг веселье, музыка и радость,
Пусть этот мягкий новогодний снег
Несет с собой не горесть — только сладость!
Желаю тебе множество высот и целей
В Новый год мгновенно покорить,
Чтоб этот новогодний запах елей
Смог настрой тебе хороший подарить!
Поздравляем с Новым годом!
Принесёт он пусть успех,
А Дракон, хозяин властный,
Станет другом пусть для всех.
С Новым годом! С праздником чудесным!
Радости, гармонии, тепла!
Чтобы самой яркой, интересной,
Сказочной и сладкой жизнь была!
Пусть мечты, надежды, ожидания,
Воплотятся вскоре наяву,
Самых добрых благ и процветания,
В новом пожелаю я году!
Год Дракона наступает,
От души вас поздравляем!
Жить красиво и успешно
Под его крылом желаем.
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