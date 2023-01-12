Поздравления со Старым Новым годом 2023 - открытки, картинки, теплые слова

Расскажем, как появился Старый Новый год в календаре праздников и как поздравить родных.

Старый Новый год 2023 / goodfon.ru

Череда зимних праздников продолжается и на носу уже Старый Новый год 2023, а также подготовка поздравлений для всех друзей и родных. Главред расскажет, как появился этот праздник и предложит открытки, картинки и теплые поздравления.

Новый год: когда появился праздник

До 1700 года начало нового календарного года праздновалось в разных регионах в разные даты – 1 сентября, установленную еще в 15 веке или в день весеннего равноденствия. Централизованно Новый год в ночь на 1 января начали праздновать в Российской империи в 1700 году. В те времена модно было переходить на европейские традиции во всем, поэтому и дату праздника установили именно 1 января.

Смещение даты праздника произошло после перехода на григорианский календарь с юлианского в конце 19 – начале 20 века. Разница между этими календарями составляет 13 дней, поэтому появился Новый год и Старый новый год, который отмечался до перехода. Противниками перехода на григорианский календарь стали представители православной церкви. Они оставили свои праздники на старом календаре, что привело к смещению всех церковных праздников.

В результате мы до сих пор отмечаем несуществующую дату, которая была праздничной до введения нового летоисчисления. Это не мешает готовить поздравления со Старым новым годом для друзей и родных, накрывать еще раз стол и собираться шумными компаниями.

Поздравления со Старым Новым годом 2023

Старый Новый год открытки

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Старый Новый год открытки

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

Старый Новый год открытки

***

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

Старый Новый год открытки

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю здоровья всей семье, успехов и реализации всех желаний, домашнего тепла и уюта, благополучия и карьерного роста. Пусть уходящий год заберет все обиды, болезни и невзгоды.

Старый Новый год открытки

***

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

***

Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия. Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!

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