Поздравления с праздником Сорок святых: картинки и своими словами

40 святых - открытки и поздравления на праздник 22 марта / Коллаж Главреда

22 марта – праздник весны. Это праздник Сорок святых Севастийских мучеников, который по-простому именуют праздник Сорок святых (40 святых) или праздник сороки.

В этот день принято молиться за любимых мужчин и печь специальные булочки – жаворонки. Домашние дела отставляют в пользу похода в церковь и молитвы. А по погоде в праздник 22 марта судят о том, какой будет погода в ближайшие 40 дней.

История праздника, как пекут жаворонков (рецепт постных жаворонков, ведь сейчас продолжается Великий пост 2021), что нельзя делать в праздник 40 святых, традиции и приметы дня – читайте в нашем материале Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и запреты.

На этот раз Главред подобрал оригинальные душевные поздравления на праздник 40 святых в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс, картинки и открытки с праздником 40 святых.

Поздравления на праздник 40 святых в прозе, стихи и смс

Поздравляю с праздником 40 Севастийских мучеников! Пусть ваш дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с вами!

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С Господом многое дано

Проси помощи у него.

Не оставит, непременно, придет.

Человек духовную благодать обретет!

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Поздравляю с Днем 40 святых – великих мучеников Севастийских! Они приняли смерть – лишь бы не предать нашу веру. Поэтому сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает вас Бог.

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С праздником сороки, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

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С праздником 40 святых! Пусть их пример освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

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Пусть сорок праведных святых своим крылом

Укроют вас от зла и бед,

Пусть озаряет всё кругом

Священной веры чистый свет!

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Поздравляем вас со светлым праздником Сорок святых, желаем вам мира и гармонии в душе, здоровья вам и вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

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Желаю нам добра и благодати,

Чтоб Ангелы не отступали ни на шаг.

Вознаградят святые пусть чудной платой

Из самых-самых светлых благ.

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Поздравляю с праздником 40 святых! И желаю светлых, радостных и невероятных чудес в жизни. Пусть Господь убережёт тебя от глупостей и бед, пусть жизнь твоя простирается яркой и гладкой лентой счастья и благополучия.

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С праздником сороки поздравляю –

Великий праздник. Пусть сейчас

Вся наша вера лишь крепчает,

А радость пусть не покидает глаз.

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С днем Сорока святых Севастийских мучеников от всего сердца поздравляю! Пусть Господь пошлет вам здоровье телесное, духовную крепость и только благие вести! Сердечно желаю душевного тепла, любви, радости вам и вашим близким!

Поздравления с праздником 40 святых: открытки и картинки