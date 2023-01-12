Поздравления со Старым Новым годом 2023 - открытки, картинки, теплые слова

Череда зимних праздников продолжается и на носу уже Старый Новый год 2023, а также подготовка поздравлений для всех друзей и родных. Главред расскажет, как появился этот праздник и предложит открытки, картинки и теплые поздравления.
Новый год: когда появился праздник
До 1700 года начало нового календарного года праздновалось в разных регионах в разные даты – 1 сентября, установленную еще в 15 веке или в день весеннего равноденствия. Централизованно Новый год в ночь на 1 января начали праздновать в Российской империи в 1700 году. В те времена модно было переходить на европейские традиции во всем, поэтому и дату праздника установили именно 1 января.
Смещение даты праздника произошло после перехода на григорианский календарь с юлианского в конце 19 – начале 20 века. Разница между этими календарями составляет 13 дней, поэтому появился Новый год и Старый новый год, который отмечался до перехода. Противниками перехода на григорианский календарь стали представители православной церкви. Они оставили свои праздники на старом календаре, что привело к смещению всех церковных праздников.
В результате мы до сих пор отмечаем несуществующую дату, которая была праздничной до введения нового летоисчисления. Это не мешает готовить поздравления со Старым новым годом для друзей и родных, накрывать еще раз стол и собираться шумными компаниями.
Поздравления со Старым Новым годом 2023
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
***
Сегодня старый Новый год,
Хочу я пожелать вам вновь,
Чтобы в душе всегда жила
Надежда, вера и любовь,
Пусть наступивший год подарит
Вам исполнение мечты,
Удачу, радость, много счастья
И в мире больше доброты!
***
Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю здоровья всей семье, успехов и реализации всех желаний, домашнего тепла и уюта, благополучия и карьерного роста. Пусть уходящий год заберет все обиды, болезни и невзгоды.
***
Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
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Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия. Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!
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