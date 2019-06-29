СБУ показала задержание освобожденного Медведчуком из плена украинца-дезертира

СБУ показала оперативное видео задержания Великого / Фото: скриншот из видео

Служба безопасности Украины обнародовала видео, как после освобождения из плена пророссийских боевиков задержала уроженца Павлоградского района Днепропетровской области Дмитрия Великого, которого полиция разыскивает за дезертирство.

"Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденный боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы). После прилета в аэропорт Киев, сотрудники СБ Украины дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области", - сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе заверили, что гражданин был задержан в соответствии с нормами закона и без ущемления его прав.

"Никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действиях будет приниматься военной прокуратурой", — добавили в СБУ.

В опубликованном СБУ видео демонстрируется, как Великого привезли в военную прокуратуру глубокой ночью. Затем в это же учреждение группа вернулась утром.

Напомним, 28 июня боевики "ЛДНР" отпустили четверых пленных украинцев. Заложников передали куму Владимира Путина и председателю политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктору Медведчуку.