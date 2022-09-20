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С Рождеством Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и картинки в светлый праздник

20 сентября 2022, 15:33

С Рождеством Богородицы - картинки, открытки и мудрые поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.

Рождество Пресвятой Богородицы поздравления
Рождество Пресвятой Богородицы 2022 / ua.depositphotos.com/

Православные христиане отмечают один из самых важных религиозных праздников Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.

В народе этот день называли Вторая Пречистая или Осенины. Заканчивался сбор урожая и начинался период свадеб. Женщины, которые хотели испытать радость материнства, устраивали обеды и подавали милостыню. Любая тяжелая физическая работа была под запретом. Чтобы не навлечь беду, остатки пищи не выбрасывали, а скармливали домашним животным или раздавали бедным. В этот день страшным грехом было отказать кому-либо в помощи.

О том, какие религиозные праздники ждут украинцев в средине осени, читайте в материале: Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы, открытки и картинки

С великим праздником Вас! Пусть во благо и добро будут все Ваши дела. Пусть в Рождество Пресвятой Богородицы Вас окружает свет, который укажет верный путь для решения любых задач. Желаю Вам самых теплых и мирных дней, в окружении любимых и близких людей. Сердечно поздравляю!

***

Поздравляю со святым праздником. Пускай в сердца войдет любовь, пускай душа будет полна пречистой верой. Желаю семьям вашим здоровья и покоя, живите дружно и никогда не теряйте надежды. Пускай заступница Святая Богородица, спасет вас от разных бед, плохих мыслей и неверных поступков.

Рождество Пресвятой Богородицы картинки
Рождество Пресвятой Богородицы картинки

***

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

***

Пускай в вашем доме всегда царит мир и покой. Пускай Господь, всегда хранит ваш очаг, семью и друзей. Никогда не предавайтесь унынию и верьте, что на свете бывает много чудес, которые подарены нам самими небесами. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Рождество Пресвятой Богородицы картинки
С Рождеством Пресвятой Богородицы

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сегодня тебя.

Пусть будут здоровье и силы,

Пусть счастлива будет семья.

Хранит пусть Царица Небесная

От бед и уныния, от ссор.

Пусть светом наполнен лишь будет

Прекрасный, достойный твой дом.

Рождество Пресвятой Богородицы картинки
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

***

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас!

Пусть всегда хранит вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу и сердце, и дом.

Рождество Пресвятой Богородицы картинки
Рождество Пресвятой Богородицы открытки

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

В семьи пусть благодать снизойдет,

Пусть желания ваши исполнятся,

Ангел крылья свои распахнет.

Пусть с любовью, надеждой и верой

В вашем сердце молитва звучит,

Богородица Дева Мария

На добро пусть вас благословит.

Рождество Пресвятой Богородицы картинки
Открытки с праздником Пресвятой Богородицы

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сердечно я вас.

Пусть душа ликованьем наполнится

В этот радостный, праздничный час.

Я желаю молитв теплых, искренних

За родных, за себя и друзей.

Благодать же с небес, словно искрою,

Осветит, чтоб жизнь стала полней.

Рождество Пресвятой Богородицы картинки
С Рождеством Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы картинки
Рождество Пресвятой Богородицы картинки
Рождество Пресвятой Богородицы картинки
Рождество Пресвятой Богородицы открытки

Рождество Пресвятой Богородицы
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