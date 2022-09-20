С Рождеством Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и картинки в светлый праздник

С Рождеством Богородицы - картинки, открытки и мудрые поздравления в прозе и стихах - в подборке Главреда.
Православные христиане отмечают один из самых важных религиозных праздников Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.
В народе этот день называли Вторая Пречистая или Осенины. Заканчивался сбор урожая и начинался период свадеб. Женщины, которые хотели испытать радость материнства, устраивали обеды и подавали милостыню. Любая тяжелая физическая работа была под запретом. Чтобы не навлечь беду, остатки пищи не выбрасывали, а скармливали домашним животным или раздавали бедным. В этот день страшным грехом было отказать кому-либо в помощи.
О том, какие религиозные праздники ждут украинцев в средине осени, читайте в материале: Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники.
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы, открытки и картинки
С великим праздником Вас! Пусть во благо и добро будут все Ваши дела. Пусть в Рождество Пресвятой Богородицы Вас окружает свет, который укажет верный путь для решения любых задач. Желаю Вам самых теплых и мирных дней, в окружении любимых и близких людей. Сердечно поздравляю!
***
Поздравляю со святым праздником. Пускай в сердца войдет любовь, пускай душа будет полна пречистой верой. Желаю семьям вашим здоровья и покоя, живите дружно и никогда не теряйте надежды. Пускай заступница Святая Богородица, спасет вас от разных бед, плохих мыслей и неверных поступков.
***
Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.
***
Пускай в вашем доме всегда царит мир и покой. Пускай Господь, всегда хранит ваш очаг, семью и друзей. Никогда не предавайтесь унынию и верьте, что на свете бывает много чудес, которые подарены нам самими небесами. С Рождеством Пресвятой Богородицы!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня тебя.
Пусть будут здоровье и силы,
Пусть счастлива будет семья.
Хранит пусть Царица Небесная
От бед и уныния, от ссор.
Пусть светом наполнен лишь будет
Прекрасный, достойный твой дом.
***
Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас!
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.
***
В Рождество Пресвятой Богородицы
В семьи пусть благодать снизойдет,
Пусть желания ваши исполнятся,
Ангел крылья свои распахнет.
Пусть с любовью, надеждой и верой
В вашем сердце молитва звучит,
Богородица Дева Мария
На добро пусть вас благословит.
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сердечно я вас.
Пусть душа ликованьем наполнится
В этот радостный, праздничный час.
Я желаю молитв теплых, искренних
За родных, за себя и друзей.
Благодать же с небес, словно искрою,
Осветит, чтоб жизнь стала полней.