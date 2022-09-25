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Воздвижение креста Господня 2022: душевные поздравления и открытки в светлый праздник

25 сентября 2022, 11:03

С праздником Воздвижение Креста Господня - поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.

С Воздвижением Креста Господня
Воздвижение Креста Господня 2022 / ua.depositphotos.com/

Праздник Воздвижение Креста Господня 27 сентября –один из наиболее значимых событий православной религии. Он ознаменовывает день, когда равноапостольная царица Елена нашла на Голгофе крест, на котором был распят Иисус Христос.

Про историю, обычаи и табу праздника Воздвижения читайте в материале: Воздвижение Креста Господня 2022: традиции и запреты дня, сильная молитва.

Воздвижение Креста Господня – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

***

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в твоей жизни господствует мир и благодать. Я от души желаю тебе силы духа, силы веры, силы надежды. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от зависти, лжи и болезней. Желаю уверенно строить своё счастье из крепких стен любви, милосердия и доброты.

Воздвижение Креста Господня картинки
Воздвижение Креста Господня картинки

***

Пускай в этот праздничный день возликует ваша душа. Пускай ваши сердца наполнятся светом, добром и счастьем. Желаю, чтобы крепкая вера помогала вам в жизни, берегла от бед, неудач и разочарования. Поздравляю с воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня!

***

Праздник светлый и чистый сегодня:

Воздвижение Креста Господня!

Будьте счастливы, будьте любимы

И Господом вечно хранимы!

Пусть здоровье всегда крепким будет,

А ваш дом — чист, богат и уютен!

И пускай Креста воздвижение

Принесет душе мир и смирение!

Воздвижение Креста Господня картинки
Воздвижение Креста Господня открытки

***

Поздравляю с воздвижением Креста,

Желаю много счастья и здоровья,

Душа пусть, как роса, будет чиста,

Пусть сердце наполняется любовью!

Пускай Господь пошлет благословение,

Тебя от всех печалей пусть хранит!

Пускай тебе сопутствует везение,

А в жизни только мир всегда царит!

Воздвижение Креста Господня картинки
С праздником Воздвижения Креста Господня

***

Пускай Животворящий Крест Господний

Несет в мир благодатное начало,

Дух будет крепок, чист, приподнят,

Чтоб в душах радость зазвучала!

Желаем в этот день святейший

Лишь мыслей добрых и чистейших,

Не знайте бедствий и обид,

Ведь Бог все видит и хранит!

Воздвижение Креста Господня картинки
27 сентября церковный праздник

***

С Воздвижением Господним

Поздравляю, пусть всегда

Бережет от дел негодных,

Благодать с собой неся.

Света верности, Любви,

Надежды, святой Веры,

Ярче пусть горят огни,

И хранит, где бы ты не был.

Воздвижение Креста Господня картинки
Воздвижение Креста Господня картинки
Воздвижение Креста Господня картинки
Поздравления с Воздвижением, картинки

Воздвижение Креста Господня
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