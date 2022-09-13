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Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

13 сентября 2022, 11:16

Важные церковные праздники октября - Покров Пресвятой Богородицы, преподобного Николая и апостола Луки.

Церковный календарь на октябрь 2022
Православный календарь на октябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Во втором месяце осени православные христиане будут отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 14 октября и несколько важных церковных дат.

О том, какие религиозные события, ждут украинцев в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.

Постные дни в октябре 2022 приходятся на 1, 6, 8, 15, 20, 22, 27 и 29 числа. В эти дни нужно воздержаться от пищи животного происхождения.

Видео дня

Церковный календарь на октябрь 2022

2 октября – праздник церковный

  • День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского.

3 октября – праздник церковный

  • Мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского.

4 октября – праздник церковный

  • Святителя Дмитрия Ростовского.

7 октября – праздник церковный

  • Первомученицы Феклы.

9 октября – праздник церковный

  • День Святого Тихона.
  • Преставление Иоанна Богослова.

11 октября – праздник церковный

  • Собор преподобных отцов Киево-Печерских.

14 октября – праздник церковный

  • Покров Пресвятой Богородицы.

19 октября – праздник церковный

  • Апостола Фомы.

21 октября – праздник церковный

  • Преподобной Пелагии Антиохийской.

23 октября – праздник церковный

  • Собор Волынских святых.

26 октября – праздник церковный

  • Иверской иконы Божией Матери.

27 октября – праздник церковный

  • Преподобного Николая.

30 октября – праздник церковный

  • Пророка Божьего Осии, Андрея Критского.

31 октября – праздник церковный

  • Апостола и Евангелиста Луки.

Выходные на Покрову 2022

Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября, совпадает с другим значимым государственным праздником – День защитников и защитниц Украины. Однако в условиях военного положения, которое отменяет положение КЗоТ о выходных и праздничных днях, день 14 октября будет обычным рабочим днем и оплачивается в установленном порядке. Верховая Рада продлила действие военного положения до 21 ноября 2022 года.

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