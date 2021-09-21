Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику

Рождество Пресвятой Богородицы 2021 / ua.depositphotos.com

Ежегодно православная церковь 21 сентября чтит великий двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В день рождения Девы Марии вспоминают ее благие деяния и проводят торжественные молебны.

О том, как отмечали праздник Покровы наши предки, что подавали на стол и каких табу придерживались, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции

Наши предки чтили праздник Рождества Божьей Матери и к этому дню заканчивали сбор урожая. Считалось, что Богоматерь покровительствует земледелию и сельскому хозяйству. В народе этот день также называли Вторая Пречистая, Осенины и Оспожинки.

В этот день устраивали праздничный обед женщины, которые желают испытать радость материнства. Они угощали кушаньями бедных, неимущих людей, а те, в свою очередь, молились о том, чтобы Богородица даровала им ребенка. За праздничным столом благодарили Божью Матерь за хороший урожай и просили заступничества в следующем году. На стол подавали блюда из мяса, голубцы, вареники с творогом.

Женщины, которые ждали ребенка, поднимались на Девич-гору, плели богатые венки из листьев и возносили молитвы Божьей Матери, таким образом прощаясь с символом своего девичества.

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Женщины проводили ритуал встречи осени, который сулил хороший урожай в следующем году. Для этого они собирались около речки или озера и водили хороводы вокруг самой старшей из компании.

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Магия на праздник Рождества Пресвятой Богородицы

В этот день не обходилось и без различных обрядов и приворотов. Молодые девушки привораживали суженых и проводили ритуалы на скорое замужество. Женщины делали букетики из колосков пшеницы и овса, рябины, калины и еловых веток. В средину помещали свечу, принесенную из церкви. Этот оберег вешали над входом в дом. Он оберегал дом от несчастья и супружеской неверности.

Рождество Пресвятой Богородицы 2021: поздравления, картинки и открытки

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

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Поздравляю с Великим для всех православных праздником Рождества Пресвятой Богородицы, подарившей миру спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю вам в этот чудесный праздник мира, добра, радости, любви, счастья и душевного спокойствия. Пусть Дева Мария поможет вам своими Молитвами.

Рождество Пресвятой Богородицы поздравления

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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворённость, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.

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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистыми и непорочными будут мысли твоей души, пусть добрыми и благородными будут твои поступки, пусть светлым и счастливым будет твой путь, пусть большой и самой искренней будет любовь твоего сердца.

Рождество Пресвятой Богородицы открытки

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

От души поздравляю я Вас.

И что искренне сердцем Вы просите,

Все исполнится пусть в этот час.

На душе Вам желаю спокойствия,

Мыслей добрых и светлых всегда.

И здоровье чтобы не беспокоило,

Стороной обходила беда.

Рождество Пресвятой Богородицы картинки

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

В храмах сотни горят свечей,

И идут преклонить колени

Пред святой миллионы людей.

Богородица Дева Мария,

От беды нас укрой, защити.

Ты, родившая сына для Бога,

Нас, детей твоих грешных, прости.

Рождество Пресвятой Богородицы

Веру в душах пускай возродит,

Богоматери сила святая

На добро пусть нас благословит.

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

Пожелать тебе доброго хочется,

Благодатью пусть мысли наполнятся,

А невзгоды уйдут за околицу!

Вера станет всей жизни спасением

От злорадства и грехопадения,

Воцарится в семье понимание,

И твои воплотятся мечтания!

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