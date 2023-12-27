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Поздравления с Новым Годом 2024 - в прозе, стихах и оригинальные картинки

Сергей Кущ
27 декабря 2023, 09:44
Скачать открытки с Новым годом 2024 можно в подборке Главреда.
С новым годом 2024
С новым годом 2024 / Коллаж Главред, фото: Главред

Новогоднее волшебство охватывает мир, и вместе с первыми лучами рассвета 2024 года приходят теплые слова поздравлений. Мы подарим вам уникальную возможность окунуться в атмосферу праздника, представив поздравления с Новым Годом не только в обычной прозе, но и в чарующих стихах.

Кроме того, наши оригинальные картинки придадут визуальное воплощение радости и веселья этого особенного момента.

Поздравления с Новым Годом 2024 в прозе

Пусть Новый год станет годом чудес. Сбудется все, что так давно хотелось, но раньше не срасталось и не получалось.

видео дня

Пусть Новый год из старого возьмет все самое лучшее и нужное. Желаю вам сказочных доходов, чудесных друзей и волшебного преображения в жизнь.

С новым годом картинки 2024
С новым годом картинки 2024 / Фото: Главред

Пусть праздник дарит тебе только перемены, пусть эти перемены будут только к лучшему! Твой Новый год тебя закружит непременно, подарит все, что только тебе нужно!

Картинки с новым годом
Картинки с новым годом / Фото: Главред

В новый год пусть сбудутся давно загаданные мечты, желания и прихоти. Пусть под бой курантов осуществится необычное, но такое приятное чудо, самое настоящее и такое долгожданное. С праздником!

Ведь не сложно поверить в чудо? Так поверь. С новым годом! Желаю яркого карнавала счастья и мега удачного года!

Открытки с новым годом
Открытки с новым годом / Фото: Главред

Поздравления с Новым Годом 2024 в стихах

Шумят бокалы. Разговоры, смех,

Вокруг веселье, музыка и радость,

Пусть этот мягкий новогодний снег

Несет с собой не горесть — только сладость!

Желаю тебе множество высот и целей

В Новый год мгновенно покорить,

Чтоб этот новогодний запах елей

Смог настрой тебе хороший подарить!

С новым годом 2024 картинки и открытки
С новым годом 2024 картинки и открытки / Фото: Главред

Поздравляем с Новым годом!

Принесёт он пусть успех,

А Дракон, хозяин властный,

Станет другом пусть для всех.

С Новым годом! С праздником чудесным!

Радости, гармонии, тепла!

Чтобы самой яркой, интересной,

Сказочной и сладкой жизнь была!

Пусть мечты, надежды, ожидания,

Воплотятся вскоре наяву,

Самых добрых благ и процветания,

В новом пожелаю я году!

Оригинальное поздравление с новым годом
Оригинальное поздравление с новым годом / Фото: Главред

Год Дракона наступает,

От души вас поздравляем!

Жить красиво и успешно

Под его крылом желаем.

Поздравление с новым годом своими словами
Поздравление с новым годом своими словами / Фото: Главред

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