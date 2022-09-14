Когда Воздвижение Креста Господня 2022: традиции и запреты дня, сильная молитва

Воздвижение Креста Господня 2022 / ua.depositphotos.com/

Воздвижение Креста Господня – один из наиболее важных праздников христианской религии. В этот день равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме крест, на котором был распят Иисус Христос.

О важных религиозных праздниках средин осени, читайте в материале: Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники.

Когда праздник Воздвижение Креста Господня

Крестовоздвижение – двунадесятый непереходящий праздник. Ежегодно его отмечают 27 сентября. В 2022 году этот день выпадает на вторник.

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Воздвижение Креста Господня – история праздника

Этот праздник чтит одну из самых важных святынь православного мира – крест, на котором был распят Иисус Христос. После судилища на Голгофе, крест был утерян. Считается, что он был найден в 326 году матерью императора Константина равноапостольной царицей Еленой. Во время раскопок на Голгофе было найдено три распятия, однако только одно смогло исцелить больную женщину. Часть креста отправили в Константинополь, где он был утерян, а другую оставили на горе, где воздвигли храм Воскресения Христова.

Воздвижение 2022 – традиции

В день Крестовоздвижения в церквях начинаются торжественные службы, которые длятся неделю. В храмах на самом видном месте выставляют символ Животворящего Креста, к которому верующие могут подойти и приложиться к святыне. В день Воздвижения Креста Господнего православные молятся о мире, благополучии и крепком здоровье близких людей.

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Вечером можно собраться семьей за праздничным столом, однако угощения должны быть постными. В этот день стоит воздержаться от пищи животного происхождения: яиц, молока, мыса и рыбы.

Что нельзя делать на праздник Воздвижения

В день Воздвижения запрещено ругаться и ссориться, а также таить плохие помыслы и завидовать.

На праздник нельзя начинать путешествие и отправляться в дорогу. Также запрещалось ходить в лес. Наши предки верили, что в этот день в лесу оживает нечисть.

Какие молитвы читать в день Воздвижения Господня

В этот день верующие молятся за искупление грехов, укрепление в вере и здоровье родных. Сильная молитва на Воздвижение:

Крест Честный, сохрани души праведных, к Богу обращающихся, от всей скверны, дьявольского плена и порока. Спаси и сохрани разум от любого зла. Не позволь вере моей ослабнуть. Возносимые молитвы да услышит Отец наш, да снизойдет Его поддержка и да поможет Он нам в радости и в печали. Аминь.

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