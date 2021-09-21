Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику

Зачем девушки на праздник Рождества Богородицы плели венки и что подавали на стол - расскажет Главред
Ежегодно православная церковь 21 сентября чтит великий двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В день рождения Девы Марии вспоминают ее благие деяния и проводят торжественные молебны.
О том, как отмечали праздник Покровы наши предки, что подавали на стол и каких табу придерживались, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции
Наши предки чтили праздник Рождества Божьей Матери и к этому дню заканчивали сбор урожая. Считалось, что Богоматерь покровительствует земледелию и сельскому хозяйству. В народе этот день также называли Вторая Пречистая, Осенины и Оспожинки.
В этот день устраивали праздничный обед женщины, которые желают испытать радость материнства. Они угощали кушаньями бедных, неимущих людей, а те, в свою очередь, молились о том, чтобы Богородица даровала им ребенка. За праздничным столом благодарили Божью Матерь за хороший урожай и просили заступничества в следующем году. На стол подавали блюда из мяса, голубцы, вареники с творогом.
Женщины, которые ждали ребенка, поднимались на Девич-гору, плели богатые венки из листьев и возносили молитвы Божьей Матери, таким образом прощаясь с символом своего девичества.
Женщины проводили ритуал встречи осени, который сулил хороший урожай в следующем году. Для этого они собирались около речки или озера и водили хороводы вокруг самой старшей из компании.
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Магия на праздник Рождества Пресвятой Богородицы
В этот день не обходилось и без различных обрядов и приворотов. Молодые девушки привораживали суженых и проводили ритуалы на скорое замужество. Женщины делали букетики из колосков пшеницы и овса, рябины, калины и еловых веток. В средину помещали свечу, принесенную из церкви. Этот оберег вешали над входом в дом. Он оберегал дом от несчастья и супружеской неверности.
Рождество Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки и открытки
Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
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Поздравляю с Великим для всех православных праздником Рождества Пресвятой Богородицы, подарившей миру спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю вам в этот чудесный праздник мира, добра, радости, любви, счастья и душевного спокойствия. Пусть Дева Мария поможет вам своими Молитвами.
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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворённость, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.
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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистыми и непорочными будут мысли твоей души, пусть добрыми и благородными будут твои поступки, пусть светлым и счастливым будет твой путь, пусть большой и самой искренней будет любовь твоего сердца.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы,
От души поздравляю я Вас.
И что искренне сердцем Вы просите,
Все исполнится пусть в этот час.
На душе Вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтобы не беспокоило,
Стороной обходила беда.
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В Рождество Пресвятой Богородицы
В храмах сотни горят свечей,
И идут преклонить колени
Пред святой миллионы людей.
Богородица Дева Мария,
От беды нас укрой, защити.
Ты, родившая сына для Бога,
Нас, детей твоих грешных, прости.
Рождество Пресвятой Богородицы
Веру в душах пускай возродит,
Богоматери сила святая
На добро пусть нас благословит.
***
В Рождество Пресвятой Богородицы
Пожелать тебе доброго хочется,
Благодатью пусть мысли наполнятся,
А невзгоды уйдут за околицу!
Вера станет всей жизни спасением
От злорадства и грехопадения,
Воцарится в семье понимание,
И твои воплотятся мечтания!