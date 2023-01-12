УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Поздравления со Старым Новым годом 2023 - открытки, картинки, теплые слова

12 января 2023, 00:00
Расскажем, как появился Старый Новый год в календаре праздников и как поздравить родных.
Старый Новый год 2023
Старый Новый год 2023 / goodfon.ru

Череда зимних праздников продолжается и на носу уже Старый Новый год 2023, а также подготовка поздравлений для всех друзей и родных. Главред расскажет, как появился этот праздник и предложит открытки, картинки и теплые поздравления.

Новый год: когда появился праздник

До 1700 года начало нового календарного года праздновалось в разных регионах в разные даты – 1 сентября, установленную еще в 15 веке или в день весеннего равноденствия. Централизованно Новый год в ночь на 1 января начали праздновать в Российской империи в 1700 году. В те времена модно было переходить на европейские традиции во всем, поэтому и дату праздника установили именно 1 января.

Смещение даты праздника произошло после перехода на григорианский календарь с юлианского в конце 19 – начале 20 века. Разница между этими календарями составляет 13 дней, поэтому появился Новый год и Старый новый год, который отмечался до перехода. Противниками перехода на григорианский календарь стали представители православной церкви. Они оставили свои праздники на старом календаре, что привело к смещению всех церковных праздников.

В результате мы до сих пор отмечаем несуществующую дату, которая была праздничной до введения нового летоисчисления. Это не мешает готовить поздравления со Старым новым годом для друзей и родных, накрывать еще раз стол и собираться шумными компаниями.

Поздравления со Старым Новым годом 2023

Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки

***

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю здоровья всей семье, успехов и реализации всех желаний, домашнего тепла и уюта, благополучия и карьерного роста. Пусть уходящий год заберет все обиды, болезни и невзгоды.

Старый Новый год открытки
Старый Новый год открытки

***

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принёс только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

***

Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия. Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!

Вам будет интересно:

Поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым Новый год 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:00

Поздравления со Старым Новым годом 2023 - открытки, картинки, теплые слова

11 января, среда
23:54

Медведев закатил истерику из-за передачи Украине танков Leopard и прибег к бессмысленным угрозамВидео

23:23

София в Париже: бывший муж запроданки Ани Лорак засветил дочь в компании новой семьи

23:06

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

22:59

Там уже 17 вертолетов: оккупанты строят новую авиабазу в БердянскеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:54

Почему после неудачных попыток взять Бахмут россияне пошли на штурм Соледара: объяснение экспертаВидео

22:35

Бессовестная и песни не огонь: Ефросинина и Полякова захейтили Огневич - певица не промолчала

22:21

Становятся миллионерами: 6 имен, которые имеют уникальный успех богатстваВидео

22:00

Путин недоволен и идет ва-банк, или Почему Суровикин стал заместителем Герасимовамнение

Реклама
21:54

"Там вся элита армии РФ": офицер рассказал о том, что происходит в СоледареВидео

21:32

"Следующие 24 часа будут решающими": украинский солдат рассказал о тяжелой ситуации в СоледареВидео

21:25

"Не надо делать из этого катастрофы": эксперт спрогнозировал сдачу СоледараВидео

21:02

"Еще один официант": счастливая предательница Лорак показала нового мужчинуВидео

20:55

"Подрывает боеспособность армии": оккупанты злостно обратились прямо к ПутинуВидео

20:33

Хурма будет сладкой, как мед: как довести фрукт до спелости уже домаВидео

20:31

Синоптик удивила прогнозом для Украины: что ждет всю странуВидео

20:24

Известный артист предлагал однополые отношения: Демин рассказал про ухаживания в начале его карьеры

20:00

Захватом Соледара Пригожин хочет убрать Шойгу как конкурента - Петр Черник

19:56

Российский террор в Авдеевке довел 6-летнюю девочку до сердечного приступа: ребенка не смогли спастиВидео

19:54

Зеленский откровенно рассказал, что сейчас происходит в СоледареВидео

Реклама
19:43

"Перед российской публикой - пожалуйста": Maruv отожгла в Дубае перед россиянами

19:20

Почему Россия редко пускает ракеты из воздушного пространства Беларусимнение

19:05

Три знака Зодиака получили шанс на новую жизнь: кто стал баловнями судьбы в январе

19:00

Гороскоп на завтра 12 января: Водолею – сильный стресс, Тельцу – борьба за себяВидео

18:59

Пенолюбы и пенохлебы: что будет, если каждый день пить пивоВидео

18:57

"На кого он Степаненко променял": молодую жену Петросяна заплевали россияне

18:40

"Не хватает воздуха": в тяжелых боях под Бахмутом погиб мастер спорта и отец двоих детейВидео

18:31

"Я предатель": Усик удивил заявлением о верности Московскому патриархатуВидео

18:29

Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги

18:29

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

17:52

Путин устроил "переворот": Суровикина понизили, Герасимов стал "главарем" российских оккупантовВидео

17:44

"Пусть живут в РФ": Зеленский высказался насчет лишения гражданства нардепов ОПЗЖВидео

17:43

Тела везут вагонами: в Мелитополе оккупанты в панике роют братские могилы - ФедоровВидео

17:25

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитки - президент страныВидео

17:22

"Трудные времена": Путин цинично "сопереживает" людям с оккупированных территорий УкраиныВидео

17:17

Сунак дал "зеленый свет" на передачу Украине танков - Evening StandardВидео

17:09

"Пакет малыша" в 2023 году: что в него входит, как получить помощь или компенсациюФотоВидео

17:08

Как приготовить драники, чтобы все ахнули и попросили добавки: самые важные секретикиВидео

17:02

Звезда Уэнздей Дженна Ортега засветила пресс в платье принцессы на Золотом глобусеВидео

16:56

Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со ШварценеггеромВидео

Реклама
16:22

Польша передает Украине роту танков Leopard: Дуда раскрыл деталиВидео

16:14

Каков отец, такой и сын: Бедрос Киркоров называет Украину республикойВидео

16:10

Счастье не за горами: у трех знаков Зодиака вскоре начнется сплошная белая полоса

16:03

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: в Силах обороны назвали вероятные целиВидео

15:59

Пограничники вместе с ВСУ ярко отправили "к кобзону" группу вагнеровцев под СоледаромВидео

15:57

Президенты Польши и Литвы приехали во Львов: Зеленский подписал общую декларациюВидео

15:20

Враг перебрасывает резервы, идет на штурм: в Минобороны рассказали о боях в СоледареВидео

15:13

Какие 3 блюда нужно приготовить на Старый Новый год: можно узнать свою судьбу и привлечь достатокВидео

15:08

"Снова карта идет "аркан смерти": таролог предупредил киевлян об угрозе новых атак враговВидео

15:07

Страной руководит "хромая утка": в РФ панически ищут преемника Путину - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять