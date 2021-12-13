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С днем ангела, Андрей – картинки, открытки и душевные поздравления с днем Андрея Первозванного

13 декабря 2021, 02:15

Поздравления с днем Андрея своими словами и в стихах, милые картинки и открытки к празднику - ищите в подборке Главреда.

День Андрея Первозванного 2021
День Андрея Первозванного 2021 / depositphotos.com/

13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного, а в народе отмечают день ангела Андрея и гадают на суженого. Именинники в этот день получают поздравления с праздником Андрея своими словами и в стихах.

О том, кто отмечет именины в последнем месяце года, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.

Поздравления с днем Андрея в прозе, душевные картинки и открытки именинникам в подборке Главреда.

С днем Андрея – поздравления, картинки и открытки

С праздником, Андрей! Пусть каждый день будет счастливым, успешным и насыщенным на хорошие новости. Желаю всегда быть уверенным в себе, умело справляться со всеми трудностями, самосовершенствоваться и становится лучше каждый день!

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***

Андрюша, пускай твоя жизнь складывается только из положительных моментов! Желаю тебе оставаться в отличной форме, всегда быть здоровым и легко преодолевать все преграды на пути к заветным целям! Пускай искренняя любовь, доброта и счастье всегда переполняют твою душу!

С днем Андрея картинки
С днем Андрея картинки

***

Дорогой Андрей, в этот счастливый и радостный день я тебя от всего сердца поздравляю и пожелать хочу большой удачи на твоём пути, крупного везения и благополучия. Пусть все цели будут тобой достигнуты, пусть друзья тебе будут верны и преданы, пусть любовь твоя будет взаимной и вечной.

***

Дорогой Андрей, поздравляю тебя. Хочу пожелать лихо и умело справляться с любой проблемой, устраняя любые препятствия на пути к своей цели и наполняя свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, пусть надежды всегда оправдываются.

С днем Андрея картинки
С днем Андрея открытки

***

По земле крадутся слухи —

Нынче праздник у Андрюхи!

И желаю я сейчас

Денег значимый запас!

Чтоб безоблачные дали

Тебя к счастью увлекали,

И везенье, словно тень,

Мчалось рядом каждый день!

С днем Андрея картинки
С праздником Андрея фото

***

Тебе желаю я, Андрей,

Добра, здоровья и достатка!

Пусть в жизни красочной твоей

Всегда и все будет в порядке!

Желаю, чтобы все мечты

Твои, Андрей, осуществились,

Чтоб был всегда счастливым ты,

Чтоб радостно глаза светились!

С днем Андрея картинки
С днем ангела Андрея прикольные картинки

***

С праздником тебя, Андрей,

Будет всё пускай окей.

Никогда ты не сдавайся,

Мужественным оставайся.

Душой компании ты будь,

О всех проблемах позабудь.

Пусть мимо пробежит хандра,

Здоровья, счастья и добра.

С днем Андрея картинки
С днем Андрей открытки

***

От сердца чистого, Андрей,

Желаю счастья и удачи,

Здоровья, преданных друзей,

Любви взаимной и горячей!

Пускай карьера вверх идет,

Успехи ждут всегда во всем

И неустанно пусть растет

Твоя зарплата день за днем!

С днем Андрея картинки
День ангела Андрея картинки
С днем Андрея картинки
С днем Андрея картинки
С днем Андрея картинки
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День Андрея
Сейчас вы просматриваете новость «С днем ангела, Андрей – картинки, открытки и душевные поздравления с днем Андрея Первозванного». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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