Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

Важные церковные праздники октября - Покров Пресвятой Богородицы, преподобного Николая и апостола Луки.
Во втором месяце осени православные христиане будут отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 14 октября и несколько важных церковных дат.
О том, какие религиозные события, ждут украинцев в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.
Постные дни в октябре 2022 приходятся на 1, 6, 8, 15, 20, 22, 27 и 29 числа. В эти дни нужно воздержаться от пищи животного происхождения.
Церковный календарь на октябрь 2022
2 октября – праздник церковный
- День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского.
3 октября – праздник церковный
- Мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского.
4 октября – праздник церковный
- Святителя Дмитрия Ростовского.
7 октября – праздник церковный
- Первомученицы Феклы.
9 октября – праздник церковный
- День Святого Тихона.
- Преставление Иоанна Богослова.
11 октября – праздник церковный
- Собор преподобных отцов Киево-Печерских.
14 октября – праздник церковный
- Покров Пресвятой Богородицы.
19 октября – праздник церковный
- Апостола Фомы.
21 октября – праздник церковный
- Преподобной Пелагии Антиохийской.
23 октября – праздник церковный
- Собор Волынских святых.
26 октября – праздник церковный
- Иверской иконы Божией Матери.
27 октября – праздник церковный
- Преподобного Николая.
30 октября – праздник церковный
- Пророка Божьего Осии, Андрея Критского.
31 октября – праздник церковный
- Апостола и Евангелиста Луки.
Выходные на Покрову 2022
Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября, совпадает с другим значимым государственным праздником – День защитников и защитниц Украины. Однако в условиях военного положения, которое отменяет положение КЗоТ о выходных и праздничных днях, день 14 октября будет обычным рабочим днем и оплачивается в установленном порядке. Верховая Рада продлила действие военного положения до 21 ноября 2022 года.
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