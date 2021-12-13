С днем ангела, Андрей – картинки, открытки и душевные поздравления с днем Андрея Первозванного

Поздравления с днем Андрея своими словами и в стихах, милые картинки и открытки к празднику - ищите в подборке Главреда.
13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного, а в народе отмечают день ангела Андрея и гадают на суженого. Именинники в этот день получают поздравления с праздником Андрея своими словами и в стихах.
О том, кто отмечет именины в последнем месяце года, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.
Поздравления с днем Андрея в прозе, душевные картинки и открытки именинникам в подборке Главреда.
С днем Андрея – поздравления, картинки и открытки
С праздником, Андрей! Пусть каждый день будет счастливым, успешным и насыщенным на хорошие новости. Желаю всегда быть уверенным в себе, умело справляться со всеми трудностями, самосовершенствоваться и становится лучше каждый день!
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Андрюша, пускай твоя жизнь складывается только из положительных моментов! Желаю тебе оставаться в отличной форме, всегда быть здоровым и легко преодолевать все преграды на пути к заветным целям! Пускай искренняя любовь, доброта и счастье всегда переполняют твою душу!
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Дорогой Андрей, в этот счастливый и радостный день я тебя от всего сердца поздравляю и пожелать хочу большой удачи на твоём пути, крупного везения и благополучия. Пусть все цели будут тобой достигнуты, пусть друзья тебе будут верны и преданы, пусть любовь твоя будет взаимной и вечной.
***
Дорогой Андрей, поздравляю тебя. Хочу пожелать лихо и умело справляться с любой проблемой, устраняя любые препятствия на пути к своей цели и наполняя свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, пусть надежды всегда оправдываются.
***
По земле крадутся слухи —
Нынче праздник у Андрюхи!
И желаю я сейчас
Денег значимый запас!
Чтоб безоблачные дали
Тебя к счастью увлекали,
И везенье, словно тень,
Мчалось рядом каждый день!
***
Тебе желаю я, Андрей,
Добра, здоровья и достатка!
Пусть в жизни красочной твоей
Всегда и все будет в порядке!
Желаю, чтобы все мечты
Твои, Андрей, осуществились,
Чтоб был всегда счастливым ты,
Чтоб радостно глаза светились!
***
С праздником тебя, Андрей,
Будет всё пускай окей.
Никогда ты не сдавайся,
Мужественным оставайся.
Душой компании ты будь,
О всех проблемах позабудь.
Пусть мимо пробежит хандра,
Здоровья, счастья и добра.
***
От сердца чистого, Андрей,
Желаю счастья и удачи,
Здоровья, преданных друзей,
Любви взаимной и горячей!
Пускай карьера вверх идет,
Успехи ждут всегда во всем
И неустанно пусть растет
Твоя зарплата день за днем!