"Не убегу": освобожденного в день Конституции пленного всю ночь допрашивали в СБУ

Дмитрия Великого забрали в СБУ спустя 15 минут / скриншот

К одному из освобожденных 28 июня пленных, который был объявлен в розыск за дезертирство и находится в базе Миротворца, уже наведались из СБУ.

По информации, Дмитрий Великий после освобождения отправился домой к своим родителям. Но уже ночью к ним в дом ворвались сотрудники СБУ.

"Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу, и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - сказал Дмитрий Великий, передает 112 Украина.

По его словам, в ночь на 29 июня его без каких-либо объяснений забрали в СБУ и продержали там до 04 утра.

"Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей... Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся", - сказал Великий.

После СБУ Великого увезли в военную прокуратуру, и оттуда отвезли в отделение полиции в Павлоград. Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Отметим, Великий якобы пропал в Павлограде Днепропетровской области в 2016 году, якобы самовольно покинув воинскую часть.

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